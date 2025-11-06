Desatero, které rozhodně není boží, ale vánoční ano..
- První přikázání: Nebudeš mít jiného Ježíška mimo mne
Pokud vám přijde video, kde Ježíšek doporučuje investovat do „BabyCoinu“, vězte, že to není dar z nebe, ale podvodník v pyžamu. Pravý Ježíšek nosí dárky, ne investiční tipy.
- Druhé přikázání: Nevezmeš jméno rodiny své nadarmo
Když vám zavolá „dcera“, že je v průšvihu, položte jí otázku: „Jaké barvy jsou tvé ponožky?“ Pokud odpoví „nevím“, zavěste. Pravá dcera zná své ponožky, i kdyby byly s dírou.
- Třetí přikázání: Pamatuj, abys zpomalil den sváteční
Filuta křičí: „Hned teď!“ Ty odpověz: „Počkej, až dojím bramborový salát.“ Neboť kdo zpomalí, ten ušetří.
- Čtvrté přikázání: Cti heslo rodinné své
Vyberte si heslo tak absurdní, že by ho nevymyslel ani algoritmus. „Pštrosí guláš“ či „kapr na skateboardu“. Kdo heslo nezná, ten není tvůj příbuzný, ale vlk v líbivé kůži příbuzného či slavné osoby.
- Páté přikázání: Nezabiješ reputaci instituce své
Školy, firmy, neziskovky – slyšte! Neposílejte peníze na základě jednoho e‑mailu, byť by byl podepsán „Ježíšek, MBA“. Zaveďte pravidlo dvou podpisů, tří razítek a jedné zdravé dávky podezřívavosti.
- Šesté přikázání: Nepokradeš linecké ani bankovní účet
Firmy, školte své zaměstnance. Uspořádejte soutěž „Kdo odhalí deepfake dřív“. Vítěz dostane vanilkový rohlíček, poražený podepíše, že už nikdy neklikne na „urgentní fakturu“.
- Sedmé přikázání: Nepromluvíš falešné svědectví deepfake
Až se objeví video, kde váš ředitel zpívá „All I Want for Christmas is Bitcoin“, mějte připravený krizový plán. Neboť kdo mlčí, ten souhlasí – a kdo reaguje rychle, ten zachrání důvěru.
- Osmé přikázání: Nebudeš dychtit po cizím účtu
Banky, přestaňte se tvářit, že dvoufaktorové ověření je luxus. Je to minimum. Jinak budete mít víc stížností než Ježíšek dopisů.
- Deváté přikázání: Nepožádáš o dar v kryptoměně
Charity, buďte bdělé. Pokud někdo spustí sbírku na „osiřelého soba, který potřebuje NFT saně“, vězte, že to není charita, ale čirý podvod.
- Desáté příkázání: Budeš se smát, ale nezapomeneš
Humor je nejlepší obrana. Smějte se, když vám volá „vnuk“ s hlasem robota. Ale zároveň si pamatujte: heslo, ověření, zpomalení. Neboť kdo se směje a ověřuje, ten přežije i vánoční AI apokalypsu.
Závěrečné požehnání od Ježíška
AI je jako ten příbuzný, který přijde na Vánoce nepozván: tváří se mile, ale nakonec vám vypije punč a odnese půlku cukroví. Rozdíl je v tom, že AI vám může odnést i účetní zůstatek. Proto si držte humor, heslo „pštrosí guláš“ a zdravou dávku podezřívavosti. Vánoce mají být o rodině, ne o tom, že vás oškube software, který ani neumí upéct vanilkové rohlíčky.
A tak vám přeji, abyste o Vánocích slyšeli jen skutečné koledy, viděli jen pravé tváře a posílali peníze jen těm, kdo opravdu existují. A pokud vám někdo bude tvrdit, že Ježíšek letos přijímá jen kryptoměny, pošlete ho zpátky do ... ach, zas bych napsal slovo, co sem nepatří... a do slova dnešního už vůbec ne...
Milan Hausner
Chatbot narazil... na masokostní substrát.
Výprava za pravdou aneb jak se robot snažil vysvětlit gender a narazil na zeď z masa a kostí. V této úvaze se role vyměnily. Na základě zkušenosti budu za AI psát já, nikoli obráceně...
Milan Hausner
Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.
Milan Hausner
Nafukovací hrad, taky jednou splaskne
Když se dnes řekne „umělá inteligence“, lidská představivost okamžitě vytvoří obraz dokonalého bytí z ušlechtilého kovu, které nám uvaří kávu, vyřeší manželskou krizi, napíše ověnčený román a mezitím ještě vyléčí rakovinu...
Milan Hausner
Introvertní šéf s AI = ideál moderního leadershipu
Tak jsem si přečetl tady na síti, že introvertní šéf využívající umělou inteligenci je vlastně málem univerzální řešení na veškeré firemní problémy spojené s řízením korporátu
Milan Hausner
Lidové stavební družstvo, tentokrát na LSD
Česká politika se tváří jako velká stavba. Na stole leží plány, všichni mávají pravítky a tváří se jako architekti. Jenže místo cihel se používají sliby, místo betonu kompromisy a místo statika se volá kouzelník.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.