Digitální demence. Když si algoritmus pamatuje víc a vy ani to, kde máte klíče
Naše společnost je v zajetí nádherného paradoxu, který by vymyslel jen sám život. Na jedné straně strašíme přízrakem „digitální demence“ – stavu, kdy nám mozky údajně zdegenerují do stavu tekutého pudingu z nedostatku vlastního přemýšlení, protože za nás všechno vyřeší AI.
Tato hrozba údajně číhá na naše děti, které si nebudou pamatovat násobilku , protože ji prostě přinejmenším vygooglují. A na straně druhé, v téměř stejném dechu, oslavujeme digitální technologie jako záchranu pro seniory. Aplikace, které jim připomenou, že mají vzít léky, zavolat vnučce...Chytré hodinky, které detekují pád a automaticky přivolají pomoc. Hlasoví asistenti, kteří jim po povelu „Ahoj Google, zavolej kamaráda“ spojí i ten nejzapadlejší kout v Krkonoších s centrem Prahy. Zde jsou tytéž technologie, které údajně ničí naši paměť, prezentovány jako její náhrada a záchrana.
Je to fascinující schizofrenie. Technologie, která má být metlou produktivního věku (40-65), se najednou magicky promění v berlu či spíše kouzelnou hůlku věku seniorského (65+). Jako by existoval nějaký pomyslný bod zlomu, řekněme v den vašich pětašedesátých narozenin, kdy se váš smartphone přestane jmenovat „nástroj digitální degenerace“ a je oficiálně přejmenován na „nástroj pro prodloužení autonomního života“. Panečku, přímo zázrak!
Tento rozpor je ještě pikantnější, když si uvědomíme tvrdá čísla. Podle Alzheimer Europe žije v Česku s nějakou formou demence přes 180 000 lidí a toto číslo rapidně roste s věkem. Na druhou stranu, studie publikovaná v časopise JMIR Aging ukazuje, že používání digitálních asistencí u seniorů snižuje pocit osamění a zvyšuje pocit bezpečí – tedy bojuje proti faktorům, které kognitivní úbytek urychlují.
Co to tedy je? Je technologie jed, nebo lék?
Odpověď je samozřejmě typicky lidsky pokrytecká: Je to jed pro ty, kdo by ji měli zneužívat, a lék pro ty, kdo ji mají používat. A kdo je kdo? No přece my, vzdělaní a vytížení profesionálové, jsme ti, kdo jsme nebezpečně blízko zneužívání. Naše děti, které na tabletu kreslí, místo aby lezly po stromech, jsou také v ohrožení. Ale naše babička, která si na tom samém tabletu hraje digitální pexeso nebo si nechá číst knihu? Ta je vzorným uživatelem!
Je to pohodlné nálepkování, které nám umožňuje mít z technologie stále ten cukr i bič. Můžeme jí obviňovat z úpadku společnosti, aniž bychom museli přiznat, že jsme to my, kdo jí dal takovou moc. A zároveň jí můžeme vychvalovat do nebes, když nám pomáhá udržet iluzi kontroly nad stárnutím a smrtelností.
Skutečná ironie tedy nespočívá v technologii samotné, ale v našem vztahu k ní. Stačí změnit kontext a z metly lidstva se stane jeho spasitel. A samozřejmě naopak. Teď zas prožíváme chvilkový nálet cenzroů mobilních technologií ve škole... ono to ale zas přejde...
Strach z „digitální demence“ je tak spíše morální panikou, projekcí našich vlastních obav, že jsme pohodlní a líní. Promítáme je do technologie, abychom nemuseli čelit nepříjemné pravdě: že demence, ta skutečná, strašná a nevyléčitelná, přichází zcela jinými cestami a naše smartphony s ní mají pramálo společného. Naopak, tytéž smartphony možná jednou pomohou její dopady zmírnit.
Takže si to shrňme: Dokud používáte technologii k tomu, abyste byli produktivnější a vydělali více peněz, jste v nebezpečí degenerace. Jakmile ji ale začnete používat k tomu, abyste si udrželi základní funkce a kontakt se světem, jste osvícený uživatel.
Je to stejné jako s červeným vínem: V malém množství je lékem na srdce. Ve velkém je příčinou jaterní cirhózy. A my, jako společnost, neustále balancujeme na hraně, soudíme druhé, ale sami sobě namlouváme, že ta naše desátá sklenka je přeci ta léčivá.
Nakonec tedy možná nehrozí, že bychom my sami dostali digitální demenci. Hrozí, že se naše uvažování o technologiích stane demencí skutečnou – ztratíme schopnost logického úsudku a budeme věřit současně dvěma vzájemně se vylučujícím tvrzením, aniž bychom cítili jakékoli rozpory. A na to, obávám se, žádná aplikace neexistuje.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 79
- Celková karma 8,15
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.