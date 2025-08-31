Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu
Software a zvláště AI je jeho modla, doslova bible pokroku. A GDPR? Jen otravná poznámka kdesi pod čarou, co stejně nikdo nečte a všichni jím pohrdají. Tento učitel nevěří na soukromí – věří prostě v digitální pokrok. A když progres vyžaduje, aby sdílel osobní údaje žáků s třemi startupy kdoví odkud a jednou čínskou platformou, tak ať. Vždyť je to pro jejich dobro, pomocí té technologie se toho hodně naučí.
Soudobý učitel miluje data. Sbírá je, analyzuje je, sdílí je. Bez souhlasu, bez vysvětlení, bez špetky etiky. Třídní testy? Nahraje do cloudu. Eseje? Prožene přes deset AI nástrojů. Fotky ze školního výletu? Automaticky synchronizovány s platformou, která „zlepšuje emocionální mapu třídy a třeba na se objeví na Facebooku jako tréninkový materiál pro Lamu. A když se někdo nesměle zeptá, jestli to je v pořádku, odpověď zní: „To je přece anonymizované!“ (což znamená, že jméno je převedeno na ID, ale všechno ostatní zůstává).
V jeho světě je informovaný souhlas jen zdržující formalita. Zmatek v legislativě tomuto stavu jen napomáhá. Žáci přece chtějí být součástí světa a učit se moderně, ne? A když nechtějí, tak je to jen známka jejich digitální zaostalosti, což platí obzvlášť pro jejich rodiče, pokud se ozvou, že nechtějí, aby fotky jejich dětí kolovaly od čerta k ďáblu. Checkbox „Souhlasím se ztrátou soukromí“ bychom snad měli mít už v přihlášce do mateřské školy. A rodiče? Ti se dozví, že jejich dítě je součástí pilotního projektu na prediktivní analýzu chování, až ve chvíli, kdy jim přijde e-mail od firmy, o které nikdy neslyšeli a která jim po perfektní analýze dat nabídne personalizovaný produkt..
A když se náhodou stane, že nějaká ta data utečou – třeba jména, známky, nebo dokonce zdravotní informace – učitel má jasno: „To si za to můžou sami.“ Vždyť přece klikli na špatný odkaz, nečetli podmínky, nebo si nastavili heslo „1234“. Kantor jen nahrál jejich osobní složky do systému, který „má certifikaci ISO něco“, takže je to vlastně v pořádku nebo je nechal samostatně pracovat v podezřelém nástroji, který vypadá tak úchvatně. A že se data dostala na veřejnost? To je přece lekce digitální gramotnosti. Výchovná facka od reality. Aspoň je to posilní pro příští mnohem osobnější útoky...
Když se někdo ozve, že by možná bylo fajn informovat žáky a hlavně rodiče o tom, jak jsou jejich data používána, učitel odpoví: „To by je jen mátlo.“ Etika je pro něj bug, nikoli neoddělitelná součást výuky, ať je to lyžování nebo softwarové skládání písniček. Vždyť AI ví nejlíp, co je pro děti dobré. A pokud to znamená, že algoritmus rozhodne, kdo má sklony k prokrastinaci na základě analýzy pohybu očí během online výuky, tak proč ne? Hlavně že máme pěkný graf, rytmickou skladbu a blikající simulaci...
Kantorská posedlost digitálními technologiemi v té nejčistší podobě v AI není jen o slepé víře v budoucnost. Je to o nebezpečné kombinaci nadšení, neznalosti a ignorace základních práv. Místo toho, aby chránil své žáky, prodává jejich digitální stopy za pár analytických funkcí navíc. A tak se z pedagoga stává datový šejdíř, který káže o budoucnosti, ale zapomíná, že vzdělávání je pořád hlavně o lidech – ne o tom, kolik metadat se dá vytěžit z domácího úkolu a o dalších profitech nemluvě. To už ovšem pro někoho jiného.
PS: Teď jsem si přečetl, že už jen prompty mohou obsahovat až 22% citlivých dat.
Milí čtenáři, to, co jsem napsal výše, platí ale bohužel dnes i v na jiné profese, ba i na naše soukromé konání. Digitální stopa dnešního uživatele online služeb je opravdu šestiproudou dálnicí a nikdy nevíte, kdo se sveze po těch olejových skvrnách rovnou k vašemu soukromí.
Milan Hausner
- Počet článků 62
- Celková karma 7,61
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.