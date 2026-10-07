Diagnóza doslova. Draslík na dialýze a banán na tenise
Je to buď křiklavá technologická negramotnost, nebo záměrná manipulace. Obě varianty jsou v debatě o energetické budoucnosti státu demagogickým zneužíváním reality.
Radiační alibismus, nebo absolutní neznalost fyziky? A když říkám absolutní, tak absolutní...
Kritici jádra se tváří, jako by lidstvo žilo ve skleníku a jaderná elektrárna byla jediným zdrojem záření na Zemi. Realita je k smíchu: tedy spíše k pláči nad úrovní argumentace:
- Let letadlem z Prahy do New Yorku a zpět vám naloží dávku asi 0,1 mSv. To je ekvivalent toho, kdybyste desítky let žili nalepeni na plotu Temelína.
- Žula v českých horách, rentgen zubů, sklenice pomerančového džusu vás vystavují přirozenému pozadí, které jakýkoliv vliv reaktoru v normálním provozu spolehlivě utopí v statistickém šumu.
- Aréna plná radioaktivity: Vzpomeňme na tenisovou hvězdu Arynu Sabalenku, která na kurtech běžně spořádá banán za banánem. Banány jsou nadupané přírodním izotopem draslíku, takže každý podávaný banán v sobě nese přirozenou radioaktivitu. Kdybychom měli měřit svět optikou pana Smže, museli bychom turnaje v tenise okamžitě vyhlásit za zónu havárie a tenistky poslat do dekontaminační sprchy.
- Ještě dál to jde v tématu, pro mně teď velmi blízkému: u pacienta na dialýze. Lidské tělo potřebuje draslík pro nervovou a svalovou činnost, ale lidé s nemocnými ledvinami ho nedokážou filtrovat. Když jim draslík v těle stoupá, jejich organismus doslova „svítí“ přirozenou radioaktivitou víc než plot jaderné elektrárny: a přesto je nikdo nebalí do alobalu a neevakuuje. Umí si pan Smrž vůbec představit, jak musí ty sestřičky upírky zářit, když denně vyhazují desítky filtrů a trubek, kterými ta radioaktivní krev protekla?
Tak mne moc mrzí, že mne tahle asociace nenapadla k mé knize povídek. Mít tenhle obrázek na obálce, panečku, to by byl bestseller. No, na druhé straně má moje obálka v sobě naději, zatímco tahle spíš zatracení.
Aktivistická pseudověda a mýtus zvaný LNT
Na čem antijaderní bojovníci staví? Na zneužívání tzv. lineárního bezprahového modelu (LNT).
- Regulační úřady ho berou jako extrémně konzervativní pojistku pro administrativní účely: předpokládají, že každá atomová částice škodí lineárně. Jenže biologie takto nefunguje. Lidské tělo disponuje mechanismy pro opravu DNA a nízké dávky prokazatelně stimulují přirozenou buněčnou obranyschopnost (hormeze).
- Extrapolovat katastrofu z Černobylu na mikroskopické hodnoty v okolí moderní elektrárny je metodologický podvod, který by neobstál v žádném rigorózním recenzovaném řízení.
Epidemiologická prázdnota: Kde jsou ty zástupy nemocných?
Pokud by měl běžný provoz jaderných elektráren „nezanedbatelné“ zdravotní následky, muselo by to být masivně a prokazatelně vidět v datech. Reaktorů fungují na světě stovky, desítky let.
- Světová zdravotnická organizace (WHO), UNSCEAR a stovky nezávislých epidemiologických studií opakovaně potvrzují: v okolí standardně fungujících jaderných elektráren neexistuje žádný statisticky prokazatelný nárůst onkologických onemocnění.
- Veškeré pokusy aktivistických studií (jako byla německá KiR-Studiengang) najít korelaci selhaly kvůli opomenutí zavádějících vlivů (confounders), jako je socioekonomický status nebo lokální životní styl.
Pokrytectví, které prokazatelně zabíjí
Tady končí veškerá legrace. Zatímco aktivisté hystericky ječí kvůli setinám mikrosievertů z chladicích věží, fosilní lobby tiše kosí lidstvo.
- Podle tvrdých dat (Our World in Data) je jádro bezpečnější než vítr či slunce a tisíckrát bezpečnější než uhlí a plyn.
- Uhelné elektrárny navíc chrlí do vzduchu tuny jemného prachu (PM2.5), těžkých kovů a ironií osudu víc radioaktivního uranu a thoria komíny, než kolik ho opouští bezpečně kontrolované brány jaderek. Spalování uhlí uvolňuje do atmosféry obrovské množství přírodních radionuklidů, které se usazují v lidských plicích. Alespoň jeden pozitivní moment pro pana Smrže.
- Německá Energiewende je memento mori této ideologie: odsudek jádra vedl k nákupu ruského plynu, pálení hnědého uhlí a zbytečným tisícům předčasných úmrtí ročně kvůli toxickému znečištění ovzduší.
Kdo tu brání veřejné zdraví?
Tvrdit, že jádro v běžném provozu je „cestou do pekla“, v situaci, kdy lidstvo stále umírá na smog z uhlí, je zvěrstvo vůči faktům. Jádro má reálné problémy: ekonomiku, zpoždění výstavby, politická rizika. Pojďme mluvit o nich.
Ale strašit lidi radiací z reaktorů, které fungují s chirurgickou čistotou, zatímco v klidu sníme banány jako Sabalenka nebo žijeme s vlastním draslíkem v těle. je buď projev totální pomatenosti, nebo cynická politická hra. Pan Smrž a jemu podobní nebojují za ekologii. Bojují proti faktům – a platí se za to lidskými životy. Tak to vidíte, a nakonec přitakávám, že to zelené šílenství má něco do sebe...
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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