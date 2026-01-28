Digitální klec, v které dobrovolně bydlíme
Je to jako kdyby vás kolonizovali, ale místo kanónů používají podmínky soukromí, které nikdo nečte, a místo daní vybírají vaše fotky z dovolené a data o tom, kolikátého si objednáváte pizzu.
Toto impérium nevyrostlo v tajnosti. Vyrostlo na vládních grantech, naivních investorech a naší vlastní lenosti. Byl to dokonalý byznys plán: Prodejce vám prodá zámek, pak vám ho sám odloupne, a když na to přijde, ještě vás přesvědčí, že potřebujete předplatné na „prémiovou ochranu před zloději“. Státy v tom jely, jedou a pojednou s těmi zloději.
Úředník, který neumí restartovat router, s rozzářeným úsměvem podepsal megakontrakt na předání vašich daní cloudu, co sídlí kdesi v opuštěném dole v Horní Dolní. Důkladná prověrka? Ta přece brzdí inovace! To je jako nekontrolovat, kdo řídí autobus, protože „přeci jezdí moc rychle a má hezká světla“.
Výsledek? Ekonomika podvodu, která má větší obrat než mnohé státy. Jde prý o třetí nejvýnosnější aktivitu. Podvodníci dnes pracují na home office, mají lepší CRM systém než vaše firma a jejich jediným rizikem je, že je šéf odpojí z Teamsu, když si dají dlouhou pauzu na oběd. A my jim to umožňujeme. Odevzdali jsme klíče od království výměnou za to, že nám chatbot každé ráno řekne, jaké máme zpoždění na cestě do práce.
Regulátoři tak nějak moc neplní svou roli. Představte si to jako inspekci restaurace, kterou provádí člověk, který se živí týden jen jejím bezplatným bufetem. „Všechno v naprostém pořádku, pane šéfkuchaři! A můžu si vzít ještě jednu housku?“ Stát dnes nehlídá platformy, ale chrání je: před zákazníky, před kritikou, před daněmi. Je to symbióza dokonalá až do morku kostí: my jim dáme data, oni nám dají iluzi pohodlí, a politikům zbyde pár hezkých fotografií na otevření nového datacentra.
A teď hurá do éry AI! Umělá inteligence je totéž, jako když svěříte vládu nad svým životem velmi rychlému, ale naprosto pitomému úředníkovi. Ten rozhodne, že nesplňujete kritéria pro hypotéku, protože na fotkách příliš často mhouříte oči (možná jste jen na slunci), a seřadí vám život do škatulek, ze kterých se nedá odvolat. Je to tyranie, která nepřijde v koženém kabátě, ale v tričku s potiskem „Move fast and break things“. Neničí města, jen vám systematicky ničí šanci na půjčku, práci nebo klid na duši.
Bojovali jsme za svobodu po staletí, abychom ji pak jednoho odpoledne odevzdali výměnou za možnost sledovat, co jedl na večeři spolužák ze čtvrté třídy. A teď tu sedíme, v té nejpohodlnější kleci všech dob, s vyhřívaným sedátkem, Wi-Fi a doporučenými videoklipy na nekonečném pozadí. Někdy se přistihneme, jak klecí zatřásáme, ale jen proto, aby se zapnulo osvětlení s nastavitelnou barvou.
Takže co s tím? Možná začít malou revolucí. Třeba přečíst si jedny uživatelské podmínky celé až do konce. Nebo jednou za měsíc nechat telefon doma.
Až vás bude AI příště přesvědčovat, že potřebujete předplatné na „de-luxe balíček vzduchu, který právě dýcháte“, zkuste říct NE!. Basta!
Nebo alespoň požadujte slevu. Boj proti digitální kolonizaci začíná v momentě, kdy si uvědomíme, že nejcennější statek není v cloudu, ale v naší hlavě:
Tam je totiž to poslední místo, kam bychom měli spouštět bezplatnou aplikaci.
Milan Hausner
1.A a udržitelná strava ve školní jídelně (5)
Změna metodiky stravování otvírá i před našimi prvňáky nové obzory k udržitelné stravě. A tak se podívejme, jak se to celé vyvinulo v naší první třídě.
Milan Hausner
17% nadšenců a ti ostatní
Kdyby se české pracovní prostředí měřilo podle ochoty zaměstnanců doporučit svého zaměstnavatele známým, mohli bychom rovnou zavřít všechny kariérní portály, zrušit HR konference a poslat drony z firemních videí zpátky do hangáru.
Milan Hausner
1.A pod kuratelou rodičů (4)
Třídní schůzka aneb Když se rodičovský aktivismus střetne s realitou (a Marta přežije další kolo pekla) Je 18:00, pondělí večer. Marta sedí ve třídě a připravuje se na třídní schůzku.
Milan Hausner
Politický střet nad bufetovým stolem
Skutečně geniální. Nechci si připustit, že když se zdá, že došly politické programy, ekonomické vize a přesvědčiví lídři, vždy se můžete spolehnout na metafyzickou analýzu cukrovinek a kolových nápojů...
Milan Hausner
1.A. na stopě Green Dealu
Je září a Marta dostala e-mail od paní ředitelky. Předmět: „POVINNÁ ÚČAST - Ekologický projekt školy“. Srdce poskočilo radostí. Povinnost a projekt, to jsou přece dvě věci, které každému kantorovi udělají radost.
- Počet článků 314
- Celková karma 8,66
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.