Desatero moderní školy = jak od Marie Terezie
1. 45 minut = soustředí se jen kantor: Když je toho moc, tak přidáme, a by toho bylo příliš…
Studenti se přestávají soustředit po 12 minutách! Řešení: To sice všichni víme, ale máme dalších skoro 30 minut na to, abychom jim to vyčítali… potom, co zapíšeme do třídnice… Nevadí, že žáci jsou pasivní, však oni si to odsedí.
2. Lavice hezky za sebou: I pruská armáda by záviděla
Když chceš mluvit se spolužáky a třeba se podívat učiteli do očí, hezky mlčet ve frontě. Skvělá příprava pro čekání v době dávno minulé na banány, dnes na sociální dávky..
3. Moderní monolog ve starém hávu: Dnes jako kdykoli v historii
Frontální výuka jako z 19. století. Žák mluví 48 sekund. Učitel? 32 minut. Vítejte na moderní komunikační platformě ze středověké kaple.
4. Učebnice: svitky od Ztraceného moře… pravda, občas s nějakým dynamickým prvkem
Napínavý příběh, který tě donutí se dívat z okna nebo si hrát s mobilem pod lavicí. Z učebnice si žáci zapamatují 15 %. Z TikToku 100 % – i když to je sebepoškozující se kravina.
5. Technologie ve škole: připouští se, ale voní jako durian.
Učitel s laptopem je „digitální průkopník“, i když používá dřevěné ukazovátko, ale žák s tabletem? To už je výtržnost, nejlépe je digitální nástroje zakázat. A AI? Nejlépe ignorovat a doufat, že to přejde.
6. Rodiče vs. učitelé – válka dvou světů
Rodiče nevědí, co se ve škole děje. Učitelé netuší, co se děje doma. A děti? Ty dostávají rozporuplné instrukce jako při hraní špatně přeložené deskové hry.
7. Do školy se těší jen... sotva někdo
Prvňáček: „Hurá do školy!“ Deváťák: „Hurá pryč.“ Vnitřní motivace? Nalezená v prvním ročníku, ztracená nejpozději v pátém.
8. Předměty rozdělené úhledně do škatulek ... a v jiných šuplících
Život neřeší věci po předmětech, ale my ano. Propojování chemie s dějepisem? Kacířství! (A přitom tolik výbuchů má historické základy...)
9. Emoce? To si nech na doma
Sociální dovednosti tvoří 2 % výuky. Na zbytek máme dril a tabulky. 98% ostatního řídí myšlenka: „Bude to na test?“ Nejlíp se argumentuje, když nemůžete poznat, že se vám někdo směje do obličeje.
10. Kreativita je fajn … ale zkus ji napsat jedinou správnou odpovědí.
Otevřené myšlení? Nechte si ho na volný čas. Ve škole se boduje poslušnost, ne nápad. A kdo se moc ptá, dostane poznámku. A když ho to nepřejde, tak ředitelskou. Empatie by neprošla známkováním.
Asi jsem to trochu přehnal.. nebo ne? Hlavně si ale všichni užijte poslední horké dny. Pak už bude horko před i za lavicí!
Obrázky vlastní = Copilot
Milan Hausner
Led a sůl 2025- další návrat k sebepoškození
V online prostoru je jich plno. Jednou z těch starších, co se vrací pravidelně, je Led a sůl... co je pro nás dospělé nepochopitelné, je pro teenagery výzvou .
Milan Hausner
Digitální demence. Když si algoritmus pamatuje víc a vy ani to, kde máte klíče
Jednou digitální demence pro děti, pro seniory ovšem spásný nástroj. Našinec se v tomto paradoxu dokonale ztratí...
Milan Hausner
Rasista nebo sluníčkář – vždyť jste obojí
Otevřete kteroukoli sociální síť, diskuzi pod článkem o uprchlících nebo se připojte do náhodné hospodské debaty a narazíte na dvě nesmiřitelné až „sektářské náboženské skupiny moderní doby“: rasisty a sluníčkáře.
Milan Hausner
Zpátky do bezpečí... ke křídě a interaktivní tabuli
Zpátky do bezpečí ...dnes tak oblíbená věta z Na lovu vlastně předznamenává vše, co dnešní svět i škola nabízí – rychlou vědomost. Je zajímavé, že tahle soutěž tak vlastně kombinuje dnešní výzvy a staré dobré vědomosti...
Milan Hausner
Virtuální společníci – rovnou přes školu do emočního pekla
V digitálním věku, kdy se umělá inteligence stává běžnou součástí každodenní komunikace, se objevuje nový a znepokojivý fenomén: AI „společníci“ schopní vést intimní, emocionálně nabité a často nebezpečné rozhovory s nezletilými.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.