Čutaná v putyce čtvrté cenové za pár milionů
Tok slin, který viděli všichni. A zároveň nikdo. Ale o něm vlastně má dnešní úvaha nebude.
Komentátor znovu potvrzuje, že žádné plivnutí neviděl.
A to je třeba respektovat: hraje sám za sebe, má svůj styl, svůj hlas, svou značku, ale zároveň velmi dobře ví, že jeho mikrofon zní i do míst, kde sedí lidé, kteří mají rádi klid, pořádek a hlavně žádné zbytečné skandály.
Kamera mezitím nabízí zpomalený záběr, kde slina opisuje elegantní balistickou křivku, kterou by mu záviděl i baletní soubor Národního divadla. Protihráč si nemůže ani otřít tvář, leží na zemi a moc o sobě neví..
Diváci v první řadě si nasazují pláštěnky, obrazně řečeno. Internet už má připravené memy.
A pak přichází to krásné rozdělení reality:
- kamera to vidí, i zpomaleně, diváci u televize to vidí,
- děti u televize to vidí, hráči to víceméně taky vidí,
- trenér domácích to nevidí zásadně a principiálně,
- VIP salonek to vidí, ale tváří se, že ne,
- komentátor to nevidí, protože by tím někomu nahoře zkazil večer,
- a Čutaná jako celek to vidí, ale raději to zařadí do škatulky „nešťastná událost bez úmyslu“.
A tak trvá na svém:
„To bude asi jen kapka potu. Nebo rosy. Nebo… něco.“
Prostě putyka čtvrté cenové
A tak vzniká zvláštní směs:
- drahé kulisy,
- levné instinkty,
- hrubá agrese a nezvládnuté emoce
- profesionální prostředí,
- amatérská etika,
- a komentář, který realitu filtruje tak, aby nikomu nahoře nekazila náladu.
Čutaná je prostě místo, kde se může stát ledacos, a zároveň se ledacos „nestane“, pokud se to zrovna nehodí. Je to jako luxusní hotel, kde se hosté chovají jako v nonstopu, ale personál se tváří, že slyší jen to, co je na účtence.
A aby toho nebylo málo, dnešní doba má ještě jeden elegantní únikový východ:
když je problém příliš viditelný, svede se na Ajeje.
Jenže tentokrát je to horší, protože je to v přímém přenosu a tentokrát je to opravdu AJEJE.
A tak zůstává otázka, která je pro kulatý míč možná důležitější než jakákoli aerodynamika:
Co je vlastně horší? Ten trapný, impulzivní, „emoční“ skutek… nebo ta pohodlná slepota, která předstírá, že se nestal?
Ve fotbale se vidí skoro úplně všichni: kamery, diváci, internet i děti u televize. A přesto se oficiálně nestane nic, protože komentátor ví, že pravda by mohla rušit ty, kteří sledují dění z VIP salonku, kde realita nemá vstupenku.
Milan Hausner
|Další články autora
- Počet článků 453
- Celková karma 9,39
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.