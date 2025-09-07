Čtení ve verzi 2.O
Psychiatři by si na takovém vskutku vyřádili. S baterkou! V posteli! Nad knížkou! V kombinaci těchto tří faktorů se v politickém sloganu dnešní doby právě narodil knižní dezolát a staromilec...
V Norsku se vědci rozhodli prozkoumat, co vlastně znamená „číst“ v digitální době. Zjistili, že čtení už není jen o slovech – je to multisenzorický zážitek zahrnující text, obraz, zvuk a občas i notifikaci o tom, že vám někdo právě poslal GIF s kočkou. Jinými slovy, čtení se proměnilo v digitální cirkus, kde se pozornost měří v sekundách a hluboké porozumění je považováno za přežitek.
OECD mezitím bije na poplach: čtení v 21. století není jen o dekódování slov, ale o schopnosti rozeznat fake news, phishing a reklamu na detoxikační čaj maskovanou jako článek o zdraví. Čtenář se tedy musí stát detektivem, psychologem a kybernetickým analytikem – a to vše během ranní cesty tramvají. Takže jsme zas u kritického myšlení. Víme ale vůbec, co to kritické myšlení je?
Knihy se tak stávají artefakty. Vypadají hezky na Instagramu, obzvlášť když ladí s hrnkem matcha latte. Ale číst je? To už je jiná disciplína. V digitálním světě je čtení spíš o tom, jak rychle dokážeme přejet očima nadpis, ignorovat reklamu a kliknout na „souhlasím s cookies“.
Druhým rysem dnešní doby je se vytahovat, se vším. A tedy i klasickou četbou. Influencerka sdílela fotku s knihou, kterou držela obráceně. Titulek zněl: „Miluju se ponořit do hlubokých myšlenek.“ Komentáře ji upozornily, že čte vzhůru nohama. Odpověděla: „To je nová metoda – obrácené čtení pro obrácenou mysl.“ Kéž by si tohle uvědomili i politici, když sdílejí své fotografie z důležitých aktivit, přičemž z fotek plyne něco jiného. Kritické myšlení v praxi.
O tom, že i zde platí, že čtenář ztrácí mnohdy pozornost jako základ kritického myšlení svědčí třeba recenze na Nietzscheho, kde se mluví o nevhodnosti knihy, protože neobsahuje recepty na ketodietu. Kuchařka jako kuchařka? V brazilském metru si dáma četla erotický román nahlas a bez sluchátek.
Těším se na vaše historky se četbou dole v diskuzích :) Knihy nás učí, inspirují… a občas nás mohou dostat do pěkné šlamastyky. Ale právě tyto momenty dokazují, že čtení není jen o slovech – je to o lidech, kteří je čtou. A ti jsou občas neodolatelně komičtí.
A tak se ptám: není čas přestat číst jako roboti a začít číst jako lidé? Pomalu, třeba zpátky k papíru. Třeba bez Wi-Fi. Ale pozor –
hrozí vedlejší účinky jako soustředění, klid a dokonce i radost.
Milan Hausner
Jak jsme si četli… a jak už nečteme“ (verze pro digitálně roztěkané)
Co jsou to knihy dnes? Ty vázané a s tím papírem uvnitř? Ano, ty, co nás jen zdržovaly od klikání na telefonu?
- Počet článků 75
- Celková karma 8,08
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.