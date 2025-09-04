Digitální géniové s dvouminutovou pamětí
Digi vzdělávání nás zcela omámilo. Statistiky digitální gramotnosti a angličtiny to dokazují, grafy rostou a optimisté tleskají. Jenže pod tímhle leskem se skrývá tichý, ale vytrvalý a soustavný úpadek schopnosti soustředit se, číst s porozuměním a myslet kriticky.
Digitální Disneyland místo školy
V mezinárodních tabulkách nám roste digitální gramotnost a angličtina tak rychle, že by jim mohli závidět od Washingtonu po Dubaj. Jenže chlubit se tím je jako pyšně ukazovat, že umíte ovládat navigaci, aniž byste věděli, kam a proč tam vlastně jedete. Hlavně že to pípá a bliká. Obecně samozřejmě platí, že hodnotit vzdělávání jsme se v podstatě ještě nenaučili, a už díky AI můžeme na staré poučky zapomenout úplně. Což je vlastně ten nejpozitivnější přínos dnešní doby.
Že se ze školy jako studnice moudrosti stál zábavní park a Disneyland, je skutečností, který vychází z tak prosazovaného názoru, že škola musí být zábava. Docela mne mrazí, jak se původní Komenského škola hrou transformovala do kliků, hejblátek a hovořících robotů, kteří dnes běhají po školních stolech a mechanicky přenášejí vědomosti, které vyžadují nikoli algoritmy, ale hluboké dovozování souvislostí.
Externí paměť místo mozku
Mozek už není knihovna, ale jen recepce, která vás odkáže na Google, Wikipedii nebo ChatGPT. Obsah? Nepamatujeme si. Ale víme, kde ho najít — dokud nevypadne proud. Pak zůstane jen selský rozum… pokud jsme ho mezitím neodložili do cloudu vedle fotek z dovolené a seznamu receptů, které nikdy neuvaříme.
Sociální sítě: všichni lídři, nikdo soudný
Na sociálních sítích je dnes každý druhý „evangelista“ a „lídr“ — i když by v reálu nezvládl vést ani frontu na rohlíky. A tahle digitální iluze se přelévá i do škol: studenti přeceňují své schopnosti o 40 % víc než před dvaceti lety. Učitelé to vidí, ale proč jim kazit jejich křehkou bublinu geniality? Vždyť zdravé sebevědomí je přece základ… jenže tohle už není zdravé, tohle je digitální nafukovací matrace ega. Včera jsem se dozvěděl, že prý mám malé sebevědomí, když jsem se v průběhu své kariéry nehádal o svůj plat, ale raději jsem hledal cesty k tomu, jak si je vydělat. I v tomhle prošla naše společnost hlubokým vývojem. Zda je to cesta do nebe, nebo do pekel, nevím…
AI: berlička, co nahradila nohu
Umělá inteligence měla být nástrojem, který nám pomůže myslet. Místo toho supluje myšlení úplně. Žáci s její pomocí chrlí texty, kterým nerozumí ani oni, ani jejich čtenáři. Dřív jsme měli myšlenky, ale neuměli je vyjádřit. Dnes je umíme vyjádřit, ale žádné nemáme. Pokrok podle afázie…
Papír vs. displej: 3:1 pro strom
Čtení z papíru zvyšuje zapamatování až třikrát. Displej? Ten podle Japonců vypíná centra kritického myšlení o třetinu. A průměrná doba soustředění? Dvě minuty. To stačí na titulek a první větu — a pak už jen scroll, protože kočička na parapetu v následujícím postu má přece větší osobní prioritu než kdejaký filozof.
Multitasking: rychlopřepínač k ničemu
„Umím dělat víc věcí najednou“ je jen marketingová nálepka pro „nedělám pořádně ani jednu“. V šachu by to znamenalo obětovat krále, protože jste zrovna ladili filtr na Instagramu.
Čtenářská gramotnost: společenská tragikomedie
ČŠI varuje: čtenářská gramotnost padá, digitální nástroje ve výuce rostou. Algoritmy dnes servírují dvě třetiny obsahu, který konzumujeme, a my ho v 80 % případů polykáme bez kousání. Čtyřicet procent žáků zvládne jen základní úroveň čtení. Ale hlavně že umíme „swajpnout“ a „lajknout“. Jestli je tohle úspěch, tak gratuluju — jsme světová velmoc v digitálním cvakání.
Závěr: mozek jako odkazovník
Mozek se nám mění v gigantickou databázi odkazů, na jejichž konci často čeká prázdno. Jsme obklopeni informacemi, ale ztrácíme schopnost je zpracovat, propojit a vyhodnotit. A to je problém, který žádná aplikace nevyřeší.
Sedíme obklopeni obrazovkami, algoritmy a vlastními iluzemi geniality.
· V kapse máme víc výkonu než NASA při přistání na Měsíci, ale bez kalkulačky nespočítáme 5 % spropitného. A to přiznává i nejmenovaný matematik, který se dobře celým svým životem k úspěšnému životu dopočítal.
· Učíme děti „digitální gramotnosti“, zatímco jim mizí schopnost soustředit se déle než dvě minuty a číst text bez tlačítka „Přeskočit“.
· Rozhodně nejsme hloupější. Jen jsme si vyměnili mozky za vyhledávače a selský rozum za notifikace. Až jednou vypadne internet, nostalgicky si vzpomeneme, že největší hrozbou pro naši paměť býval zapomenutý nákupní seznam.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.