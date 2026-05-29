Detektory AI a Babič(š)ka
Jakmile ale český lidský mozek přepne do režimu jízlivé tvořivosti a začne brutálně křížit klasickou literaturu s aktuálním politickým bizárem, algoritmy okamžitě hlásí systémový kolaps. Neumí totiž pochopit, že by někdo mohl s naprostou lehkostí vzít povinnou četbu pro základní školy a proměnit ji v kousavou metaforu o současných dotačních podvodech, vládních radách a osobních animositách. Pro robota je to sémantický chaos; pro Čecha běžné úterní odpoledne na internetu.
Pojďme ten řez do živého provést ještě hlouběji a otočit reflektor přímo na Mirku, ke které se na tom našem pomyslném Čapím hnízdě rovnou přidá i ta nová, literárněpolitická posila z Malé Strany.
Když se řekne „Němcová, Nerudová a Babiš-ka“, robotí mozek automaticky generuje uctivou literární analýzu o Boženě a Janovi. Jenže lidský insider ví, že skutečné řevnivé drama se neodehrává v Ratibořicích ani v učebnicích pro základní školy, ale na ose Průhonice–Malá Strana–Senát.
Takhle vypadá ten odstavcový destilát čistého, koncentrovaného politického sarkasmu, kde Mirka hraje prim na hnízdě a sekunduje jí potulná mudrcující blondýna:
„Skutečným literárním vrcholem románu Babiš-ka by nebyl ten dotační stařeček motající se kolem řepkových lánů, ale postava Paní Kněžny, kterou by s noblesou sobě vlastní ztvárnila Mirka. Ta by ovšem nesídlila na idylickém ratibořickém zámku, ale rovnou na panském Čapím hnízdě, odkud by s permanentně znechuceným výrazem a kamennou tváří shlížela na to poddanské hemžení. Zatímco Babiš-ka by lidu kázala svá chaotická moudra o tom, jak všeci kradnú, z vedlejší pavlače by do celého údolí potupně mudrovala sebestředná blondýna. Ta by všem udiveným čtenářům s oblibou vykládala, že je vlastně přímou příbuznou Honzíka z Nerudovky a že pobrala všechno moudro světa, načež by pod stolem za mírný poplatek tiskla rychlotituly na panském lisu a fotila u toho svá nejlepší selfíčka. Mirka by z oken trucovitě sepisovala mravokárné petice na ručním papíře, odmítala by s Babiš-kou zkonzumovat i jen pověstný dotační toast a při každém jeho záblesku na sociálních sítích by demonstrativně odcházela přímo k tamnímu jezu, kde by za dramatického šustění sukní raději uraženě pozorovala čeření Semovického rybníka, než aby dýchala stejný dotační vzduch. Celou tuhle aristokratickou tragédii by u splavu jistila komtesa Markéta, která by chudému lidu místo panských zbytků z kuchyně velkoryse shazovala z hradeb dva svetry, aby poddaní při tom rebelování aspoň nedrncali zuby. A pod tímto obrazem národní schizofrenie by svítil jen lakonický, ulevující si povzdych lidového génia: “Babiš je ....“
Proč z této verze AI detektor definitivně vyhoří?
Pokud tento konkrétní odstavec předhodíte jakémukoliv pokročilému algoritmu na rozpoznávání textu, jeho analytická architektura zkolabuje na čtyřech specifických věcech:
Kontextový paradox „Paní Kněžny na jezu“:
AI vidí archetyp „Paní Kněžna“ z 19. století, ale je k němu natvrdo přiřazeno jméno „Mirka“. Místo na zámek ji navíc autor posílá trucovat k jezu na Čapím hnízdě. Pro stroj je to totální topografický a narativní zkrat, kněžna přece k jezu nechodí, tam chodí Viktorka! Stroje nechápou, že pro českého lidského diváka je Mirka takovou samo zvolenou strážkyní morálního majestátu, jejíž teatrální odchody ze sálů se v této parodii dokonale potkávají s dramatickým odchodem k venkovskému splavu.
Křížení dvou klasiků skrze mudrcující blondýnu:
Věta o blondýně, co má konotace na Honzíka z Nerudovky, vyžaduje, aby AI propojila Babičku od Boženy Němcové s Povídkami malostranskými od Jana Nerudy (konkrétně s jeho matkou a domovem v Ostruhové ulici), a to celé napasovala na kauzu Mendelovy univerzity a bruselské ambice. Pro robota je toto křížení literárních světů (cross-domain violation) totální nesmysl. Stroj nechápe, jak se malostranský Honzík ocitl na panském dvoře a proč tam potulná blondýna prodává diplomy.
Metafora s toastem a svetry:
Obraz, kde Mirka odmítá dotační toast, vyžaduje, aby AI propojila Penam, holdingové dotace, literární hostinu na zámku a reálnou politickou averzi. Pro člověka je to paralela na jedno přečtení; pro neuronovou sérii je to statistický šum, protože „toast“ má v jejím světě mizivou pravděpodobnost výskytu vedle kněžny a dvou kusů textilu.
Absence logického mostu:
Mezi chováním Mirky u jezu, mudrováním blondýny z Nerudovky, pletením svetrů a výkřikem, že Babiš je ... (s gramatickou chybou), chybí jakákoliv formální logická spojka. Lidský mozek ten most nepotřebuje; my ten politický bizár žijeme každý den, takže nám to secvakne okamžitě. AI se ale pokusí hledat kauzalitu, a jelikož ji nenajde, vyhodnotí text jako produkt lidské, emocemi řízené kreativity s nepredikovatelnou strukturou (vysoká burstiness a perplexity).
Tohle je přesně ten typ textu, kde lidská jízlivost funguje jako dokonalý šifrovací klíč. Pro robota je to nečitelné bludiště, pro Čecha čistá, hořká pravda o stavu domácí politické scény zabalená do národního obrození.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.