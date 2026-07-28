Demagogie jen v politice? Povídali, že mu hráli...
Politika je jen veřejná verze toho, co doma
V politice se tváříme jako morální hygienici: demagogii prý poznáme na sto metrů, hned ji odsoudíme, označíme, vyvěsíme na nástěnku hanby. Jenže doma? Tam ji servírujeme jako přílohu k večeři. Zatímco u politiků nás pobuřuje, že překrucují realitu, u rodiny nám nevadí, že ji přepisujeme v přímém přenosu podle nálady, hlasitosti a toho, kdo má zrovna v ruce vařečku. V parlamentu se demagogie trestá, u jídelního stolu je to rodinná tradice. A největší ironie? V politice ji odsuzujeme, protože ji vidíme. Doma ji milujeme, protože ji používáme.
provozujeme v režimu „bez kamer a bez faktčekování“. V politice to vypadá hlasitě, dramaticky a s rozpočtem na agenturu. Doma to běží tiše, efektivně a s mnohem vyšší úspěšností. Protože na rozdíl od voličů, rodina se nemůže jen tak odhlásit. Opozice v parlamentu může vládu svrhnout. Manžel u večeře může nanejvýš odejít umýt nádobí, o kterém se právě nehádáte.
Podívejme se na klasické rodinné demagogické manévry v plné parádě.
Preventivní obrana „Já vím, co teď řekneš.“ Demagogie budoucnosti. Nejen že ti podsune názor, který jsi ještě nestihl mít, rovnou ho i odmítne, než ho stačíš vyslovit. Politici tohle zkoušejí týden před volbami. Rodina to zvládne mezi polévkou a hlavním chodem.
Absolutní generalizace „Ty vždycky…“ Jeden konkrétní incident z roku 2017 se rázem stává důkazem celého tvého charakteru. Žádné statistiky, žádný kontext, jen čistá, krystalická demagogie. Bonus level: dá se to kombinovat i s důkazem, který dokazuje pravý opak „ty vždycky zapomínáš“, řečeno ve chvíli, kdy sis právě vzpomněl. Logika je tu jen rekvizita, ne nástroj. Politik by za tohle dostal od Demagog.cz nálepku „zavádějící“. Domácí verze dostane „a teď se omluv“.
Selektivní paměť „Já jsem ti to říkal už před deseti lety.“ Nikdo si samozřejmě nepamatuje přesné znění. Ani den. Ani okolnosti. Ale morální převaha je silnější než jakýkoliv důkaz. Pokročilá verze zvládá i časový paradox: „Já jsem to říkal už tenkrát“ se dá použít i na události, které se teprve stanou. Prediktivní demagogie – Nobelova cena za rétoriku by měla mít rodinnou kategorii. Historie se přepisuje v reálném čase a jediný, kdo má pravdu, je ten, kdo to řekl hlasitěji naposled.
Falešná nevinnost „Já se jenom ptám…“ Domácí ekvivalent „nejsem rasista, ale…“. Otázka je ve skutečnosti obžaloba. Odpověď je předem špatná. Bráníš se: jsi „přecitlivělý“. Mlčíš: „přiznal jsi vinu“. Vylepšený model jde ještě dál: „Já se jenom ptám, jestli sis uvědomil, co jsi udělal“ – otázka, obžaloba a rozsudek v jedné větě. Soudní systém by tuhle efektivitu bral s otevřenou náručí.
Emocionální vydírání maskované jako starost „Já to říkám jen proto, že ti na tom záleží.“ Přeloženo: „Chci vyhrát tuhle hádku a ještě u toho vypadat jako ten hodnější.“ Rozšířená edice zní: „Říkám to s láskou“ – věta, po které obvykle následuje něco, co s láskou nemá společného vůbec nic, leda tak lásku k vlastní pravdě. Starost je tu jen marketingový obal, uvnitř čistá snaha o kontrolu.
Přepisování reality podle nálady „Já to tak necítil.“ Subjektivní pocit se stěhuje na místo objektivní reality, i s nábytkem. Fakt, že se něco stalo, je najednou méně důležitý než to, jak to kdo prožíval. Grandmaster level: „Možná se to nestalo přesně takhle, ale takhle si to pamatuju, a to je to, na čem záleží.“ City se nedají vyvrátit, takže máš automaticky prohráno. Demagogie na steroidech – funguje líp než jakýkoliv billboard.
A to nejlepší? Dělá to úplně každý z nás. Jen si to jinak pojmenováváme.
- Když to dělá politik populismus, manipulace, lži.
- Když to děláme my – „zdravý selský rozum“, „já to tak cítím“, „prostě to tak je“.
Demagog.cz by měl otevřít rodinnou pobočku. Rozšířený ceník by vypadal takto:
- „Protože jsem to řekl já.“ → Neověřitelné
- „Všichni to tak dělají.“ → Zavádějící
- „Ty jsi vždycky byl takový.“ → Lživá generalizace
- „Já jsem to nemyslel zle.“ → Pravda (technicky), ale stejně nebezpečné
- „To jsem nikdy neřekl.“ → Nepravdivé (svědek: celá rodina, včetně psa)
- „Ty si to vykládáš špatně.“ → Manipulativní přerámování
- „Já bych na tvém místě…“ → Falešná empatie s příchutí nadřazenosti
- „Nechci se hádat, ale…“ → Předzvěst hádky, garantováno
- „To už jsme si přece vyjasnili.“ → Jednostranné prohlášení vítězství bez účasti druhé strany
Politici jsou jen profesionálové s tiskovými mluvčími, poradci a PR agenturami, které jim manipulaci vyleští do prezentovatelné podoby. My ostatní jsme nadaní amatéři, kteří to trénujeme každý den u stolu, v autě a před spaním bez rozpočtu, ale s mnohem vyšší úspěšností.
A tak zatímco demokracie stojí a padá s hlasováním, rodina stojí a padá s tím, kdo první řekne „no dobře, promiň“ – i když dobře ví, že za nic nemůže.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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