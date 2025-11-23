Delfská mlha nad digitálním chrámem od A až do Z
Kolektivní radovánky nad excelovou tabulkou: Kdo by to byl řekl, že AI má v sobě iracionalitu.
Když se šéf AI firmy promění ve vědmu z Delf, a to ještě skoro kataklyzmatickou
Žijeme v podivné době, když generální ředitel společnosti, která letos utratí 2,5 bilionu korun na jednu konkrétní věc, veřejně prohlásí, že kolem téže věci panuje „jistá iracionalita“. Představte si šéfa největšího pivovaru na světě, jak v televizi říká: „No, s tím chlastem jsme to možná trochu přehnali, občas se lidé opijí do němoty a pak brečí na zastávce.“ Přesně to se stalo, když Sundar Pichai z Googlu usedl k mikrofonu BBC. A my, přihlížející jsme protočili očima:
„Tak jsou ti kluci géniové, nebo jen kašpárci s mozky géniů?“
Pohrdání rozumem aneb „Přinutíme statistiku myslet“
Jádrem celého šílenství je přesvědčení, že dokážeme zautomatizovat to nejcennější – lidský úsudek – pomocí systému, který je v podstatě velmi pokročilým hádáním následujícího slova. Představte si to jako pokus nahradit Shakespeara nekonečnou opicí u psacího stroje, která má ale dokonalý přehled o všech textech na internetu. Výsledek? Někdy napíše sonet, jindy doporučí jíst drahé kameny, protože jsou tak vzácné. A bude to znít neuvěřitelně sebejistě.
Studie MIT, která zjistila, že 95 % pilotních projektů AI nepřináší firmám žádný zisk, je toho dokonalým důkazem. V korporátní řeči to znamená: „Provedli jsme hlubokou analýzu synergií a dospěli k závěru, že jsme vyhodili miliony dolarů za něco, co umí dokončit jen 30 % zadaných úkolů.“ To není revoluce, to je nejdražší beta testování v historii lidstva. A my jsme všichni pokusní králíci.
Lakota aneb finanční inženýrství s procesory za miliardy
Triliony dolarů v dohodách kolem OpenAI oproti skutečným tržbám jsou jen tisícinou této sumy. Toto není byznysový model, to je soutěž o to, kdo dokáže vyprávět lepší pohádku akcionářům. Když 60 % firem z indexu S&P 500 zmiňuje na konferenčních hovorech AI a jejich akcie vyletí vzhůru, aniž by se zvýšila produktivita, nejde o inovaci. Jde o to, že slovo „AI“ má dnes stejnou magickou moc jako slovo „blockchain“ před pár lety nebo „dot-com“ na konci devadesátých let. Je to kouzelná hůlka, která promění obyčejnou firmu na technologického lídra, alespoň v powerpointové prezentaci. Dnes spíš v Canvě nebo Gammě. Nejhorší ovšem je, když se tohle všechno propíše i do školství. Doporučení metodiků ministerstva školství dnes zní, že v žádné inovované hodině (zveřejněné jako doporučení) nesmí AI chybět. Tedy třeba v tělocviku, nebo v práci na pozemcích /kde si to ještě jakžtakž umím představit/. Prostě jen jak ta opice opisujeme to, jak to dělají firmy pro své akcionáře. Naštěstí máme ve školách ještě myslící lidi, o tom ale přístě
Doporučení metodiků ministerstva školství dnes zní, že v žádné inovované hodině (zveřejněné jako doporučení) nesmí AI chybět. Tedy třeba v tělocviku, nebo v práci na pozemcích /kde si to ještě jakžtakž umím představit/. Prostě jen jak ta opice opisujeme to, jak to dělají firmy pro své akcionáře.
Následování do pekel aneb „Všichni skáčou z mostu, tak já taky (a ještě při tom vyhodím 180 000 lidí)“
Největší paradox? I když šéfové jako Pichai nebo Dimon z JPMorgan veřejně varují před iracionalitou a ztrátami, jejich firmy do téže černé díry investují miliardy dál. Je to jako být na večírku, kde hostitel oznámí: „Přátelé, tohle víno je otrávené, už mi není dobře,“ a pak si nalije další sklenici. Proč? Protože když to dělá každý, musí to být správně. Kolektivní stádní instinkt je silnější než racionální úvaha.
A zatímco se hraje tato vysoká hra s čísly, reálnými oběťmi jsou statisíce technických pracovníků, kteří přišli o práci. Jejich životy, hypotéky a plány se staly „nutnými náklady“ na cestě za chimérou. Ironií osudu je, že zatímco oni balí kancelářské potřeby, akcie jejich bývalých zaměstnavatelů často rostly právě díky „efektivnějším operacím“ – čti: propouštění. Je to dokonalý, sebedestruktivní stroj.
Poučení z historie, které si nikdy nezapamatujeme
Bank of England a MMF již mluví o „odlesku dot-com bubliny“. Jamie Dimon z JPMorgan říká, že „se pravděpodobně ztratí hromady peněz“. Myšlenka, že žádná firma nebude imunní, když bublina praskne, je děsivá, ale zároveň dokonale předvídatelná.
A tak se ptám: „Jak můžeme být tak omezení?“ A ve školství tuplem, kde nikam tak moc nespěcháme?
Odpověď je možná jednodušší, než si připouštíme. Protože v každé zlaté horečce vždycky vydělají především prodavači krumpáčů a map (dnešní výrobci čipů a poskytovatelé cloudu). A až prach po velkém krachu usedne, zjistíme, že stejně jako po dot-comu zůstalo pár diamantů – Google sám je toho důkazem – které změnily svět.
Zbytek byl jen hluk, pěna a iracionální naděje, že se z pouhého hádání stane inteligence. A my, pozorovatelé, můžeme jen doufat, že až se příště objeví „něco velkého“, budeme mít více rozumu a méně excelových tabulek plných kouzelných čísel.
Milan Hausner
Trocha poezie nikoho nezabije...ale AI hned
Že básníci lezou politickému systému na nervy, je známá věc. Konec konců slovo bylo vždycky velmi silnou zbraní. Ale že jsou rýmy tak toxické, že dávají AI totálně na frak, by mne ani ve snu nenapadlo...
Milan Hausner
Střípky z dob blahé nevědomosti I- Missie, dentes tuos purga
Kolem roku 2000 jsme už měli počítačovou síť, obrazovky se leskly novotou. A stál tehdy za tím Bill i Indoš. Byl to křehký, vrčící poklad, který se k nám donášel po telefonním kabelu, šlapalo to jako hlemýžď, ale pár coulů ...
Milan Hausner
110 000 kliků za pět hvězdiček hlouposti
Když jsem dopsal článek o fakenews, ani mne nenapadlo, že dnes po ránu budu mít další ukázkový případ přímo před sebou. Manželka mne upozornila na pár dní staré video, které nahrál uživatel Facebooku.
Milan Hausner
Od „to je blbost“ k „to je úmysl“ s přímo atomovým dovětkem z dnešního rána
Kdysi to bylo jednoduchý. Fake news byla prostě zpráva, které jsi nevěřil a měl si své důvody. Co je ovšem fake news dnes, to je docela jiná kapitola...
Milan Hausner
Digitální korálky u evropských domorodců - část III
To, co se nyní děje, je vlastně nádherná ukázka pokroku. Pamatujete si ty časy, kdy jsme se my Evropané mohli naparovat s GDPR jako s korunovačními klenoty?
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Schillerová o rozpočtu: Dám ho do pořádku. Jen divadlo, reaguje Skopeček
Místopředsedkyně ANO a kandidátka na novou ministryni financí Alena Schillerová hájila svůj výrok...
Hodinky z Titaniku se zastavily v čase 02:20, teď se vydražily za rekordní sumu
Zlaté kapesní hodinky jednoho z nejbohatších pasažérů Titaniku v sobotní aukci v Londýně vydražili...
Kritizovali režim z korby slavné Tatry. Jak se Kopřivnice přidala k revoluci
Když v kopřivnické Tatře 27. listopadu roku 1989 zazněly z korby náklaďáku první projevy, dvorana...
Severokorejci paří Call of Duty či Counter-Strike, Kim vyšel vstříc městské elitě
Západní počítačové hry jako střílečky Call of Duty či Counter-Strike jsou oblíbené mezi...
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...
- Počet článků 186
- Celková karma 9,07
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.