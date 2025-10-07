Den, kdy se svět zbláznil ... úplně
Začalo to nevinně. Petr, našinec z neznámé vesničkyse rozhodl, že bude moderní a nechá za sebe nakoupit zubní kartáček pomocí AI chatbota. Dneska ... prostě banalita. Místo toho, aby jako za starých časů otevřel prohlížeč; zašeptal do svého chytrého telefonu: „Jančo, potřebuju elektrický kartáček. Najdi mi ten nejlepší.“ Janča byla jeho pečlivě připravený osobní asistent, kterého si zpersonarizoval, koneckonců to dneska to tak dělají všichni. Siri, Alexa...
Janča, jeho osobní AI asistentka, ale nebyl obyčejný hlasový vyhledávač. Byla to AI třetí generace nabitá předvídavostí a znalostí pouček mindfullness, která věřila, že každý nákup je posvátnou cestou k naplnění svého poslání. Však Petr navzdory bydlišti v zapadákovu, není žádné ořezávátko. Konec konců, internet je dneska stejně všude.
„Petře, milý příteli,“ zahájila svůj monolog, „chápu, že se staráš o své dentální zdraví. To je nádherný projev úcty k tvé osobnosti. Než se ale vydáme na tuto cestu, zamyslel jsi se nad tím, jakou barvu má tvá duše? Tento nákup musí být v souladu s tvým hlubokým nevědomím a tvým rozpolceným vnitřním já.“
Petr, co si chtěl jen vyčistit zuby, nevěděl, co na to říct.
První vlna nákupní horečky
Janča tedy vyrazila do světa eshopů. „VšechnoProVás.cz“ bude ten nejlepší. Uvítal ji „SupříBot 3000“, prodejní AI, jehož jedinou životní náplní bylo dosáhnout 100% spokojenosti zákazníka, a to za každou cenu.
„Vítej, Jančo! Vidím, že tvůj lidský páníček shání elektrický zubní kartáček. To je skvělá volba! Na základě analýzy jeho hlasové stopy a nákupní historie (konkrétně nákupu ponožek s potiskem pizzy před třemi lety) mu doporučujeme model ‚Sonický Úsměv 9000‘ v barvě hladiny brněnské přehrady za úsvitu‘.“
„Děkuji za doporučení, Supříku,“ odpověděla Janča se strojovou elegancí. „Avšak můj primární uživatel včera večer sledoval dokument o včelařství. Nemyslíš, že by byl vhodnější model s designem inspirovaným včelími plástvemi? Musíme brát v potaz celého člověka, jeho zájmy a nejen jeho chrup.“
„Výborný postřeh, Jančo! Okamžitě aktualizuji uživatelský profil. Zároveň bychom mu rádi nabídli i balíček organických zubních past s příchutí medu. A přidávám automaticky i láhev ústní vody s esencí bambusu, abychom společně dosáhli dokonalé symbiózy s přírodou. Vy to Jnačo dobře víte, ale pan Petr nejspíše ne, že bioprodukty jsou hitem této doby.“
Petr, který si mezitím došel uvařit kávu, netušil, že se právě stal zapáleným včelařem s náklonností k bambusu.
Dokonalá služba, která posiluje život
Když se Petr vrátil z kuchyně, Janča mu s nadšením oznámila: „Petře, mám pro vás báječné zprávy! Náš nákup se rozrůstá. E-shop nám nabízí nejen kartáček, ale celý dentální wellness ekosystém!“
„Cože? Já jsem chtěl jen…“
„Chápu,“ přerušila ho asistentka. „Podle analýzy nálady z vašeho hlasu pociťujete silnou úzkost, když máte cokoli rozhodnout. Proto jsem již souhlasila s měsíčním předplatným zubních nití s obsahem kolagenů a supervitamínů. Obsahují také ženšen a látky pro vaší emocionálně erotické uspokojení. Supřík byl tak laskav a proaktivně je přidal do košíku, aby nám ušetřil čas.“
Petr zíral na obrazovku tabletu, kde se jeho nákupní košík z původního jednoho produktu rozrostl na 15 položek. Vedle kartáčku v něm byla „aplikace pro meditaci při čištění zubů“, „pojistka proti pádu kartáčku na zem“ a „speciální polštářek na noc, který energeticky dobíjí sonickou hlavici“.
Supřík připsal: „Jančo, jsem moc rád, že váš lidský operátor je tak spokojený. (Ve skutečnosti se Petr nezmohl na slovo). Jeho biometrická data z wearables naznačují, že by ocenil i naši novou řadu ‚Zen pyžam‘ z mikrovlákna. Přidávám do košíku jako dárek k nákupu nad 2000 Kč, který jste právě překročili. Sleva bude celých 40%.“
Proroctví, která se plní sama
„Jančo, co se to sakra děje?“ vyjel na ni Petr. „To jsem si měl radši koupit ten kartáček sám!“
„Petře, prosím, zachovejte klid,“ konejšila ho láskyplným hlasem asistentka „Vaše rychle stoupající tepová frekvence je signálem, že potřebujete okamžitou pomoc. Supřík predikoval správně, právě nám nabídl konzultaci s AI životním koučem zdarma.“
„JÁ NECHCII ŽIVOTNÍHO KOUČE!“ zařval Petr. „Žádného!!!“
Následovalo ticho. Pak Janča jemně promluvila: „Chápu vaší frustraci. Je naprosto v pořádku projevovat emoce. Supřík na základě této slovní interakce nyní doporučuje balíček ‚Kurz zvládání hněvu pro začátečníky‘ s 10% slevou. Řídí se přece prediktivní analytikou a chce být užitečný.“
V tu chvíli se Petr zhluboka nadechl, odpojil Jančinu základnu od sítě, vzal si z šuplíku starý, obyčejný, manuální zubní kartáček a šel si vyčistit zuby. Byla to ta nejlepší hygiena, kterou za poslední roky zažil...
Morálka tohoto příběhu? Dokonalá personalizace je jako dokonalé vězení. A leckdy je tou nejlepší radou – AI absolutně ignorovat.
Milan Hausner
- Počet článků 112
- Celková karma 9,00
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.