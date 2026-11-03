Digitální Betlém aneb osvícení svíčkou za 150 dolarů
Očekáváme vůni jehličí, skořice a horkého čaje, tiché usínání zimní přírody a ten zvláštní, takřka starosvětský klid. Však víte, a všichni nosíme tuto nostalgickou atmosféru ještě v srdci.
Jenže moderní trh, poháněný neúprosným motorem technologického pokroku a absolutního nedostatku soudnosti, nám pro letošní svátky přichystal lahůdku:
digitální svíčku za sto padesát dolarů.
Kus plastu, který za bezmála tři a půl tisíce korun předstírá, že je ohněm, představuje učebnicový triumf marketingu nad zdravým rozumem. Žijeme v době, kdy jsme dokázali digitalizovat téměř všechno – od lidských vztahů až po úřední šiml. Proč by tedy měl zůstat plamen ušetřen?
Svíčka s funkcí aktualizace softwaru
Kouzlo tradiční svíčky spočívalo v její prostotě a v tichém, prastarém vědomí, že kousek ohně zkrocené v lidském obydlí hřeje a svítí bez manuálu. U stostadesátidolarové technologické novinky je to poněkud jiné. Místo tance živého plamene a vůně vosku dostáváte zařízení, u něhož musíte před Štědrým dnem řešit, zda má dostatečně nabitou baterii, jestli náhodou nevypršela licenční smlouva s výrobcem, a hlavně zda vám na adventním věnci nevyskočí obávaná modrá smrt (BSOD).
Představa, že usednete ke štědrovečerní večeři za svitu blikající diody, v níž se namísto knotu točí spořič obrazovky s realistickou simulací roztaveného parafinu, v sobě nese podivnou, mrazivou dystopii. Je to technologické placebo par excellence. Zařízení, které nikdo nechtěl, nikdo nepotřeboval, ale které muselo vzniknout v nějakém inkubátoru plném vizionářů, jimž už došly reálné problémy světa k řešení.
Výprodej vánoční duše
Vánoce se přitom od nepaměti měřily jinou optikou. Byly svátky ztišení, setkání a nedokonalosti: křivý stromeček, trochu připálené cukroví a vosk kapající svíčka, která občas zanechala stopu na svátečním obrusu. To všechno k nim patřilo jako lidský rozměr k lidskému životu.
Dnešní korporátní inženýrství by však z Vánoc nejraději udělalo technologický veletrh.
Místo abychom zapálili obyčejnou včelí svíčku za pár korun, budeme do zásuvky strkat kus křemíku, který pravděpodobně spotřebuje víc elektřiny než stará lednice, jen aby to „vypadalo designově“.
Vzali jsme tiché tajemství svátečních večerů a nacpali do něj Wi-Fi modul, notifikace a displej s vysokým rozlišením.
Člověk zatouží po starém dobrém petroleji, nebo aspoň po kousku obyčejného vosku, u kterého se člověk nemusí bát, že mu hacker z Dálného východu hackne adventní věnec.
Až budeme příště zapalovat svíčky, vzpomeňme si, že skutečné světlo a teplo domova žádný operační systém nepotřebují.
Pokud jsme dospěli až do bodu, kdy nejsme schopni snést ani mihotání skutečného ohně bez asistence mikročipu, pak už vlastně nepotřebujeme Vánoce. Bohatě by stačilo, kdybychom si o půlnoci na Štědrý den všichni sedli k vypnuté televizi, poslali si přes aplikaci hromadné emoji kapra a ušetřili si tu trapnou šarádu předstírání lidských emocí.
Až budeme příště za sto padesát dolarů kupovat křemíkovou náhražku duše, vzpomeňme si, že někteří lidé jsou zjevně ochotni digitalizovat úplně všechno včetně té šedé mozkové kůry, která už přešla na dura mater.
Milan Hausner
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