Desatero, které rozhodně není boží, ale vánoční ano..

Milovaní bratři a sestry v rolničkách, slyšte slovo dnešní: „Nedůvěřuj hlasu, který zní jako tvůj vnuk, ale žádá o bitcoiny, neboť ani Ježíšek nepřijímá kryptoměny.“ Neví totiž, co to je.
  • První přikázání: Nebudeš mít jiného Ježíška mimo mne

Pokud vám přijde video, kde Ježíšek doporučuje investovat do „BabyCoinu“, vězte, že to není dar z nebe, ale podvodník v pyžamu. Pravý Ježíšek nosí dárky, ne investiční tipy.

  • Druhé přikázání: Nevezmeš jméno rodiny své nadarmo

Když vám zavolá „dcera“, že je v průšvihu, položte jí otázku: „Jaké barvy jsou tvé ponožky?“ Pokud odpoví „nevím“, zavěste. Pravá dcera zná své ponožky, i kdyby byly s dírou.

  • Třetí přikázání: Pamatuj, abys zpomalil den sváteční

Filuta křičí: „Hned teď!“ Ty odpověz: „Počkej, až dojím bramborový salát.“ Neboť kdo zpomalí, ten ušetří.

  • Čtvrté přikázání: Cti heslo rodinné své

Vyberte si heslo tak absurdní, že by ho nevymyslel ani algoritmus. „Pštrosí guláš“ či „kapr na skateboardu“. Kdo heslo nezná, ten není tvůj příbuzný, ale vlk v líbivé kůži příbuzného či slavné osoby.

  • Páté přikázání: Nezabiješ reputaci instituce své

Školy, firmy, neziskovky – slyšte! Neposílejte peníze na základě jednoho e‑mailu, byť by byl podepsán „Ježíšek, MBA“. Zaveďte pravidlo dvou podpisů, tří razítek a jedné zdravé dávky podezřívavosti.

  • Šesté přikázání: Nepokradeš linecké ani bankovní účet

Firmy, školte své zaměstnance. Uspořádejte soutěž „Kdo odhalí deepfake dřív“. Vítěz dostane vanilkový rohlíček, poražený podepíše, že už nikdy neklikne na „urgentní fakturu“.

  • Sedmé přikázání: Nepromluvíš falešné svědectví deepfake

Až se objeví video, kde váš ředitel zpívá „All I Want for Christmas is Bitcoin“, mějte připravený krizový plán. Neboť kdo mlčí, ten souhlasí – a kdo reaguje rychle, ten zachrání důvěru.

  • Osmé přikázání: Nebudeš dychtit po cizím účtu

Banky, přestaňte se tvářit, že dvoufaktorové ověření je luxus. Je to minimum. Jinak budete mít víc stížností než Ježíšek dopisů.

  • Deváté přikázání: Nepožádáš o dar v kryptoměně

Charity, buďte bdělé. Pokud někdo spustí sbírku na „osiřelého soba, který potřebuje NFT saně“, vězte, že to není charita, ale čirý podvod.

  • Desáté příkázání: Budeš se smát, ale nezapomeneš

Humor je nejlepší obrana. Smějte se, když vám volá „vnuk“ s hlasem robota. Ale zároveň si pamatujte: heslo, ověření, zpomalení. Neboť kdo se směje a ověřuje, ten přežije i vánoční AI apokalypsu.

Závěrečné požehnání od Ježíška

AI je jako ten příbuzný, který přijde na Vánoce nepozván: tváří se mile, ale nakonec vám vypije punč a odnese půlku cukroví. Rozdíl je v tom, že AI vám může odnést i účetní zůstatek. Proto si držte humor, heslo „pštrosí guláš“ a zdravou dávku podezřívavosti. Vánoce mají být o rodině, ne o tom, že vás oškube software, který ani neumí upéct vanilkové rohlíčky.

A tak vám přeji, abyste o Vánocích slyšeli jen skutečné koledy, viděli jen pravé tváře a posílali peníze jen těm, kdo opravdu existují. A pokud vám někdo bude tvrdit, že Ježíšek letos přijímá jen kryptoměny, pošlete ho zpátky do ... ach, zas bych napsal slovo, co sem nepatří... a do slova dnešního už vůbec ne...

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 6.11.2025 18:33 | karma článku: 4,28 | přečteno: 53x

Další články autora

Milan Hausner

Chatbot narazil... na masokostní substrát.

Výprava za pravdou aneb jak se robot snažil vysvětlit gender a narazil na zeď z masa a kostí. V této úvaze se role vyměnily. Na základě zkušenosti budu za AI psát já, nikoli obráceně...

6.11.2025 v 9:57 | Karma: 6,14 | Přečteno: 128x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno

inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.

5.11.2025 v 20:08 | Karma: 4,86 | Přečteno: 86x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Nafukovací hrad, taky jednou splaskne

Když se dnes řekne „umělá inteligence“, lidská představivost okamžitě vytvoří obraz dokonalého bytí z ušlechtilého kovu, které nám uvaří kávu, vyřeší manželskou krizi, napíše ověnčený román a mezitím ještě vyléčí rakovinu...

5.11.2025 v 9:04 | Karma: 9,20 | Přečteno: 149x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Introvertní šéf s AI = ideál moderního leadershipu

Tak jsem si přečetl tady na síti, že introvertní šéf využívající umělou inteligenci je vlastně málem univerzální řešení na veškeré firemní problémy spojené s řízením korporátu

4.11.2025 v 15:09 | Karma: 6,25 | Přečteno: 103x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Lidové stavební družstvo, tentokrát na LSD

Česká politika se tváří jako velká stavba. Na stole leží plány, všichni mávají pravítky a tváří se jako architekti. Jenže místo cihel se používají sliby, místo betonu kompromisy a místo statika se volá kouzelník.

4.11.2025 v 5:51 | Karma: 7,36 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)
2. listopadu 2025  14:01

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.
30. října 2025  18:19

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1...

Hanebné gesto, kritizovali Okamuru jeho oponenti. Vyvěsili ukrajinské vlajky z oken

Ukrajinská vlajka visí z oken poslaneckého klubu ODS. (6. listopadu 2025)
6. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  20:32

Stažení ukrajinské vlajky z fasády budovy Poslanecké sněmovny, které její nový předseda Tomio...

Zavraždil zajatce, vzápětí sám padl do zajetí. Rus dostal od Ukrajinců doživotí

Ruský voják obviněný z vraždy ukrajinského zajatce během soudního slyšení v...
6. listopadu 2025  19:15,  aktualizováno  20:31

Ukrajinský soud poslal na doživotí do vězení ruského vojáka, kterého shledal vinným ze zabití...

Nejvyšší soud má pochybnosti o Trumpových clech. Může je smést ze stolu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
6. listopadu 2025

Nově nastolená celní politika USA by mohla být zanedlouho minulostí. Napovídají tomu závěry...

Boeing se vyhnul stíhání za nehody letadel MAX. Soud schválil dohodu

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...
6. listopadu 2025  19:43

Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing,...

Milan Hausner

  • Počet článků 158
  • Celková karma 8,58
  • Průměrná čtenost 204x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.