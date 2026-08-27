Democracy Premium Co se stane, když volby dostanou cenovku?
Na papíře to vypadá jako elegantní filtr. Kdo je ochoten zaplatit, ten má o výsledek skutečný, dlouhodobý zájem. Kdo naopak preferuje okamžitou hotovost za nezájem, ten je od volební urny odfiltrován. Systém slibuje oddělit zrno od plev: racionální, zodpovědné voliče od těch, kteří volí jen podle aktuálních nálad.
Když ale tento myšlenkový experiment podrobíme chladné analýze pomocí ekonomie, historie a teorie her, zjistíme, že systém by se nezhroutil na nedostatku morálky, ale na naprosto neúprosné matematice. Tento filtr zodpovědnosti by se stal největším korupčním mechanismem dějin.
Motivace se mění v účetnictví (Filtr na chudobu)
Tento model předpokládá, že společnost se rozdělí podle osy „zájem vs. nezájem o věci veřejné“. Ve skutečnosti by se ale rozdělila podle stavu bankovního účtu. Pro chudé lidi, studenty, samoživitele nebo lidi v exekuci je okamžitá hotovost za nevolení racionálnějším krokem než abstraktní vliv na legislativu.
Demokracie by dostala paywall. Chcete přeskočit reklamy na populismus a ovlivnit řízení státu? Pořiďte si Democracy Premium za 500 Kč. Pokud ne, vezměte si od státu dvě stovky, kupte si pivo a nechte vládnout ty, kterým zbylo na vstupenky.
Pohled do historie: V USA na přelomu 19. a 20. století fungovala tzv. Poll tax (daň z hlavy za možnost volit). Oficiální argumentace politiků byla totožná: „Poplatek zajistí, že volit budou jen ti zodpovědní.“ V praxi to byl přesný nástroj na legální odříznutí chudých (a menšin) od uren. Nástroj byl tak zneužívaný, že ho nakonec musela zakázat ústava a to samostatným dodatkem.
Nástup plutokracie a Wall Street s hlasy
Kde je cenovka, tam vzniká trh. Bohatí lidé by volili vždy, protože poplatek je pro ně statistická chyba. Chudí by nevolili, protože „cashback“ od státu je pro ně existenčně zajímavý. Politická moc by se zcela legálně přesunula výhradně k těm, kteří už disponují ekonomickou mocí. Navíc, pokud stát nabízí 300 Kč za nevolení, stačí, aby politická strana nabídla 500 Kč za to, že volit půjdete (a hodíte to jí).
Politické kampaně by už nedělaly PR agentury, ale oddělení fúzí a akvizic. Vznikly by agregátory typu „Trivago na volby“, které by vám ukázaly, u jaké strany má váš hlas zrovna nejlepší kurz. Parlamentní debaty by se vyčistily – místo úmorných diskusí o minimální mzdě by se řešilo jen to podstatné, například zrušení spotřební daně na letecké palivo pro soukromé tryskáče. Ani víno by to nespravilo.
Pohled do historie a světa: To není dystopie, ale historie a současnost. Od britských rotten boroughs v 19. století, kde bohatí kupovali celé obvody, až po dnešní Filipíny, kde má kupování hlasů charakter průmyslu s přesnými ceníky.
Zánik racionálního voliče (Downsův paradox na steroidech)
Pojďme aplikovat teorii her a racionální volby. Matematická pravděpodobnost, že váš jeden jediný hlas rozhodne volby, se limitně blíží nule.
Zavedením poplatku se vaše náklady na volbu extrémně zvyšují: zahrnují přímý poplatek a náklad obětované příležitosti (peníze, které nedostanete za nevolení). Pro 99 % populace bude racionální strategií vzít si jistou odměnu za nevolení, protože jejich hlas by výsledek nezměnil. K volbám by tak chodili jen matematičtí analfabeti a lidé s obrovským Return on Investment (ROI) například korporátní lobbisté a oligarchové, kterým se investice do volebních poplatků svých zaměstnanců miliardově vrátí na státních zakázkách.
Tragédie občiny a syndrom černého pasažéra
Stát je veřejný statek. Všichni chtějí dobré silnice a bezpečnost, ale v tomto modelu se na to musí složit (zaplatit poplatek za volbu). Jaká je dominantní herní strategie? Černý pasažér (Free-rider).
Každý si řekne: „Ať zaplatí poplatek a jdou volit dobrou vládu moji sousedé. Já si vezmu od státu odměnu za nevolení. Získám tak peníze a sousedé mi zvolí experty.“
Demokracie by umřela na syndrom „někdo jiný to zařídí“. V den voleb by 95 % národa sedělo s popcornem u televize a čekalo, který blázen ze sousedství to za ně půjde zaplatit.
Legitimní hackování systému
Pokud by systém takto fungoval, volební účast by přestala být demokratickým signálem a stala by se makroekonomickým ukazatelem inflace. Klesla účast? Nejspíš zdražilo máslo a energie a lidé potřebují státní cashback. Co je horší, vláda by mohla ovlivňovat výsledky pouhou úpravou částky v rozpočtu. Úřadující kabinet před volbami zvedne „odměnu za nevolení“ z 500 Kč na 3000 Kč. Tím masivně udrží doma naštvané chudší voliče opozice, zatímco své bohatší jádro nechá jít volit.
Závěrečný verdikt: Crowding-out effect
Model „volíš=platíš, nevolíš=dostaneš“ naráží na základní poučku behaviorální ekonomie: Peníze vytlačují vnitřní motivaci.
Jakmile na občanské právo nalepíte cenovku, lidé o něm přestanou přemýšlet v rovině občanské odpovědnosti a začnou o něm přemýšlet v rovině okamžitého finančního zisku.
Systém by neodfiltroval krátkodobé motivace: naopak by je povýšil na jediné pravidlo hry. Proměnil by demokracii v aukční síň, kde se státní moc stává komoditou, kterou lze legálně nakoupit jako akcie na burze.
Milan Hausner
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