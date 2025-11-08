Čumák se zkrabatil. Jasné znamení...
Jo, manželky holt brousí hroty, sem i zase tam. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Do hovoru se vložila naše fenka. Její zlovolný výraz a naštvaně štěkání jasné naznačilo, „jdi už s těmi kecy o AI do ....“
O hrdinském odporu psího ucha aneb Když už ani pes nechce ty kecy o AI poslouchat
Je tu nové měřítko společenské únavy. Už nepotřebujeme sociologické průzkumy, statistické modely ani analýzy sentimentu na Twitteru. Stačí se podívat na svého psa. Konkrétně na jeho uši.
Tento ušlechtilý živočich, jehož předci bojovali s medvědy, doprovázeli potulné pěvce lohengrýnské; dnes ovšem neuloví ani krtka a navíc čelí největší hrozbě své existence: nekonečnému toku lidského žvanění o umělé inteligenci. Zatímco my, lidé, jsme ještě schopni předstírat zájem při firemním briefingu o „disruptivní potenciál machine learningu v synergii s cloudovým systémem“, pes tuto společenskou konvenci odmítá. Jeho uši, ty dokonalé radiolokátory schopné zachytit šelest otevíraného pytlíku s pamlskem na kilometr daleko, se při prvních slovech „takže ChatGPT…“ instinktivně stáhnou, čumák se zkrabatí, a štěkot dá jasně najevo, jak to s tím copilotem od Microsoftu je.
Pes se stává posledním bastionem zdravého rozumu. Zatímco my se dohadujeme, zda AI nahradí spisovatele, psa by nenapadlo, že robotický vysavač by mohl nahradit jeho posvátnou povinnost olizovat podlahu od zbytků omáčky či sesbíraz drobky od sušenek. Zatímco my panikaříme nad tím, zda stroje dosáhnou singularity, pes už dávno dosáhl svou vlastní – singularity žebrání u stolu, dokonalé a neměnné. Jeho svět je založen na neměnných hodnotách: šťastné procházce, pohodlném pelíšku a nepodmíněné lásce. Do tohoto harmonického vesmíru vtrhla naše hysterie jako cvičená opice s klávesnicí.
Můžeme jen spekulovat, co se mu honí hlavou. „Zase ten ChatGPT,“ myslí si možná, zatímco zívá do takového rozpětí, že by se tam vešlo celé datacentrum. „Před chvílí jsi s ním chtěl napsat básničku o mém ocasu, teď z něj chceš generovat finanční zprávu a za hodinu se s ním budeš hádat o etice. Já vím, že mám menší mozek, ale i tak mi přijde, že ten váš musí být notně přehřátý.“
Její reakce jsou jednoznačné a upřímné. Zívání je formou filozofické kritiky. Ne, že by se zas tolik lišilo od manželky, ta ještě přidá onen známý a dlouhý pohled. Psí otočení se na druhý bok je pak už jasný výraz nesouhlasu s celým konceptem „large language models“. A když v nestřežené chvíli fena sežere naše lejstro s poznámkami o prompt engineeringu, nejedná se o akt vandalismu, nýbrž o zoufalý pokus o intervenci. Pokus nás nasměrovat zpět k podstatě: ke hře s házením míčku.
AHT se tak stal neoficiálním kritikem naší doby, čtyřnohým Diogenem, který nehledá eticky orientovaného blogera, ale člověka, který je ochoten na hodinu vypnout Wi-Fi a jít se projít do parku. Jeho mlčenlivý soud je pronikavější než všechny think-tankové zprávy dohromady. Naznačuje nám, že zatímco my se snažíme stvořit umělý mozek, zapomínáme používat ten svůj vlastní – a hlavně své srdce.
Nejsofistikovanějším detektorem nesmyslů o AI není žádný superpočítač, ale obyčejný pes. A jeho verdikt je jasný:
„Ty kecy už fakt nechci poslouchat. Dej sem radši sušenku, žádné cookies... a jdeme ven. A pak...možná ... ti dám packu. Jdeme ale tam, kde není signál.“
A má, do háje, pravdu.
Milan Hausner
Aurora borealis sponsored by...
S radostí, vážený čtenáři, usedám do svého virtuálního křesla, abych Ti, obdarován Tvou pozorností, předal esej – onen „sváteční dárek“, jehož se nám od velkorysé společnosti Meta dostává.
Milan Hausner
Desatero, které rozhodně není boží, ale vánoční ano..
Milovaní bratři a sestry v rolničkách, slyšte slovo dnešní: „Nedůvěřuj hlasu, který zní jako tvůj vnuk, ale žádá o bitcoiny, neboť ani Ježíšek nepřijímá kryptoměny.“ Neví totiž, co to je.
Milan Hausner
Chatbot narazil... na masokostní substrát.
Výprava za pravdou aneb jak se robot snažil vysvětlit gender a narazil na zeď z masa a kostí. V této úvaze se role vyměnily. Na základě zkušenosti budu za AI psát já, nikoli obráceně...
Milan Hausner
Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.
Milan Hausner
Nafukovací hrad, taky jednou splaskne
Když se dnes řekne „umělá inteligence“, lidská představivost okamžitě vytvoří obraz dokonalého bytí z ušlechtilého kovu, které nám uvaří kávu, vyřeší manželskou krizi, napíše ověnčený román a mezitím ještě vyléčí rakovinu...
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, jeho zástupcem je Pospíšil
Přímý přenos TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta,...
Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí
Aspoň na jeden večer vstoupit do tajemného světa Jaroslava Foglara a jeho románů mohli v pátek...
Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala
Přímý přenos Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 ve funkci předsedkyně strany...
U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku
Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér...
- Počet článků 160
- Celková karma 8,66
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.