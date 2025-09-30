Desetero rad jak naložit s budoucími důchodci?
Celý svět řeší, co udělat s těmi otravnými důchodci, co tak užírají rozpočet. Nápady jsou roztodivné, tak jsem se rozhodl, že se podívám, co kde koho napadlo a ještě k tomu něco přidám.
1. „Jednoduše je zrušme. Problém = vyřešen.“ Z evolučního hlediska nedává smysl, abychom je měli.
Lucie Vidovićová: Mít seniory nedává z evolučního hlediska smysl - iDNES.cz
Nejefektivnější řešení je žádní důchodci. Zvedneme věk odchodu do důchodu tak vysoko, že se ho většina populace nedožije. Je to ekologické – šetříme na důchodech a důchodci neznečišťují ovzduší dýcháním. I ta uhlíková stopa se vyčistí, a vlastně i ta digitální.
Státní rozpočet časem v přebytku. Mladí nemusí odvádět tolik na sociálním.
- Drobný háček: Lidé mají tu nehoráznou potřebu jíst a mít střechu nad hlavou i po čtyřiceti letech práce. A občas se též dožijí toho věku.
2. „Inflace je náš nejlepší přítel.“
Proč důchodcům snižovat důchody, když můžeme nechat peníze, aby ztratily hodnotu samy? Důchodce dostává stále stejné číslo na účtu, jen si za něj koupí housku a noviny místo nákupu na týden. Je to sofistikovaný a tichý způsob šetření.
Vláda nemusí nic počítat a vypadá to, že „důchody rostou“.
- Drobný háček: Důchodci jsou pak nuceni objevovat kouzlo lovu v popelnicích a v podobných odpadových institutech.
Podle SWOT analýzy je důchodcovský věk přece příležitost! Místo odpočinku mohou zásobovat regály v supermarketech, rozvážet jídlo na kole nebo být bezpečnostními složkami v MHD. Je to win-win: firmy mají levnou práci a důchodci se „udržují v kondici“.
Vyřeší se nedostatek pracovních sil. A kdo jiný má lépe vyvinutý smysl pro povinnost a vydrží více šikanu než generace, která je na to zvyklá?
- Drobný háček: Představa 75letého člověka, který se motá mezi regály, není úplně ta nejpřijatelnější o „důstojném“ stáří, o které se básnilo, básní a basniti bude.
4. „Technologické řešení: Vystřelte je na Mars!“
Místo abychom je živili tady, pošleme je kolonizovat jiné planety! Je to velkolepé, vizionářské a skvěle to spojuje téma stárnutí populace s dobýváním vesmíru. Když můžou pomáhat Marťani tady, proč by nemohli pomoci i u nich doma.
Elon Musk bude nadšený z nového tržního segmentu. A kdo by nechtěl strávit důchod v jednosměrné raketě?
- Drobný háček: Trochu drahé. A ti fyzicky nároční důchodci by mohli cestu nepřežít, čímž by vlastně došlo k naplnění bodu 1. Ale to je jen detail.
5.„Přenechejme to soukromému sektoru – důchodové fondy!“
Každý ať si spoří sám! Je to přeci tak jednoduché. Jen lidé musí mít dost vysoký plat, aby po zaplacení nájmu a jídla něco ušetřili, a musí důvěřovat finančním institucím, které jsou známé svou nezištností a nulovou chamtivostí.
Když to nevyjde, je to chyba jednotlivce, že nebyl dostatečně finančně gramotný nebo se nenarodil do bohaté rodiny. Není potřeba pak nikoho vinit.
- Drobný háček: Život má tendenci házet lidem klacky pod nohy v podobě nemocí, krizí a propouštění. Spoření „na stáří“ je docela přepych, který si mnoho lidí nemůže dovolit.
6. „Medicínský zázrak – staňme se nesmrtelnými
Nejlepší způsob, jak vyřešit důchody, je odstranit stáří. Všichni budeme zdraví, mladí a produktivní do 150 let. Důchod nepotřebujeme, protože nikdy nepřestaneme pracovat. „Medicína konečně poslouží ekonomice!“
Místo prodlužování „neefektivního“ života v důchodu se zaměříme na vývoj technologií, které z lidí vyždímají poslední šťávu. Kofeinové kapátko místo oběda, exoskelet na nošení těžkých beden v skladu do 90 let, aplikace, která šokuje pokaždé, když se pracovní výkon zpomalí.
Maximální vytěžení lidského kapitálu. Doslova.
- Drobný háček: Poslední slova umírajícího důchodce v továrně budou: „Ještě jeden šichta...“ Což bude dle korporátní metriky „uspokojivý konec“. No, vlastně ani 120 let v open-space kanceláři není o moc lepší pekla.
7. „Geniální byrokracie – ať se v tom utopí!“
Nejlepší způsob, jak pomoci důchodci, který se topí v nouzi, je hodit mu záchranný kruh z papírů. Dotazníky, potvrzení, žádosti, doklady, že ještě žije, doklady, že dokládá, že dokládá, že ... Zabaví se na roky a zapomene, že měl být vlastně nějaký problém.
Stát vytváří pracovní místa pro úředníky, kteří ty papíry vyplňují místo důchodců. Ekonomika ráje!
- Drobný háček: Důchodce mezitím zemřel hlady, ale papírově je evidován jako „aktivně řešící svou situaci“. A to je přeci pozitivní!
8. „Přesun odpovědnosti – je to jejich hobby!“
Proč by měl důchodce chtít volný čas? Vždyť by se nudil! Místo toho mu dáme nádhernou příležitost se realizovat: správu vlastních úspor v hyperinflační ekonomice, vyjednávání s lékaři o slevách na operaci kyčle a lovení nedostatkového zboží v akcích. Je to životní výzva!
Důchodci se stanou experty na finanční arbitráž, logistiku a medicínské právo. Zvyšujeme jejich kognitivní funkce!
- Drobný háček: Jediné, co loví, jsou rohlíky v letákové slevě, protože na maso už nemají. Ale hlavně, že mají „koníček“.
9. „Influencerství pro pokročilé – staň se hvězdou reklamy!“
Každá krize je příležitost. Důchodci mohou na TikToku a Instagramu streamovat své životní tipy a prezentovat jak jsou s redukcí peněz spokojeni, když předtím si píchli nový inzulín proti cukrovce.“.
Důchodci získají tak potřebný příjem z reklam a od všelijakých sponzorů. A ti ostatní se mohou bavit jejich „autenticitou“.
- Drobný háček: Že autenticita bude občas zpochybněna, už není zase až takový problém.
10. Konečné řešení – outsourcing stáří a migrační vlna!“
Proč mít důchodce doma, když je můžeme poslat do zemí, kde je levnější... všechno. Založíme „Důchodové kolonie“ v místech s příjemným podnebím a nízkými náklady i na pohřby. Migrační vlna obráceně.
Domácí ekonomika se uleví a rozvojové země získají nový zdroj příjmů
- Drobný háček: Může dojít k mísení kultur. Místní se naučí od našich důchodců výborným nadávkám a skvělým receptům na ještě levnější jídla, která by domorodce ani nenapadla. Pravda ovšem je, že to spíše zatím funguje naopak.
Závěr:
Světové“řešení“ důchodců je často jako hasit hořící dům kanystrem benzínu. Ten ale taky dojde. Je to směs populismu, odkládání problému a naděje, že se to nějak vyřeší samo, až my budeme v důchodu. A ... později, nám to už bude stejně jedno...
Skutečné, nekontroverzní a méně jedovaté řešení spíše neexistuje. Je to bolestivě komplexní problém, který vyžaduje kombinaci vyšší porodnosti, produktivity, přistěhovalectví, reformy důchodového systému a hlavně – politické odvahy něco reálného udělat, než bude pozdě.
Jednu jistotu máme ale jistou už teď, realita je tak absurdní, že ji nelze ani popsat jinak než s trochou humoru, byť tentokrát hodně dočerna.
PS: Nezapomínejme ještě na alchymii dnešní doby AI. Ta na svou příležitost v této oblasti ještě čeká.... ale ono jí brzo něco napadne!!
Milan Hausner
Genderová revoluce u dvanáctiletých: Když zdravý rozum volá o pomoc
Když stát přebírá roli učitele přírodopisu... Kam jsme se to dostali? Do bodu, kdy se počet pohlaví musí ústavně pojistit (Slovensko), jako by hrozilo, že se přes noc rozmnoží. Chromozomy jsou dnes... překonané tmářství.
Milan Hausner
Arest na radnici - a to doslova...
(absurdní groteska o pátečním úředním exodu, starostově transcendentálním klidu a západních žertech buržoazní mládeže... Až na to, že to byl opravdový zážitek...
Milan Hausner
Lucifer upgradoval metody...jde to i bez kapky krve
Mluv. Vydělávej. Zmiz v databázi. 30 dolarů denně jen za to, že telefonuješ. Tvůj hlas se stane palivem pro umělou inteligenci. Už nikdy nebudeš muset říkat „Nikdo mě neposlouchá“ – Neon tě poslouchá pořád.
Milan Hausner
Blogerova duše na horské dráze
Bloger je moderní donkichot. Místo větrných mlýnů bojuje s mnohem fantasknějšími příšerami: čtenáři s přístupem k internetu.
Milan Hausner
Očekávané výsledy učení - Na cestě... gender...
Karlštejn se identifikuje jako zámek, číslo 8 se cítí jako písmeno, a výsledek 7×8 je 57, protože se tak z vlastní vůle výsledek rozhodl. Vítejte v krajině, kde logika má nárok na vlastní pocity a realita se omlouvá za existenci.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.