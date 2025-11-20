Digitální korálky u evropských domorodců - část III
Byl to náš morální kompas v divokých vodách digitální džungle. Hrdě jsme pokutovali giganty, mávajíc článkem o „právu být zapomenut“ jako praporem civilizace. Bylo to úžasné, dokud to nevadilo ještě úžasnější – umělé Inteligenci.
Nyní, v rámci velkolepého „Digital Omnibusu“ (což je latinsky ekvivalent pro „sežereme všechno“), nás Evropská komise laskavě vede do zářivé budoucnosti. A tato budoucnost je tak jednoduchá, tak… elegantně bezstarostná. GDPR dostalo na frak. A to totálně. 19.11 je dnem, kdy unikl nový předpis EU – schválně? Je to jen test, co na to řekne veřejnost. Každopádně na EU houkla Amerika přes umělou inteligenci.
- Kouzelná redefinice „osobních údajů“
Dříve bylo osobním údajem vše,co se dalo k člověku vztáhnout. Nyní je to jen to, co o vás firma ochotně přizná, že ví. Váš unikátní identifikátor zařízení, vaše chování na webu, pseudonymizovaný profil? To přece nejsou osobní údaje! To je jen abstraktní digitální přízrak, se kterým si systém hraje. Je to, jako byste měli výčitky z toho, že šlapete na svůj stín. Geniální, že? Soukromí nezaniklo, my jsme mu jen porozuměli. Nějak jinak.
- Práva? Pro koho a na co?
Právo na opravu, výmaz a přístup k datům byla taková hezká pohádka. Bylo ale nesmírně náročné ji vyprávět korporacím, které měly důležitější práci – trénovat AI. Nyní jsou tato práva překlasifikována na „omezený luxus“. Chcete opravit údaj, protože vás špatná data připravila o práci? Pokud to přímo nesouvisí s „ochranou soukromí“ v tom nejužším slova smyslu, jste bohužel mimo hru. Jste novinář nebo vědec a chcete data pro veřejný zájem? To by přece narušilo obchodní tajemství našeho nového digitálního pána, AI. Demokracie je přece o respektu k soukromému vlastnictví algoritmů. Zvlášť těch vybraných.
- AI s licencí na vše
Vrchol geniality, jak pro koho. GDPR bylo pro AI takovým nepříjemným zpomalovačem na dálnici inovace. Řešení? Jednoduše prohlásíme, že „legitimní čili oprávněný zájem“ AI je nadřazený základním právům člověka. AI potřebuje trénovat na vašich nejcitlivějších datech – zdravotních záznamech, politických názorech, sexuální orientaci? Žádný problém! Systém si je koneckonců pouze odvodil, nezeptal se vás na ně. Je to, jako byste si stěžovali, že vás soused odposlouchává, když on jen „aktivně naslouchá“. Myšlenka, že bychom měli kontrolovat, co se o nás odvozuje, byla přece naivní. Moudrost stroje a jeho loutko vodiče všechno protlačí.
- Váš domov je jejich pískovištěm, jako v té německé detektivce.
Pamatujete na ten nepříjemný pocit,že váš telefon nebo počítač je vaše soukromé území? To byla iluze. Nové nařízení laskavě legalizuje vzdálený přístup k vašim zařízením. Proč? No přece pro „bezpečnost“, „analytiku“ a „optimalizaci výkonu“. Je to jako mít doma instalatéra, který má neustále klíč od vašich dveří a občas se přijde podívat, jestli mu náhodou v kredenci ne přebývají nějaká data, která by se mohla hodit. Vy tomu říkáte exfiltrace dat? My tomu říkáme proaktivní péče o zákazníka.
- Vítejte v efektivním zlodějském čase.
Celý tento „Digital Omnibus“ je prodchnutý jedinou krásnou myšlenkou: Pokrok se nesmí zdržovat. A my, občané, jsme tím opominutelným zdržováním. Naše práva, naše soukromí, naše suverenita – to všechno jsou jen přežitky analogového věku, které brání příchodu digitálního ráje.
Takže příště, až vám AI doporučí produkt na základě toho, že jste si v soukromé zprávě stěžovali na migrénu, nebo vám upraví feed zpráv na základě odvozených politických preferencí, vzpomeňte si, že svět očekává vaší vděčnost. Vzpomeňte si, jak jsme se zbavili té strašné byrokratické zátěže jménem GDPR a výměnou za to jsme získali tu nejcennější komoditu naší doby: možnost být plynule, bez námahy a bez odporu vytěžován. Jestli pak zmizí všichni ti pověřenci, budou úplně zbyteční. Haha, to bych se ale divil. Úředníky na kecy budeme pak potřebovat určitě o to víc.
Konečně jsme dosáhli skutečné digitální dospělosti. Odevzdali jsme korunovační klenoty a výměnou jsme dostali zářivé, lesklé… digitální korálky. A to přece domorodci v džungli měli vždycky rádi. A nezáleží na tom, kde to domorodé území leží. Ne, nadarmo je Evropa za mořem označena jako EMEA – Europe, Middle East and Africa.
Milan Hausner
Manželský dialog o dimenzích věčnosti
Manželství, ta podivná instituce, kde se vážnost a banalita nelítostně prolínají. A někdy to vážně stojí za to.
Milan Hausner
Rumor officialis: diagnóza, kterou nemáme, zato s ní trpí skoro každý
Tato klinická studie zkoumá tuto diagnozu nejen jako symptom byrokratické kultury, ale i jako její paradoxní lék – akustickou epidemiologii, která odhaluje skutečnou dynamiku institucí.
Milan Hausner
Sladká data v hořké realitě
GDPR, tahle zkratka byla dlouho strašákem, dnes už tomu tolik není. Koukněme se na tuto společenskou vymoženost s nadhledem v malém seriálu. A zvláště to platí v souvislosti s...vlastním zdravotním stavem.
Milan Hausner
O mlčenlivém blogerovi a kognitivní disonanci
Když autor nepřipustí diskuzi, umím z mnoha důvodu pochopit. O dost složitěji ale chápu otevřenou diskuzi, která se zvrhne při věčném protiargumentu v osočování oponenta a nakonec vede ke útěku nositele myšlenky do online ticha.
Milan Hausner
Temu a krokodýl: Paradox plyše a byznysu
Dnes vyšel článek o nekalých obchodních praktikách TEMU. Musím s článkem v jádru souhlasit, přesto mne ale vede k napsání této prosté lidské úvahy vycházející z mých právě živých pocitů...
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Kriminálník ozbrojený nožem přepadl benzinku, zaskočila ho odvážná žena s mopem
Zpackaný pokus o přepadení čerpací stanice se odehrál minulý týden v Třebíči. Opilý recidivista tam...
Darujte rok s iDNES Premium. Vánoční sleva snížila cenu na 690 Kč
Darujte pod stromeček dárek, který bude dělat radost celý rok. Roční předplatné iDNES Premium nyní...
O2 arena se omluvila ženám, kterým na koncertě zabavila palestinské dresy
Dvě návštěvnice londýnského koncertu zpěvačky Lorde se u vstupu musely potýkat s problémy kvůli...
Češi vyvíjejí střelu s plochou dráhou letu. Narwhal zasáhne cíl na 680 kilometrů
Pražská společnost LPP Holding vyvíjí první českou střelu s plochou dráhou letu. Konstruktéři ji...
PRODEJ KOMPLETNĚ ZASÍŤOVANÉHO POZEMKU VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH
Vrchotovy Janovice, okres Benešov
2 990 000 Kč
- Počet článků 181
- Celková karma 9,08
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.