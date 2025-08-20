Digitální elixír se špetkou historie
Zázračná „personalizace“ a „automatizace“ se dnes prodávají jako dar boží, (však také tvůrcům leccos přináší), přestože kdysi drahé Skinnerovy boxy slibovaly totéž a skončily v muzeích nevyužitých nadějí. Už v roce 1920 se objevil sen o stroji, co nás naučí lépe než učitel. Ve 50. letech to byly Skinnerovy boxy, v 80. nás zaujaly výukové programy na disketách, a dnes tu máme AI, co nám prý pohlídá, jak rychle se učíme, správnost odpovědí a já nevím co všechno ještě. Namísto toho, aby se historie poučila z minulosti, stále dokola investujeme do iluze, že stroj zvládne cit, intuici a empatii lépe než člověk. I u nás v naší novodobé historii máme přece docela zářný případ. Internet do školy, INDOS blahé paměti také nabízel systémovou podporu vyučování, která například spočívala v tom, že některé funkce byly úmyslně zablokovány, aby se v systému nehromadila pro výuku nadbytečná data. To už by přece vedlo k dalším nákladům na správu. A tak konečným důsledkem tohoto programu je zpráva NKÚ o nehospodárném využití 800 000 000 Kč. Z dnešního pohledu drobné… Chápu, že v dnešním světě vám tato historická reminiscence připadá jako historická science fiction….ale ona to byla dnes už historická ale non fiction.
A vlastně podobné principy vidíme i dnes. Školy se stávají továrnami na data, a to nejen z hlediska správy, ale vzdělávání řízené daty je snem leckterého AI giganta. Vzdělání měřené výhradně známkami, testy a procenty, to už dávno neplatí. Vize AI ve třídách skoro pokaždé standardizuje lidské bytosti do řádků tabulek: žáci jako vstupy, algoritmus jako procesor a výsledná data v raportech… Místo toho tu máme snění, o tom, že učitel zmizí v propadlišti dějin, neúnavný kód bude po 24/7 vysvětlovat látku, klidně a pořád dokola. To žádný učitel z masa a kostí nedokáže. A data potečou, potečou a potečou…Jen v posledním týdnu bylo na síti přes 100 postů, které líčily úžasné zkušenosti s individualizovaným studijním módem. Moc hezké, ale pro běžný školní život využitelné jen pro domácí přípravu. Základní poučkou pro všechny tyto nástroje je, že žák musí být motivován. Pak se to ovšem naučí, s AI i bez ní. Škola v tom moc nepomůže. Do školy se totiž chodí, protože se musí, nikoli pro motivaci. Čest výjimkám...
Z učitele se stane automat na lízátka. Ven vypadne cukrkandl, vychrstne náhodný komentář a … třída skončí omamným mlčením. Žádné rozzářené oči, žádná empatie, jen číselné skóre k dalšímu logaritmickému zpracování a všude kolem jen blikáme a blikáme… vlastně už ani to ne…chatboti opakující notoricky známé fráze, tak sladké a tak úžasně ne lidské…digitální drily, co potlačí i poslední zbytky dětské zvědavosti…
Když generální ředitel AI giganta předvádí svůj nový „učící“ systém, sám má v garáži bunkr s vlastním filtrováním vzduchu. Vypadá to, jako by pro sebe šetřil budoucnost, zatímco nám prodává iluze. A pak přijde… blackout… a máme po ptákách…
Když jsem před čtvrtstoletím psal úvahy, k čemu je a k čemu není dobrý počítač, světe div se, ale když dnes vyměním slovo computer, za AI, tak zas tak vyjma komplexnosti pohledu nemusím na svých názorech vůbec nic měnit. Kulisy, nástroje se změnily, podstata vzdělávání zůstává pořád stejná – rozzářené oči dětí nad pochopením rovnice, zákonitosti, ale hlavně nad vlastním hotovým výrobkem. Dítě, které zažívá radost z tvorby a vlastnictví něčeho skutečně jedinečného, co samo uklohnilo rukama či nakreslilo vodovkami, je stále tou autentickou hodnotou, na které je ten maličký človíček hrdý – je to dílo, které si zaslouží vlastnoruční podpis a má duši. A to je přesně ten moment, který se za těch pětadvacet let nezměnil. Mnohé studie se k tomuto poznatku dnes vrací a považují tuto skutečnost jako objev tisíciletí. Zeptejte se každého běžného učitele, a ten vám tohle – skutečné jádro autentického vzdělávání potvrdí…
Digitální elixír „prý“ moudrosti nám nabízí dobře promyšlené moderní balení zcela starého obsahu. Okamžitá zpětná vazba a tlak na efektivitu jsou jen klamavým manévrem vedoucím k tomu zablokovanému tlačítku a k ovladatelnému občánkovi. Vraťme se k podstatě: učení je především o vztazích, náhodných aha-momentech a sdíleném zápalu pro objevování. Pokud zvedneme hlas k tomu, že škola není továrna na data, ale dílna na živé osobnosti, možná se skutečně dočkáme vzdělávací revoluce – nikoli v cloudu, ale v srdcích těch, kdo se učí. A určitě v těch, kdo se jim tuto cestu snaží přiblížit. Bez volně klikatelných tlačítek, ale i bez těch blokovaných.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 39
- Celková karma 7,32
- Průměrná čtenost 234x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
