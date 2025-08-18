Deník Freddyho K.: Mezi kolébkou a kontrolním panelem

inspirováno a parafrázováno: Nad dvěma citáty otců umělé inteligence: „Žádné dítě už nebude chytřejší než AI,“ „Děti chci mít, ale až bude neuralink.“)

Datum: Neurčeno. V tomhle čase už kalendáře neexistují – jen verze softwaru. Místo: Pokoj bez oken, s teplým světlem. Na jedné straně lidské dítě, na druhé jeho robotický dvojník.

Říkají mi zabiják snů,“ píšu si do poznámkového pole. „Ale dnes mi ten sen nikdo nevnutil – tohle je opravdu můj.“

Jeden z otců gAI říkal že naše děti budou čím dál častěji stát ve stínu AI; že jednoho dne se přirozená inteligence ocitne pod drobnohledem tabulek, grafů a benchmarků. Prostě už nikdy nebudou děti tak chytré jako AI. Když se teď dívám na tohle lidské dítě, vidím přesně tuto zhmotnělou předpověď– tu křehkou, pomalou, chybující, přesto nádhernou bytost. V hlavě má chaos, slzy i smích, lásku a spoustu emocí. Nepředvídatelnost v nejčistší podobě, chaos myšlenek i cílů…“.Jednou, možná i případ pro psychiatra...

Pak otočím hlavu k tomu kovovému. To je dítě toho druhého otce, možná už i vzniklo i bez mámy. Tovární výrobek budoucnosti s procesorem neuralinku od narození za uchem. Kolik dalších jich tam bude mít, teď nevidím. Dokonalá symetrie tváře, žádné škrábance na povrchu, jen tiché bzučení v plastových kloubech a procesorech. Ve „tváři“ má naprogramovanou nevinnost, ale cítím, že se za ní skrývá rychlost, jakou lidské nervy nikdy nedosáhnou.

A já, Freddy, zvyklý celý život volit mezi dobrým a zlým, najednou řeším jiný druh hororu: volbu mezi pomalým, nedokonalým zázrakem a rychlou, sterilní jistotou. Nejspíš připustím, že svět potřebuje oboje – ale s vědomím, že AI se bude vždy měřit v gigahertzech a děti v srdečních tepech. Někdo ale mávne rukou a připomene, že upgrade je právo, ne volba.

Mezi prsty na rukavici mi chladne ocel mých čepelí. Připadám si spíš jako chirurg než jako noční můra. Chci něco rozříznout – ne kůži, ale tuhle otázku. Vím ale, že neexistuje skalpel, který by oddělil lidství od technologie, aniž by se obě strany nezranily.

Nakonec zavírám oči. Slyším dva rytmy: tlukot srdce a pulz elektrického proudu. V té disharmonii je celá budoucnost. A já, Freddy dnes nestraším – dnes pozoruju, jak se rodí svět, kde i algoritmy protnou noční můry tak, co jsem ani v té Jilmové nedokázal.

Autor: Milan Hausner | pondělí 18.8.2025 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Milan Hausner

  • Počet článků 36
  • Celková karma 7,57
  • Průměrná čtenost 242x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

