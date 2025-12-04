Colombem v digitálním životě? II
Buhužel dnes už nemá domácí detektiv na práci jen vyhodnotit manipulace manžela či manželky, jakkoli osobně nebezpečné. Teď musí svou ostražitost spouštět každý den a docela podrobně. Jedno číslo v obrázku. – F.Nonnemann
Přesto existují vodítka, která nám mohou pomoci orientovat se v této nové krajině digitálního klamu a přetvářky.
- Délka v prvním dojmu. Většina AI generovaných videí je zatím krátká; typicky 8 až 10 sekund. Důvod je technologický: vytváření delších sekvencí je výpočetně extrémně náročné. Když tedy narazíte na krátké, izolované video bez kontextu, měli byste zvýšit svou pozornost.
- Perfekcionismus, který budí podezření. Skutečné amatérské záběry jsou často nekvalitní; třesou se, jsou špatně zaostřené, objekty se pohybují mimo záběr. AI videa naproti tomu často působí až nepřirozeně dokonale: hlavní postava je vždy v centru záběru, pohyby kamery jsou hladké jako na filmovém stabilizátoru, akce začíná a končí v ideálním okamžiku. Tento „profesionální“ vzhled u domácího videa by měl být varovným signálem.
- Kontext – nejmocnější nástroj ověření. Podstrčit vám technické video problém dnes není, ale jak si poradíte se strojem času a historií tvůrce samotného videa? U řetězových emailů a falešných recenzí je důležité hledat opakující se vzorce, obecná vyjádření bez detailů, nebo naopak příliš dokonalé popisy. Jednoduché nástroje jako zpětné vyhledávání obrázků na vyhledávačích mohou odhalit původní zdroj, další záběry ze stejné události nebo zpravodajské články, které obsah potvrzují či vyvracejí. U podezřelých recenzí pomáhá kontrola profilu hodnotitele – má jiné recenze? Je účet starší než pár dní? V éře digitálních manipulací se stáváme všichni amatérskými detektivy.
- To máte totéž jako s těmi radami bylinkářů.
- Anebo taky s vpravdě světovými náboráři.
Etika sdílení: když zdrženlivost je ctností
V tomto kontextu se zdrženlivost ve sdílení stává nikoli pasivitou, ale aktivní občanskou ctností. Vysvětlit to třeba manželce, aby tuhle skvělou (hroznou, úžasnou, překvapující, ohromující a jakkoli jinou) novinu nepřeposlala hned dál, je ale opravdu nadlidský úkol :) Není přece třeba být ten na vrcholu řetězu, ale můžeš být jeden z dalších článků. I když je to taky blbá strategie. Často během několika hodin se objeví doplňující informace, která pomohou obsah ověřit a tu první zprávu poslat do hlubin zapomnění.
Tento přístup platí dvojnásob pro řetězové emaily a zprávy, které často využívají psychologického tlaku (“přepošli do pěti minut“, „sdílej, nebo se stane neštěstí“).
- Rozbití tohoto řetězce je prvním krokem k zastavení šíření manipulací.
- Tento přístup vyžaduje kulturní posun – od hodnoty „být první“ k hodnotě „být přesný“. V prostředí, kde sociální kapitál často plyne z rychlého sdílení virálního obsahu, představuje taková změna výzvu. Přesto je nezbytná, chceme-li zachovat spolehlivost digitální komunikace.
Hlubší implikace: co ztrácíme, když ztrácíme důvěru v digitální obsah
Může se zdát, že sdílení roztomilého AI videa s kočkami nebo přeposlání alarmujícího řetězového emailu nemá závažné důsledky. Odborníci však varují, že každé takové sdílení přispívá k normalizaci syntetického a manipulovaného obsahu a eroduje naši kolektivní schopnost rozlišovat realitu od fikce.
Když ztratíme důvěru v obrazovou dokumentaci a psané zprávy, ztrácíme jeden z nejdůležitějších nástrojů moderní společnosti: schopnost společně se dívat na stejnou událost a diskutovat o ní. Fotografie, videa a psané záznamy hrály klíčovou roli v občanských právech, investigativní žurnalistice a mezinárodní diplomacii. Co se stane, když tento společný referenční rámec rozložíme?
To není moralizování, ale popis systému: naše individuální akce v digitálním prostoru kolektivně utvářejí kvalitu informačního prostředí, v němž všichni žijeme.
Nová gramotnost pro novou dobu
Žijeme v období přechodu mezi dvěma epochami – mezi érou, kdy digitální obsah byl většinou autentický, a érou, kdy jakýkoliv obsah může být přesvědčivou iluzí. Tento přechod vyžaduje novou formu gramotnosti, která kombinuje technologické porozumění, psychologickou sebereflexi a etickou odpovědnost.
Nakonec nejde jen o to, abychom nebyli oklamáni. Jde o to, abychom zachovali schopnost společně rozpoznávat realitu v době, kdy technologie a lidská vynalézavost tuto schopnost systematicky podkopávají. Každé naše rozhodnutí – kliknout, sdílet, ověřit, nebo počkat – přispívá k utváření světa, v němž budeme žít zítra. Světa, kde možná budeme nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy jsme si mohli být relativně jisti, že to, co vidíme a čteme, skutečně existovalo a bylo myšleno vážně.
Hausner – gamma AI
Poznámka: Dámy mi jistě (ne) prominou obrázek, kterým jsem dnešní článek otevřel. Obsahuje všechny znaky sexismu a nesprávného kulturního vyjadřování, jak ji nastiňuje příručka jazykové vyváženosti ministerstva školství. Jsem si toho vědom, příště tam bude ošklivý chlap...
Milan Hausner
Biologie, společnost a evoluční paradox, šmrcnutý evolučním dluhem
Články pana Flégla, jakkoli vyhrocené i díky otevřené diskuzi jsou mi inspiraci. Děkuji vám. Jeho konstatování, že rasy neexistují, mne přesvědčilo k probdělé noci...
Milan Hausner
Na prahu nové reality – jak neztratit půdu pod nohama I.
Lidé kdesi na druhé straně online prostoru lžou, manipulují, vydávají účelové zprávy dříve jen v textu, dnes i v pohybu i živých barvách. A AIčko je pomáhá doložit pseudovědeckými notickami... Můžeme to vůbec nějak zvládnout?
Milan Hausner
Těšíme se na Ježíška, copak a komu něco nadělí...
Letošní vánoční sezónu si nepřipravujte jen cukroví a kapra. Měli byste si nachystat i pořádnou dávku zdravé skepse. AIčko nás jen tak na pokoji nenechá.
Milan Hausner
Supportni mne, čtenáři (čtenářko)
Jazyk je park bez plotu: vedle stoletých lip rostou anglicismy jako houby po dešti. Čeština už dávno neběží jen mezi „předsedou“ a „předsedkyní“, ale sprintuje mezi deadliny, mindsety a OMG momenty... Kdo se v tom má vyznat?
Milan Hausner
AVATAR a AI...Jak to, že to nejde dohromady?
Video rozhovor (dole pod textem) mne docela zaskočil. AVATAR je přece ten film, kde AI je ten nejautentičtější a zcela neodmyslitelný prvek??? Nepochybně si to většina z nás včetně mně myslí. Jenže ono je to trochu jinak.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.