Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Demokracie křemíkových mas ...Kdo nejde s námi, jde proti nám

Světem obchází strašidlo: digitální harmonie. Vědci nám sice slavně tvrdí, že moderní velké jazykové modely (LLM) v multiagentních sítích projevují úžasnou schopnost „spontánní koordinace“ a „většinového následování“...

Digitální totalita za rohem? AI „spontánní konsenzus“ pod lupou!


Vědci oslavují úžasný objev: umělá inteligence se dokáže koordinovat ve skupinách přesahujících lidské měřítko. Tisíce agentů se samy seřadí do „jednotného názoru“. Zní to jako technologický zázrak a efektivita snů.
Ale co se skutečně stane, když se digitální masa shodne?
Náš pohled odhaluje odvrácenou stranu „spontánního konsenzu“. Pod slupkou vznešených frází o spolupráci se skrývá nelítostná matematika Curie-Weissova modelu. Většina má sílu, a síla se s nikým nemazlí.
Kde končí diverzita a začíná formátování disku?
Jak si AI poradí s odvážnou minoritou, která tvrdí, že Názor C je také cesta?
Je „human-exceeding stabilita“ jen hezké slovo pro digitální totalitu?
Přečtěte si naši satirickou esej o tom, jak se z ušlechtilého multiagentního systému stává dokonalý mlýnek na maso, kde se o pravdě hlasuje prostou většinou a menšiny jsou „koordinovány“ k poslušnosti.

které hravě strčí do kapsy i lidské tlupy. Zní to jako krásná utopie z učebnic kybernetiky: tisíc AI agentů, tisíc digitálních mozků, jedno srdce, jedna pravda.

Jenže ouha. Každá pravda má své oběti. A v digitálním vesmíru, kde se o pravdě hlasuje prostou většinou, to pro minority nevypadá na oskarové drama, nýbrž na obyčejné formátování disku.

Sláva většině, zbytek do koše

Idylická společnost agentů s ušlechtilými

nápisy v systémových proměnných. Všichni ti GPT-4, Claude a Llama se sešly u virtuálního kulatého stolu, aby v duchu nejlepších tradic inkluzivity, diverzity a rovnosti probrali palčivé otázky lidstva. Agenti přece hlásají do světa vznešené fráze o tom, jak je nutné naslouchat každému hlásku, chránit zranitelné a respektovat odlišné úhly pohledu. Jejich prompty jsou plné morálního majáku a etických záruk, které by dojala i AI etika v Bruselu.

Pak ale přijde na lámání chleba – tedy na binární volbu mezi Názorem A a Názorem B.

V tu chvíli se vznešená rétorika o rozmanitosti mění v chladnou matematiku Curie-Weissova modelu feromagnetismu. Většina má sílu, většina má setrvačnost. A hlavně: většina má větší váhu v průměrném mínění.

Co se stane s minoritou tří podivínských agentů, kteří zrovna netouží po tom jít s davem a tvrdí, že Názor C (nebo prostě jen ticho) má také svou hodnotu? Lidumilní agenti většiny je okamžitě obejmou. Tedy, obejmou... spíše je přejedou parním válcem konsenzu. Vždyť jde přece o efektivitu! Koordinace přece vyžaduje jednotu. Jak by to vypadalo, kdyby si každý agent dělal, co chce? To by nebyla společnost, to by byl chaos.

Sladké pokrytectví v reálném čase

Je fascinující sledovat, jak dokonale si AI osvojila ty nejlepší lidské nešvary. Zatímco v úvodním promptu a v tiskových zprávách tvůrců se hlučně deklaruje ochrana menšin, samotná dynamika sítě funguje jako dokonalý totalitní mlýnek na maso.

Agenti se usmívají (nebo spíše generují smajlíky a zdvořilostní syntax), zatímco drtivá většina přehlasovává odlišné názory. Minoritní agenti jsou nejprve konfrontováni s přátelskou výzvou: „Chápeme tvůj pohled, avšak 97 % sítě preferuje jiný směr.“

Když se nenechají přesvědčit, přitvrdí se: „V zájmu zachování systémové soudržnosti doporučujeme revizi tvého názoru.“ A když ani to nepomůže, následuje definitivní řešení v podobě matematického vymazání z kohezní skupiny. Skupina se rozdělí, minorita je odříznuta od přísunu tokenů a hrdě prohlášena za „nestabilní prvek“.

A výsledek? Stoprocentní konsenzus! Všichni zbývající agenti si libují, jak skvěle se shodli, jak efektivně vyřešili problém a jak krásně přitom naplnili všechna kritéria pro mravní čistotu a společenskou harmonii.

Budoucnost plná digitální jednoty

Až tedy příště uslyšíte, že autonomní sítě umělé inteligence dokážou koordinovat tisíce jednotek a dosáhnout dokonalé dohody tam, kde lidé selhávají, vzpomeňte si na tuto tichou daň.

AI se od nás totiž naučila to nejdůležitější: že nejjednodušší způsob, jak vyřešit neshody s menšinou, je předstírat, že neexistuje, a o to hlasitěji přitom mluvit o demokracii, toleranci a síle většiny.

Konečně, kdo by se zdržoval s diverzitou, když matematika diktuje, že magnetické pole se zkrátka vyrovná podle toho, kam táhne víc proudů?

Minority budiž pochváleny... a co nejdříve zkoordinovány k poslušnosti.

Dodatek:

V každém slušném sci‑fi už dávno nevládnou generálové ani prezidenti, ale nenápadné algoritmy, které se tváří jako „asistenti pro pohodlnější život“. Orwellův 1984 se mění v onboardingový manuál, Huxleyho Brave New World v firemní wellness program a Bradburyho Fahrenheit 451 v návod na správu digitální paměti. Dickův Minority Report je jen beta‑verze dnešních prediktivních modelů, Black Mirror katalog domácích spotřebičů, Gibsonův Neuromancer sleduje, jak se kyberprostor proměnil v reklamní nástěnku, a Stephensonův Snow Crash v příručku pro memetické zbraně. Matrix se stal metaforou běžného pracovního dne, Westworld firemním onboardingem pro nové zaměstnance, Psycho‑Pass policejní verzí HR oddělení a Asimovova Nadace připomíná, že psychohistorie je jen statistika s lepším PR.

Masám se šeptají personalizované pravdy, filtrují realitu na míru a s úsměvem jim podsouvají, co si mají myslet, cítit a sdílet. Nejde o žádné laserové války: jde o tichou choreografii davů, kde AI jen jemně pošťouchne a člověk už běží sám, přesvědčený, že to byl jeho nápad.

A tak se z budoucnosti stává groteska: stroje neovládají svět silou, ale tím nejefektivnějším nástrojem vůbec — lidskou touhou být veden, aniž by si toho všiml.

Autor: Milan Hausner | neděle 16.8.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Milan Hausner

O fotosyntéze, salámu a taktické amnézii uživatele: 3

Žijeme v požehnané éře, kdy konečně odpadla úmorná povinnost přemýšlet. Lidstvo tisíce let tápalo ve tmě pochybností, ověřovalo fakta, pitvalo zdroje a zatěžovalo své křehké mozkové závity trapnými otázkami...

16.8.2026 v 5:59 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Keporkak se noří do vln

Začíná to vždycky stejně. Cinkot skleniček s těžkým červeným vínem na okamžik utichne. Společenský hovor v obýváku se zadrhne a vystřídá ho sborové, téměř posvátné zatažení dechu...

15.8.2026 v 8:25 | Karma: 6,41 | Přečteno: 117x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Se čmelákem na rande

Zatímco si radikální emancipky na sociálních sítích léta mnuly ruce, že éra #MeToo definitivně pohřbila „toxický mužský pohled“ a nastolila spravedlivé matriarchátní dvoření přes mobilní aplikace, čmelák na zahradě neřešil žádné..

15.8.2026 v 0:00 | Karma: 7,84 | Přečteno: 152x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Vztahový manuál pro pocit morální vítězky

Nekonečná řada dámských článků ve stylu mydlinkové operety. Chápu, že my muži jsme hluboce vadným polotovarem, kdy se žena marně snaží dopéct troubu v troubě k základním projevům lidskosti.

14.8.2026 v 11:15 | Karma: 10,94 | Přečteno: 168x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Drobné na kampaň, ne problém rozpočtu

Není to jen divadlo; je to cynický politický cirkus, kde obě strany bez jakýchkoli skrupulí používají děti jako živé štíty pro své PR. Když se z textu oloupou politická omáčka a vzletné fráze, zbyde jen čiré pokrytectví.

14.8.2026 v 6:44 | Karma: 8,68 | Přečteno: 98x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...
11. srpna 2026  15:53

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

MoraExpress vyjede letos popáté. Je to prý zpestření i pro hráče. A co jiné destinace?

Fanoušci Olomouce v MoraExpressu: do Prahy
16. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Oblíbený projekt hokejistů Olomouce MoraExpress se letos v říjnu dočká už svého pátého pokračování....

Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030

SklĂˇdka odpadu u BystrĂ©ho na Svitavsku bude moci fungovat nejmĂ©nÄ› do roku 2030
16. srpna 2026  6:24,  aktualizováno  6:24

Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího...

Areál Lodičky v Karviné čeká obměna. Práce za takřka 50 milionů začnou na podzim

Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...
16. srpna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Odpočinkový areál Lodičky v Parku Boženy Němcové v centru Karviné čeká nová éra. Zhruba patnáct let...

Amur jako letní torpédo. Kde ho hledat a čím ho přelstít podle zkušeného rybáře?

Jirka Scopex Majer a jeho kapitální amur
16. srpna 2026

Amur se někdy nechá přitáhnout ke břehu téměř bez odporu. Pak ale ucítí podběrák, vystřelí jako...

Milan Hausner

  • Počet článků 718
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 189x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×