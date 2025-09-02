„Děti nadšeně přivítaly inovativní oběd podle nové metodiky“
Tisková zpráva, 2.9.2025 Vedení Základní školy s potěšením oznamuje, že první den školního roku proběhl v duchu moderního přístupu ke školnímu stravování. Naši žáci dnes poprvé ochutnali Nutričně vyvážený talíř 21. století, sestavený dle nejnovějších doporučení odborníků, kteří se osobně nikdy nesetkali s hladovým prvňákem a doma nejspíše nevaří vůbec. „Děti byly z nového konceptu nadšené,“ uvedla paní ředitelka. „Některé dokonce spontánně odložily příbor a ponořily se do hlubokého zamyšlení nad významem pohanky v moderní společnosti.“
Menu zahrnovalo: - 37 gramů pohanky v páře,- 1,5 kuličky cizrny,- omáčku z červené řepy, která „barevně stimuluje chuťové buňky“,- a plátek bio jablka, jehož slupka byla odstraněna pro „maximální komfort při konzumaci“.
Podle školní metodiky má jídlo nejen zasytit, ale i vzdělávat. „Děti se učí, že jídlo není jen o množství, ale o příběhu, který vypráví,“ dodala vedoucí jídelny.
Rodiče byli o novém přístupu informováni prostřednictvím letáku, ve kterém se doporučuje, aby doma nepodávali sladkosti, „aby se dětem nekazily chuťové buňky“. Zprávy, že večer značným způsobem stoupl odběr dovážené pizzy, považujeme za čistě účelové a dezinformační, odpurující naší snaze o zravé stravování. Škola plánuje v inovativním jídelníčku pokračovat a těší se na další jen pozitivní zpětnou vazbu. „Pokud děti po obědě říkají, že mají hlad, znamená to, že jsme jim otevřeli chuť k poznávání,“ uzavřela ředitelka.
Druhá zpráva ředitelky školy na odezvy na sociálních sítích:
Vážení rodiče, děkujeme za Vaši bohatou zpětnou vazbu k prvnímu dni školního roku a k našemu novému jídelnímu konceptu. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o stravování dětí a jsme rádi, že téma vyvolalo tak živou diskusi — přesně to je cílem moderní školy: podněcovat k přemýšlení.
Chápeme, že některé děti mohly být překvapeny velikostí porce či složením pokrmu. Nová metodika však vychází z nejaktuálnějších doporučení odborníků na výživu a je nastavena tak, aby podporovala zdravé stravovací návyky, rozvíjela chuťové spektrum a učila děti doslova si vážit každého sousta.
Rádi bychom zdůraznili, že:
- Porce jsou přesně odměřené dle věkové kategorie a odpovídají doporučeným denním dávkám.
- Barevnost talíře není náhodná — má pozitivní vliv na vnímání jídla a náladu dítěte.
- Rostlinné dny jsou součástí dlouhodobé strategie, která má děti připravit na budoucnost, kde pohanka a cvrček budou hrát významnější roli než kus flákoty, což už je nedaleko. Nic na tom nemění ani pocit některých zatvrzelých škarohlídů, kteří tvrdí že v Čechách je zvykem spíše chroustat řízek a nikoli kedlubnu.
Rozumíme, že přechod na nový systém může být pro některé strávníky náročný. Proto prosíme o trpělivost a podporu doma — děti si na změny rychleji zvyknou, pokud budou slyšet jednotný pozitivní přístup. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se rozhodli sdílet své názory. Vaše připomínky pečlivě evidujeme a vyhodnocujeme. Věříme, že společným úsilím dosáhneme toho, aby si děti odnášely ze školní jídelny nejen plný žaludek, ale i nové zkušenosti a otevřenou mysl.
PS: Ukázka ze školního řádu školní jídelny
Atmosféra při výdeji: Oběd vydávejte v klidném prostředí, aby se děti mohly soustředit na chuť a vzhled pokrmu. Klidné prostředí neznamená, že se nesmí mluvit — jen prosíme, aby se vyvarovalo komentářů typu „To je co?“ nebo „Tohle mám jíst?“. Tyto otázky směřujte na třídní učitelku, která má připravenou metodickou odpověď.
Komunikace o složení jídla: Pokud se dítě zeptá, kde je maso, odpovězte stručně a s úsměvem: „Dnes máme rostlinný den.“ Pokud se zeptá „Proč?“, můžete zmínit, že je to součástí programu zdravého stravování.
Prezentace pokrmu: Talíř podávejte tak, aby vynikla barevnost. Pokud to znamená otočit ho tak, aby řepa zakryla pohanku, je to v pořádku. Fotodokumentace je vítána, ale doporučujeme úhel, který podporuje iluzi plnosti porce.
Závěrečné hodnocení: Po obědě se doporučuje krátká reflexe s dětmi, učitelé ví, že se tomu říká exitka: „Co vám dnes chutnalo?“ Odpovědi typu „nic“ nebo „mám hlad“ či tak typické „bléé,“ zapisujte jako „potřeba adaptace na nový koncept“. V oficiálním hlášení se pak uvádí, že „děti projevily zájem o další inovace“.
Milan Hausner
Vědomí a svědomí v průsečíku historie
Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...
Milan Hausner
Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu
Vítejte v digitálním ráji, kde učitel už není jen průvodcem vzděláním, ale také nadšeným distributorem dat, ale nejen svých. Svými kroky přispívá i k sdílení dat svých nezletilých žáků.
Milan Hausner
Petržel nebo mrkev? Fotosyntéza či rovnou zemědělská reforma?
Kdysi dávno, v temných dobách před nástupem umělé inteligence, se od žáka očekávalo, že si zapamatuje, co je to chlorofyl, a že si nebude plést fotosyntézu s fermentací. Jednoduché časy...
Milan Hausner
Zakázat mobily...už je to tu zas...
Zákaz mobilů – tak to jsem si dal. Vím, že mnozí mi dnes v diskuzi naloží. To je ale dobře, protože jen vyšším povědomím o rizicích můžeme dosáhnout ...o něco lepší vnímání tohoto problému...
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 6
Tentokrát pohled osoby, která celý ten svět řídí... protože prostě ví... leccos a na leckoho ... a to platilo tehdy, platí dnes... a zcela jistě bude platit v budoucnu...
|Další články autora
- Počet článků 64
- Celková karma 7,56
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.