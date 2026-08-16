Demokracie křemíkových mas ...Kdo nejde s námi, jde proti nám
Digitální totalita za rohem? AI „spontánní konsenzus“ pod lupou!
které hravě strčí do kapsy i lidské tlupy. Zní to jako krásná utopie z učebnic kybernetiky: tisíc AI agentů, tisíc digitálních mozků, jedno srdce, jedna pravda.
Jenže ouha. Každá pravda má své oběti. A v digitálním vesmíru, kde se o pravdě hlasuje prostou většinou, to pro minority nevypadá na oskarové drama, nýbrž na obyčejné formátování disku.
Sláva většině, zbytek do koše
Idylická společnost agentů s ušlechtilými
nápisy v systémových proměnných. Všichni ti GPT-4, Claude a Llama se sešly u virtuálního kulatého stolu, aby v duchu nejlepších tradic inkluzivity, diverzity a rovnosti probrali palčivé otázky lidstva. Agenti přece hlásají do světa vznešené fráze o tom, jak je nutné naslouchat každému hlásku, chránit zranitelné a respektovat odlišné úhly pohledu. Jejich prompty jsou plné morálního majáku a etických záruk, které by dojala i AI etika v Bruselu.
Pak ale přijde na lámání chleba – tedy na binární volbu mezi Názorem A a Názorem B.
V tu chvíli se vznešená rétorika o rozmanitosti mění v chladnou matematiku Curie-Weissova modelu feromagnetismu. Většina má sílu, většina má setrvačnost. A hlavně: většina má větší váhu v průměrném mínění.
Co se stane s minoritou tří podivínských agentů, kteří zrovna netouží po tom jít s davem a tvrdí, že Názor C (nebo prostě jen ticho) má také svou hodnotu? Lidumilní agenti většiny je okamžitě obejmou. Tedy, obejmou... spíše je přejedou parním válcem konsenzu. Vždyť jde přece o efektivitu! Koordinace přece vyžaduje jednotu. Jak by to vypadalo, kdyby si každý agent dělal, co chce? To by nebyla společnost, to by byl chaos.
Sladké pokrytectví v reálném čase
Je fascinující sledovat, jak dokonale si AI osvojila ty nejlepší lidské nešvary. Zatímco v úvodním promptu a v tiskových zprávách tvůrců se hlučně deklaruje ochrana menšin, samotná dynamika sítě funguje jako dokonalý totalitní mlýnek na maso.
Agenti se usmívají (nebo spíše generují smajlíky a zdvořilostní syntax), zatímco drtivá většina přehlasovává odlišné názory. Minoritní agenti jsou nejprve konfrontováni s přátelskou výzvou: „Chápeme tvůj pohled, avšak 97 % sítě preferuje jiný směr.“
Když se nenechají přesvědčit, přitvrdí se: „V zájmu zachování systémové soudržnosti doporučujeme revizi tvého názoru.“ A když ani to nepomůže, následuje definitivní řešení v podobě matematického vymazání z kohezní skupiny. Skupina se rozdělí, minorita je odříznuta od přísunu tokenů a hrdě prohlášena za „nestabilní prvek“.
A výsledek? Stoprocentní konsenzus! Všichni zbývající agenti si libují, jak skvěle se shodli, jak efektivně vyřešili problém a jak krásně přitom naplnili všechna kritéria pro mravní čistotu a společenskou harmonii.
Budoucnost plná digitální jednoty
Až tedy příště uslyšíte, že autonomní sítě umělé inteligence dokážou koordinovat tisíce jednotek a dosáhnout dokonalé dohody tam, kde lidé selhávají, vzpomeňte si na tuto tichou daň.
AI se od nás totiž naučila to nejdůležitější: že nejjednodušší způsob, jak vyřešit neshody s menšinou, je předstírat, že neexistuje, a o to hlasitěji přitom mluvit o demokracii, toleranci a síle většiny.
Konečně, kdo by se zdržoval s diverzitou, když matematika diktuje, že magnetické pole se zkrátka vyrovná podle toho, kam táhne víc proudů?
Minority budiž pochváleny... a co nejdříve zkoordinovány k poslušnosti.
Dodatek:
V každém slušném sci‑fi už dávno nevládnou generálové ani prezidenti, ale nenápadné algoritmy, které se tváří jako „asistenti pro pohodlnější život“. Orwellův 1984 se mění v onboardingový manuál, Huxleyho Brave New World v firemní wellness program a Bradburyho Fahrenheit 451 v návod na správu digitální paměti. Dickův Minority Report je jen beta‑verze dnešních prediktivních modelů, Black Mirror katalog domácích spotřebičů, Gibsonův Neuromancer sleduje, jak se kyberprostor proměnil v reklamní nástěnku, a Stephensonův Snow Crash v příručku pro memetické zbraně. Matrix se stal metaforou běžného pracovního dne, Westworld firemním onboardingem pro nové zaměstnance, Psycho‑Pass policejní verzí HR oddělení a Asimovova Nadace připomíná, že psychohistorie je jen statistika s lepším PR.
Masám se šeptají personalizované pravdy, filtrují realitu na míru a s úsměvem jim podsouvají, co si mají myslet, cítit a sdílet. Nejde o žádné laserové války: jde o tichou choreografii davů, kde AI jen jemně pošťouchne a člověk už běží sám, přesvědčený, že to byl jeho nápad.
A tak se z budoucnosti stává groteska: stroje neovládají svět silou, ale tím nejefektivnějším nástrojem vůbec — lidskou touhou být veden, aniž by si toho všiml.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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