Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Datový feudalismus a hlasování opačně

Říká se, že žijeme v přelomové době. To je pravda. Jen málokdy se totiž stane, že se společnost dokáže tak dokonale rozdělit na dvě skupiny: ty, kteří se bojí digitálního dohledu, a ty, kteří pro něj hlasují.

A někdy, a to je ta největší groteska,

„Datový feudalismus a hlasování opačně“
V době, kdy princ bojuje s drakem datových hlav, se v sále tleská těm, kdo mu tajně nosí větrníky. Zatímco jeden meč brání svobodu, druhý podává indiánky plné osobních dat. Digitální kabaret běží dál; hrdinové se fotí s drakem, který je právě požírá. A publikum? Spokojeně chroupá popcorn, protože 3D efekt je přece tak přesvědčivý. Svoboda se mění v přídavek, etika v dekoraci, a boj s Big Techem v sladký kompromis. Vítejte v době, kdy se revoluce streamuje v HD a feudalismus má cloudové úložiště.

jsou to ti samí lidé z té samé partaje.

S obsahem postu pana Bartoška souzním do posledního písmenka.

Digitální šlechta a její věrní panoši

V článku se dočteme, že Big Tech je novodobá šlechta, která nás vede do datového feudalismu. A že je třeba se bránit. A že je nutné chránit soukromí. A že algoritmy nesmí manipulovat. A že Evropa musí být pevností svobody. Za tím vším stojím. Jen to vytisknout na pergamen, podepsal husím brkem a pověsil na zeď vedle rodinného erbu.

Jenže pak přijde hlasování v Evropském parlamentu. A tam se ukáže, že někteří obránci svobody hlasují pro prodloužení výjimky Chat Control 1.0, tedy pro pokračování skenování soukromé komunikace. Ano, přesně toho skenování, před kterým se v článku varuje. Ano, přesně toho skenování, které je základem datového feudalismu. Ano, přesně toho skenování, které Big Tech miluje jako dítě cukrovou vatu.

Politická aréna jako kabaret

A tak tu máme zvláštní divadlo:

  • Na jevišti se hraje drama o ochraně soukromí.
  • V zákulisí se hlasuje pro jeho omezování.
  • Divák tleská, protože neví, že kulisy jsou z papundeklu.
  • A režisér se tváří, že je to celé „kvůli dětem“.

Kdyby to nebylo skutečné, byla by to komedie. Protože nic není tak absurdní jako politik, který bojuje proti digitálnímu dohledu tím, že pro něj hlasuje. I když fyzicky ho zastoupil jeho evropský kolega.

Skenování jako nová modlitba

Skenování soukromých zpráv se dnes neprodává jako dohled, ale jako „ochrana“. To je starý trik: když chcete lidem vzít soukromí, řekněte, že je chráníte. A tak se z občana stává datový nevolník, který si ani nevšimne, že jeho digitální chalupa už dávno stojí na cizím pozemku. A že pán z Big Techu má klíče od všech dveří. A že evropský panoš mu je právě slavnostně předal.

AI jako nový kazatel bez duše

A do toho všeho přichází AI: statistický stroj, který umí všechno kromě jedné věci: nebude nás nikdy milovat. Ale to nevadí. Stačí, když nás bude znát. A když nás bude znát lépe než my sami sebe. A když bude mít přístup ke všemu, co jsme kdy napsali, poslali, klikli, vyhledali nebo zapomněli. A kdo jí ten přístup dá? No přece ti, kteří v článcích píší, že je nutné se bránit.

A tak mi nezbývá než napsat následující větu, s které opravdu nemám radost. Datový feudalismus není hrozba. Je to plán.

A tak si říkám: možná než psát manifesty o svobodě, bylo by dobré hlasovat podle nich.

Protože jinak se z boje proti datovému feudalismu stane jen další politická pohádka: taková ta, kde princ bojuje s drakem, ale zároveň mu tajně nosí svačinu.

A občan? Ten sedí v hledišti, drží popcorn a v 3D sleduje ten boj, a jen doufá, že mu ho algoritmus nenaúčtuje dvakrát.

Autor: Milan Hausner | středa 22.7.2026 21:35 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Další články autora

Milan Hausner

Zrcadlo do něj hledícího mouly

Anthropic nám naservíroval „vědeckou studii“, podle které jejich chatovací panák možná vykazuje známky vědomí. Objevil se v něm prý jakýsi „pracovní prostor“, ve kterém získal nové schopnosti, které agenti předtím neměli.

23.7.2026 v 0:00 | Karma: 0 | Přečteno: 1x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kornoutek poslušnosti

Havlíčkův Brod? Či kdekoli jinde. Jak kopeček zmrzliny názorně ukazuje, kam nás může plastová megera vést.

22.7.2026 v 17:13 | Karma: 3,95 | Přečteno: 112x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Křehká generace: Proč ochrana bez odolnosti společnost oslabuje

Evropa vstupuje do druhé poloviny 20. let 21. století zatížena souběhem hrozeb, které se navzájem zesilují a jejichž dopad se plně projeví právě u generace, jež dnes vyrůstá:

22.7.2026 v 16:10 | Karma: 4,11 | Přečteno: 65x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Špatná hra s historickými odvolávkami

Možná jste na sociálních sítích narazili na příspěvek, kde někdo označil svého politického nepřítele odvolávkou na nechvalně známé režimy a sám autor to považoval za vrcholně vtipné?

21.7.2026 v 11:57 | Karma: 13,23 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Frustrující Česko VIII. rovnou k podstatě (alespoň pro mne)

Vítejte v Česku, zemi, která sice není úplně „ubohá“, ale s nebývalým nasazením dělá vše pro to, aby se stala nejvyspělejším skanzenem Evropy.

21.7.2026 v 6:08 | Karma: 8,19 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....
vydáno 16. července 2026

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
20. července 2026  6:09

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
20. července 2026  19:30

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Archeologové na Pohansku odkryli dosud neprozkoumané hroby, ostatky čeká analýza

ArcheologovĂ© na Pohansku odkryli dosud neprozkoumanĂ© hroby, ostatky ÄŤekĂˇ analĂ˝za
22. července 2026  20:08,  aktualizováno  20:08

Tři až čtyři dosud neprozkoumané hroby odkryli na Pohansku v Břeclavi archeologové z Masarykovy...

Policie v Děčíně pátrala po ozbrojeném devětadvacetiletém muži

ilustrační snímek
22. července 2026  19:15,  aktualizováno  19:15

Děčínští policisté dnes vpodvečer pátrali po devětadvacetiletém ozbrojeném muži. U sebe měl nůž....

V Pardubicích pátrají po 48letém muži, policie žádá veřejnost o pomoc

ilustrační snímek
22. července 2026  19:14,  aktualizováno  19:14

Policie hledá v Pardubicích osmačtyřicetiletého muže a žádá veřejnost o pomoc. Mohl by být v...

Pokuty z Chorvatska i Itálie mohou dorazit až měsíce po návratu z dovolené

Evropská města zpřísnila postihy řidičů. Myslete také na to, že pokuta může...
22. července 2026  20:31

Autem k moři do Chorvatska a Itálie každé léto vyráží statisíce Čechů. Mnoho řidičů se však stále...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Milan Hausner

  • Počet článků 660
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 191x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×