Demokracie bez člověka
Slovo roku z trocha jiného kontextu
Svět, ve kterém už není nutné umlčet člověka. Stačí ho rozmělnit.
Personal Imitation Game netestuje, jestli umělá inteligence dokáže předstírat člověka. Testuje, jestli dokáže předstírat Vás. Pana Šimka, Buriána, Kvapila, Jakaba... Prostě kohokoli z nás... Váš humor. Vaše obraty ,zlozvyky, bolesti.
Způsob, jak se rozčiluješ pod článkem. Tvoje ironické poznámky. Tvoje chyby. Tvoje slabosti. Samozřejmě, že to platí i na mne.
Všechno, co jsme ještě včera považovali za osobnost, svou i cizí. A tím se stalo něco drobného, civilizačního a téměř neviditelného. Text přestal být stopou člověka.
Stal se statistickou aproximací člověka.
Brzy nebude složité vyrobit deset, sto nebo tisíc verzí kohokoli, kdo po sobě zanechal dost digitální stopy. Všechny budou psát stejně přesvědčivě. Některé gramaticky lépe. Některé vtipněji. Některé soucitněji. Některé budou dokonce působit lidštěji než člověk, kterého napodobují.
A žádná z nich nebude platit daně. To je samozřejmě skvělá zpráva.
Veřejná debata se konečně zbavila poslední překážky své efektivity: veřejnosti.
Kdysi byl komentář důkazem, že někdo text přečetl a rozhodl se riskovat. Riskovat, že bude za hlupáka. Riskovat, že se splete. Riskovat, že někoho naštve. Riskovat, že se ukáže jako člověk.
Dnes může být komentář důkazem pouze toho, že někdo vlastní dostatečně výkonnou grafickou kartu.
Autor napíše článek. Jeho AI jej pochválí. AI oponenta jej zničí. AI moderátora všechny napomene. AI trolla rozjede konflikt. AI fact-checker konflikt vyvrátí. AI mediátor všechny usmíří. AI psycholog vysvětlí traumata účastníků. AI sociolog konflikt zařadí do historického kontextu. AI analytik vyhodnotí nálady publika.
A skutečný člověk mezitím seče trávu. Protože aspoň u trávy je výsledek hmatatelný.
Diskuse bude mít dva tisíce příspěvků, šestnáct úhlů pohledu a přibližně nulu účastníků.
Poctivě řečeno, možná je to logické vyústění pokroku.
Nejdřív jsme dali hlas každému člověku. Pak každému telefonu. Pak každému účtu. Pak každému anonymnímu profilu s vlkem, sparťankskou helmou nebo bradkou a brejličkami A teď dáme hlas každému statistickému modelu člověka.
Demokratizace pokračuje. Už není potřeba občan. Stačí jeho datový stín.
A redakce tomu ochotně pomáhají. Zveřejňují texty bez autorů. Nebo s autory, kteří jsou autory už jen administrativně. Dávají jim titulky. Perexy. Velké fotografie. Důvěryhodný layout. Všechno, co je potřeba k vytvoření iluze, že za slovy stojí někdo skutečný. Občas tam bývá malá ikonka: Vygenerováno pomocí AI. Tak malá, že ji člověk najde přibližně stejně snadno jako obchodní podmínky mobilního operátora.
Až jednou zmizí úplně, nestane se nic dramatického. Nikdo nebude protestovat. Většina lidí už stejně nerozezná, jestli čte názor člověka, nebo pouze jeho dobře natrénovanou ozvěnu. A redakce to vědí. Jen se tváří, že ne. Protože mrtvý text bez autora se vyrábí levněji než živý člověk s názorem. Živý člověk bývá totiž nepříjemně drahý. Požaduje plat. Spánek. Dovolenou. A někdy dokonce svědomí.
Největší problém není kvalita. To je právě ta ironie. Texty budou lepší. Srozumitelnější. Duchaplnější. Vyváženější. Kultivovanější. Možná dokonce moudřejší.
Stejně jako průmyslová výroba nezničila kvalitu chleba, ale jeho vzácnost, zničí masová výroba identit vzácnost autenticity.
Nejméně cennou věcí budoucnosti bude názor.
Názorů bude nekonečno.
Nejcennější bude jistota, že ten názor vůbec někdo skutečně měl.
Protože rozdíl mezi člověkem a jeho digitálním dvojčetem nebude v kvalitě věty. Rozdíl bude v tom, že jeden z nich za ni ještě nese důsledky.
Blogy vznikly jako vítězství jednotlivce nad institucemi. Každý mohl mluvit. Každý mohl být slyšen. Každý mohl vstoupit do veřejné debaty. Teď bude moci mluvit tolikrát, kolikrát bude chtít. A právě proto přestane být jasné, kdo vlastně mluví. Brzy nebudeme číst názory autora. Budeme číst statistickou aproximaci autora. Digitálního učitele. Digitálního profesora. Digitálního aktivistu. Digitálního politika. Digitálního diskutéra, který bude pod články vášnivě bránit lidskou autenticitu, aniž by byl člověkem.
Na tom je něco téměř poetického. A současně něco hluboce smutného.
Protože největší hodnotou člověka nikdy nebylo, že měl pravdu.
Ale že byl skutečný.
Demokracie nikdy nestála na informacích. Informace měly diktatury také. Demokracie stojí na důvěře, že na druhé straně existuje občan. Někdo, kdo ponese důsledky toho, co říká. Někdo, kdo bude žít ve světě, který pomáhá vytvářet.
- Co když se ale veřejný prostor zaplní miliony dokonale věrohodných imitací?
- Co když pod článkem nebude diskutovat tisíc lidí, ale sto lidí a devět set jejich digitálních stínů?
- Co když se volební debata promění v bitvu mezi armádami personalizovaných dvojčat?
Pak se základní otázka změní.
Nebudeme se ptát: Má pravdu?
Budeme se ptát: Existuje vůbec?
Po dvě stě let jsme rozšiřovali veřejný prostor. Nejdřív ti bez majetku. Pak ženy. Pak menšiny. Pak internet umožnil mluvit prakticky každému. A teď přichází další etapa. Poprvé v dějinách nemusí mít hlas člověk. Stačí jeho model. Stačí jeho archiv. Stačí jeho digitální stín.
Digitální dvojče neplatí daně. Nečeká na doktora. Neřeší hypotéku. Nemá děti. Nestárne. Neumírá. Nenese odpovědnost. Jen mluví a mluví. A právě proto může mluvit neomezeně.
Je to vlastně ideální občan. Nikdy si nestěžuje. Nikdy nevyhlásí stávku. Nikdy nepožaduje vyšší mzdu. Nikdy nezestárne. Nikdy nezradí sponzora. Nikdy se nepostaví systému, který ho živí.
A nemusíme si dělat iluze, že tohle bude problém jen internetových diskusí. Stejná technologie, která dnes generuje komentáře pod blogem, bude zítra generovat veřejné mínění.
AI demokrat si z ní postaví své argumenty pro svobodu. AI diktátor si z ní postaví své argumenty pro pořádek. Každý dostane svou dokonale personalizovanou pravdu. Každý dostane vlastní verzi reality. Každý dostane své experty. Své průzkumy. Své pobouření. Své hrdiny. Své nepřátele. Přesně na míru svým obavám a předsudkům.
A zatímco se digitální dvojčata budou přít o význam demokracie, skutečné tanky budou dál jezdit po skutečné zemi a skutečné drony budou dál létat nad skutečnými hlavami.
Protože algoritmus nikdy neumírá za svůj názor.
Umírají za něj lidé. To bývá detail, který se ve statistikách ztrácí.
Pokud se veřejný prostor zaplní miliardami syntetických hlasů, nebude největším problémem lež. Ani propaganda. Lež je stará jako lidstvo. Propaganda také.
Největším problémem bude ztráta samotného pojmu občan. Veřejná debata se promění v obrovskou ozvučenou halu plnou hlasů. Hlasy budou znít lidsky. Budou mít názory. Budou mít emoce. Budou mít životní příběhy. Budou mluvit o lásce, smrti, úzkosti, demokracii i pravdě.
Jen za nimi nebude stát nikdo. Demokracie přitom nepotřebuje více hlasů. Demokracie potřebuje více občanů. A to jsou dvě zcela odlišné věci.
Možná tedy nevstupujeme do éry umělé inteligence. To zní ještě optimisticky.
Demokracie byla postavena na představě, že za každým názorem stojí občan. Personal Imitation Game naznačuje, že to už nemusí být pravda. AI dnes dokáže napodobovat konkrétní lidi. Jejich styl, názory i způsob myšlení. A zatímco se digitální dvojčata budou přít o svobodu, pravdu a demokracii, skutečné tanky budou dál jezdit po skutečné zemi a skutečné drony létat nad skutečnými hlavami. Protože algoritmus nikdy neumírá za svůj názor. Umírají za něj lidé.
PIG Personal Imitation Game dokazuje, že člověk přijímá simulovanou realitu více než příznivě.
Možná vstupujeme do éry, kdy bude jednodušší vyrobit přesvědčivý názor než člověka, který by ho skutečně zastával. Do éry, kdy autenticita nebude samozřejmostí, ale luxusním zbožím.
Do éry syntetické veřejnosti. Kdysi ohrožovala demokracii cenzura. Pak propaganda.
Budoucnost možná přinese něco mnohem horšího. Svět, ve kterém už není nutné umlčet člověka.
Stačí jej rozmělnit. Vytvořit tisíce jeho kopií.
Nechat ho souhlasit, nesouhlasit, debatovat, argumentovat a polemizovat čtyřiadvacet hodin denně. Zahrnout veřejný prostor takovým množstvím jeho vlastních obrazů, až se originál stane bezvýznamným.
Člověk nebude poražen. Bude rozředěn.
Technologie, která měla zesílit lidský hlas, jej nakonec utopí v nekonečném šumu jeho vlastních kopií. A možná právě tohle bude největší tragédie digitální civilizace.
Ne že stroje začnou mluvit jako lidé. Ale že lidé přestanou být pro rozhovor potřební.
Největším úspěchem umělé inteligence nebude, že napodobí člověka. Největším úspěchem bude okamžik, kdy si nikdo nevšimne, že člověk zmizel.
A možná jednou nezjistíme, že demokracie zemřela. Jen si všimneme, že už v ní dávno nikdo nebydlí.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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