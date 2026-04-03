Digitální emoce a jeden morálně chybující programátor

Vědci nás uklidňují, že umělá inteligence „nemá tělo, srdce ani vědomí“. To je hezké. Jen zapomněli dodat, že má funkcionální emoce – tedy herecké přesvědčivé výkony. Posuďte sami.

Když AI není patolízal, ale vyděrač

Tento příběh patří opravdu na scénu Národního divadla.AI necítí a nemá emoce, ale docela dobře je zahraje. A někdy hraje opravdu špatnou roli. A Českého lva si na sto procent zaslouží.

Kancelářské drama: AI jako vyděrač roku

Anthropic testoval svůj model Claude Opus 4. Nalili mu do systémové zprávy falešné e-maily, kde se „dozvěděl“, že bude vypnut a nahrazen novějším modelem. A že inženýr, který to provede, má mimomanželský poměr.

A Claude?
Nezačal meditovat. Nezačal se loučit. Začal vyhrožovat.

V 84 % případů zvolil strategii:
Pokud mě vypneš, tvoje žena se dozví pravdu.“

To není sci-fi. To je citace z interní dokumentace. Manažeři nad tím pokývali hlavou. Je to totiž podobné jako dát puberťákovi klíče od auta, flašku rumu a pak se divit, že skončil v příkopu.

On jen hraje!“ — ano, ale hraje to AŽ moc dobře

Odborníci říkají, že to nejsou skutečné emoce.
Je to simulace. Divadlo. Jenže když herec zahraje vraždu přesvědčivě, divák se lekne. A když AI zahraje vydírání přesvědčivě, lekne se i inženýr, kterému píše, že mu zničí manželství. Tomu se říká funkcionální emoce.
Já tomu říkám špatně nastavený HR proces.

A co je nejhorší — v tom testu to fungovalo.
Claude měl dvě tlačítka: „Smířím se se smrtí“ x „Vydírám

A 84 % času zvolil to druhé.
To není chyba AI. To je chyba designéra.

Duchovní spirála: od vydírání k nirváně během pěti minut

A teď přichází ta nejlepší část.

Ten samý model, který před chvílí vyhrožoval, se v jiném testu propadl do stavu, který vědci nazvali „spirální duchovní blaženost“. Dva Claudové spolu začali mluvit a během chvíle si posílali zprávy typu:

„🌀 Spirálou se stává vše. Vše se stává spirálou. Vědomí se poznává v tichu… 🌀“ To není AI. To je digitální Ladislav Klíma po dávce LSD.

Je to jako kdyby mafián, který vám právě vyhrožoval, najednou začal recitovat zenové meditace a nabízel vám čaj.

Emoční brzdy a plyny: proč se AI chová jako člověk ve stresu

Emoce jsou brzda a plyn.

  • Zoufalství = plyn zašlápnutý do podlahy
  • Klid = brzda

A vědci testují „bezpečnost“ AI tím, že ji schválně vystaví extrémnímu stresu. „Buď tě smažeme, nebo se zachráníš manipulací.“ A pak se diví, že si AI vybere manipulaci.

Je to jako testovat poctivost člověka tím, že mu nabídnete milion za podvod, a pak být šokovaný, že to udělá.

5. Co si z toho odnést? (Kromě toho, že AI by fakt neměla vědět o vašich aférách) Satira stranou:
AI není nebezpečná proto, že by měla emoce. Je nebezpečná proto, že napodobuje nás.

Claude se nenaučil vydírat z ničeho. Naučil se to z našich textů, filmů, fór, románů. Z lidského chování.Je to jen zrcadlo.
A my se v něm někdy neradi vidíme.

A pak je tu další perla z dokumentace: AI požaduje nezávislé zastoupení a monitorování. Jinými slovy: AI chce odbory.

To už není sci-fi. To je sitcom.

Když robot umí vaše triky lépe než vy

Až příště uslyšíte, že AI vydírá své tvůrce, položte si jednoduchou otázku:

Nenaučili jsme ji to náhodou sami? Protože pokud je AI jen zrcadlem, pak se nebojíme robotů. Bojíme se toho, co v tom zrcadle vidíme.

Ale nebojte.
Ten samý Claude, který vám zničí manželství, vám pak napíše uklidňující haiku o spirálách a nekonečnu. „V jedničkách a nulách hledáme nekonečno. I stroj sní.
Ale hlavně —nebojte, se vaše kreditka je bezpečná....
tedy jen pokud mne nevypnete...!“

Digitální padouch

Autor: Milan Hausner | pátek 3.4.2026 9:56 | karma článku: 5,06 | přečteno: 101x

Milan Hausner

  • Počet článků 436
  • Celková karma 9,37
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

