Digitální euro: sen o penězích, co si Vás dobře pohlídají
Zapomeňte na zastaralé, nehygienické a naprosto nekontrolovatelné papírky. Přichází Digitální euro: měna, která o vás přemýšlí, stará se a hlavně… ví, kde jste s ní utratili každičký cent.
Proč byste to vlastně měli chtít?
Zapomeňte na sobeckou svobodu utrácet své peníze, jak se vám zlíbí. Digitální euro přináší vyšší cíle:
- Konec úzkosti z výběru
- Unaveni rozhodováním mezi kartou a hotovostí? Digitální euro je třetí, úúúžasnáá alternativa, která vaše platby sjednotí pod laskavým dohledem evropských institucí. Konečně klid! A přehled... Těch druhých.
- Soukromí nové generace: Říká se mu „privacy-by-design“. V praxi to znamená, že vaše soukromí bude dokonale chráněno – před všemi, kromě těch, kteří ho z technických a právních důvodů potřebují vidět. Offline režim? To je skoro jako hotovost, jen s digitální stopou a limitem!
- Spása před cizáky: Hrůza! Vaše nákupy online dnes sledují americké společnosti jako Visa a Mastercard. S digitálním eurem budou vaše data bezpečně evropská zpracovávána evropskými bankami a podle evropských pravidel. To je přece úplně jiné!
- Hotovost zůstává! (Ale jako muzejní exponát): Uklidněte se, cash nezanikne. Bude se tiše povalovat v šuplících jako nostalgická vzpomínka na divoké časy finanční anonymity. ECB dokonce chystá nové bankovky, aby byla tradice hezky vizuálně zachována.
Proč jsou některé hlasy tak výstřední?
Někteří panikáři a zastánci „svobody“ šíří směšné fámy. Pojďme si je uvést na pravou míru s úsměvem:
Bude to programovatelné!: Ale kdeže! Peníze nebudou programovatelné v tom smyslu, že by vám někdo říkal, za co je utratit. To by byla hrozná kontrola! Pouze by technicky uměly nést instrukce – například vypršet, pokud je nestihnete utratit na podporu udržitelného rozvoje, nebo být neplatné pro nákup… řekněme, uhlí. To víte, něco se s tou uhlíkovou stopou bude muset udělat, když to s těmi elektromotory tak hapruje.
Zmrazí nám účty! To je nedorozumění! Účty se nebudou zmrazovat svévolně. Pouze v souladu se stávajícími zákony. A hlavně – efektivněji a okamžitěji. Zamyšlení: Pokud nejste podvodník, proč by vás to mělo znepokojovat? I když...ale...no...
ECB přece není Big Brother! Bude to jen dojatý pozorovatel. Všechny osobní transakce zůstanou u vašich komerčních bank (ty je samozřejmě evidují). ECB bude chtít pouze agregovaná, anonymizovaná data o celkovém provozu. Tedy skoro anonymizovaná. V zásadě anonymizovaná. Pro statistické účely.
Kritici tvrdí, že digitální euro vysaje bankám depozita. To je pesimismus! Banky získají novou, vzrušující roli: budou důvěryhodnými průvodci na vaší cestě za digitálním eurem. Byznys model vám budou prodávat, spravovat a pomáhat s… no, s jeho kontrolami. A pokud by náhodou lidé začali příliš mnoho úspor ukládat přímo k ECB, lze vždy nastavit nízké, láskyplné holdingové limity. Pro vaše vlastní bezpečí. I když možná není úplně scestná vize některých proroků o globální evropské bance, co už vlastně ani ty komerčky nepotřebuje.... To je ale hodně dlouhá cesta...
Digitální euro není o kontrole. Je to o péči, bezpečí a pokroku. Je to logický krok do světa, kde se finance konečně propojí s vaší digitální identitou, uhlíkovým kreditem a společenským hodnocením do jedné krásné, bezhlesné symfonie efektivity. Budou vědět, kdo jste, co jste, kde jste, co jíte a co koukáte po večerech.
Takže – těšíte se? Konečně peníze, které budou součástí řešení, ne vašich soukromých problémů. Konečně vám někdo s nimi pomůže a hodně zblízka.
Milan Hausner
Jazyk roku 2025: Na stojáka
Zdá se, že rok 2025 překonal sám sebe v umění sebeparodie. Nestačilo mu, aby se naše realita stala satirou; musela se stát meta-satirou, komentářem na komentář, kde i jazyk se vzpouzí své vlastní vážnosti.
Milan Hausner
Malí skeptici, velcí proroci: když slečny a chlapci vítězí nad AI kazateli
„Děti vědí, že AI je jen nástroj. Evangelisté ji vzývají jako spasení. Malí skeptici brání autenticitu a proces učení – a ukazují, že moudrost není v optimalizaci, ale v lidském spojení.“
Milan Hausner
Tak příznačné s prvky existencionálního bludu, a o Vánocích zvláště
Na sociálních sítích se rozjelo vpravdě vánoční téma, jakpak že to mluvíme s chatbotem. Značné množství komentářů ukazuje, že téma antropomorfizace není vůbec mrtvé...
Milan Hausner
Technologická fantasmagorie roku a bez robotů by to nešlo
„Média nadšeně sdílela těhotenského robota, který ...prostě není. AI obrázky, neexistující vědci a hlad po senzaci vytvořily dokonalý hoax. Umělá inteligence holt pokračuje přirozenou skepsi.
Milan Hausner
Jeníček v infrasauně a Karkulka na malinách II.
Je fascinující žít v době, kdy se kolektivní vědomí lidstva posunulo tak dopředu, že i naše nejstarší mýty musí projít důkladnou korekturní redakcí.
- Počet článků 230
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.