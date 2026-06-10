Čtyřletý diktátor s Tlapkovou kontrolou
Zatímco dřív se uplatňovala domácí despocie rodičů, dneska máme v mnoha obývácích domácí anarchii, kterou maskujeme za „respektující výchovu“.
Jak to vypadá, když dítě převratem převezme moc
Realita dnešních dnů často připomíná situaci, kdy management nadnárodní korporace (rodiče) dobrovolně předá rozhodovací práva stážistovi, který ještě neumí ani mluvit v celých větách.
- Vyjednávání o terorismu: Dítě odmítá odejít z hřiště. Rodič místo jasného „Jdeme“ nastoupí s patnáctiminutovým prosebným monologem: „A Filípku, nechtěl bys už jít? Víš, maminka už je unavená, sluníčko jde spát, doma tě čeká autíčko... Co ty na to?“ Filípek na to neříká nic, dál hází písek po lidech a maminka se psychicky hroutí, protože porušil její vizi harmonického dialogu.
- Menu à la carte: Včera mělo dítě ráda špagety, dneska jsou špagety „fuj“. Matka se omlouvá, odnáší talíř a jde vařit krupicovou kaši, pak palačinku a nakonec je ráda, že do něj natlačí aspoň gumového medvídka.
- Demokracie dovedená do absurdity: Pětileté dítě má právo mluvit do toho, jakou barvou se vymaluje obývák, kam se pojede na dovolenou a jestli tatínek smí v televizi koukat na fotbal.
Rozpor mezi moderním klišé a realitou
Stejně jako je klišé „Kdo nepracuje, ať nejí“ nefunkčním extremismem, stalo se novým klišé heslo: „Dítě musí mít ve všem volbu a jeho emoce jsou posvátné.“
Jenže realita dětské psychiky je neúprosná:
- Dítě nechce šéfovat, i když se o to pokouší. Pro malé dítě je představa, že řídí chod domácnosti, strašně děsivá. Nemá na to kapacitu. Když vidí, že rodič je slabý a o všechno prosí, ztratí pocit bezpečí. Začne hysterčit ne proto, že je zlé, ale proto, že zoufale testuje, kde jsou ty pevné zdi, o které se může opřít.
- Partnerství není rovnost. Rodina není demokratický parlament, kde má hlas pětiletého kluka stejnou váhu jako hlas padesátiletého otce s inženýrským diplomem. Rodič má mít odpovědnost a autoritu; ne autoritářství (bič a hlad), ale přirozenou autoritu kapitána lodi. Kapitán se pasažérů neptá, jestli chtějí otočit kormidlem doprava, když se blíží ledovec.
Výsledek?
Extrémy se přitahují. Na jedné straně máme zastánce „staré školy“, kteří vidí dnešní rozmazlené děti a křičí: „Málo řezali, málo hladem mořili!“ Na druhé straně máme hypermoderní rodiče, kteří se bojí dítěti říct „Ne“, aby mu nezpůsobili trauma z odmítnutí.
Pravda v realitě je přitom nudně jednoduchá: Dítě potřebuje plný talíř, ale taky jasné a nekompromisní hranice. Když se řekne, že se hračky uklízí, tak se uklízí. Ne proto, že jinak nebude večeře, ale prostě proto, že šéf (rodič) rozhodl, že se teď uklízí. Tečka. Bez diskuzního kroužku.
Taky máte pocit, že z té věčné snahy „neublížit dětské dušičce“ občas rodiče úplně ztrácejí zdravý selský rozum?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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