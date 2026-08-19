Digitální inkvizice. Antikvariáty=pokladnice všeho moudra
Ne, že by takoví mezi námi nebyli; jsou, ale ke knížkám nemíří... Nepotřebují hranice na náměstích. Jejich zbraněmi jsou nekonečné limity na firemních platebních kartách, anonymní schránkové společnosti a logistické sítě schopné pohltit tuny papíru.
Ticho, prach tančící v pruzích světla a charakteristický pach starého papíru už není jediným obrazem starého antikvariátu. Tyto zapomenuté, zatuchlé sklady a přeplněné antikvariáty se dnes stávají cílem novodobých loupeživých výprav.
404 media tvrdí, že daly do sady trackovací zařízení, které novináře dovedlo do tréninkového centra AI pro Amazon.
Není to hledání vzácných inkunábulí nebo ztracených mistrovských děl, na jaké jsme zvyklí z romantických příběhů. Je to plošná, průmyslová těžba. Výkupy probíhají po tisících svazcích. Nikdo nesmlouvá o ceně, nikdo nezkoumá kvalitu vazby. Obchodníci po celém světě nevěřícně sledují stále stejný vzorec: přijede dodávka a naloží absolutně nesourodý mix. Latinské traktáty, zažloutlé kovbojky, zapomenuté regionální kroniky i obskurní akademické práce ze sedmdesátých let. Celé regály, o které léta nikdo nezavadil, mizí během jediného odpoledne v neznámu.
Co se s touto literární kořistí děje dál, představuje proces, který bychom mohli nazvat destruktivní digitalizací.
Cílem novodobých nájezdníků už totiž není morální očista společnosti ani cenzura nepohodlných názorů. Kniha je pro ně pouhým nosičem, biomasou, ze které je třeba vytěžit data. Její fyzická podstata je překážkou. Hřbety, které přežily staletí, jsou nekompromisně uříznuty hydraulickou řezačkou.
Uvolněné stránky se proženou vysokorychlostním průmyslovým skenerem a mrzačený papír rovnou padá do drtičky nebo do kontejneru na recyklaci. Z knihy, která možná prošla rukama mnoha generací a nesla si svůj vlastní příběh v podobě vpisků či ohnutých rohů, se stává jednorázová surovina.
Zde leží ta nejdokonalejší, a přitom nejmrazivější ironie celé situace.
Zatímco historický Koniáš pálil knihy, aby myšlenky v nich obsažené navždy zničil a vymazal ze světa, ten dnešní je ničí proto, aby je absorboval. Získaná slova, věty a kontexty se rozpouštějí do miliard parametrů umělé inteligence. Stávají se potravou pro trénování velkých jazykových modelů. Myšlenka žije dál, ale její staletá schránka je chladnokrevně zmasakrována.
Trh s použitými knihami tak paradoxně zažívá nečekaný boom. Z regálů mizí „ležáky“ a antikvariáty hlásí obchody, jaké nepamatují. Je to však prosperita s nesmírně hořkou příchutí.
Tyto loupeživé výpravy do literární minulosti po sobě sice nenechávají hromady popela, ale zanechávají prázdné police.
Fyzická paměť lidstva se před našima očima nenávratně mění v digitální palivo pro stroje, a my jen bezmocně přihlížíme, jak další kus naší hmatatelné historie končí v recyklačním lisu.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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