Čočka a pašeráci sendviče. Když realita předčí satiru.
Vůbec nejde o změnu spotřebního koše, vůbec nejde o dlouhodobou snahu upravit stravovací návyky. Tam je návrh v pořádku a správnou cestou. Dnes se ale koukneme, jak metodika upravuje vlastní průběh výdejů oběda...obsahuje vpravdě nevídané věci... moc se neliší od toho řádu školní jídelny v mém prvním příspěvku... Dnes pojďme ještě hlouběji do nejbližší budoucnosti...
Školní jídelna, kdysi prostý chrám hliníkových táců a polévky, se proměnila v laboratoř sociálního inženýrství. Na jedné straně fronty stojí čočkaři — děti, jejichž talíře září zdravou, výživovou správností, až by se z toho dietologům orosilo čelo radostí. Na straně druhé sedí menu-vnášeči — buřiči s krabičkami z domova, v nichž se skrývá vše od hranolků po řízek ( i když jsou to produkty nedoporučené), podle toho, jak moc rodiče věří v kulinární svobodu. A že takových je...
Aby se zachovala harmonie, nastoupila nová kasta školních strážců — učitelé v roli hlídačů talířů. Ti bdí nad tím, aby se ani kousek čočky neocitl na vidličce dítěte, které si přineslo domácí bagetu. Ono to sice nehrozi, ale co kdyby ... Za to obráceně, to je jiná... Výměna produktů by narušila křehkou rovnováhu mezi „oficiálním“ a „soukromým“ stravováním. A samozřejmě našinec nikdy neví, co mikrobiálního na těch vnesených produktech vyrostlo...
Nový kantorský úkol posiluje výchovnou stránku celého procesu. Jen nevím, jestli se k této náplni dá použít AI. Za to exitky (míra reflexe na konci hodiny) se nejspíš stanou součástí celého procesu, tentokrát v tom skutečném slova smyslu. A bude je doprovázet hlasité prásknutí dveřmi.
Scéna připomíná diplomatické jednání: dítě s čočkou se nakloní k sousedovi s pizzou a šeptá: „Jen kousek mozzarelly, prosím…“
„Ani náhodou,“ odsekne učitel, který se zjeví jako stín zpoza automatu na čaj. „Pravidla jsou pravidla. Čočka zůstává u čočkařů, pizza u pizzářů.“
Výsledkem je zvláštní forma segregace, která má paradoxně chránit inkluzi. Všichni jsou si rovni — jen každý u svého stolu, se svým jídlem, pod dohledem, aby se náhodou nepromíchaly chutě, bakterie a nedejbože i názory.
A tak se školní jídelna stává metaforou světa: všichni spolu, ale každý zvlášť. Čočka hledí na pizzu, pizza na čočku, a mezi nimi stojí učitelé — strážci čistoty talířů a hranic, které se nesmí překročit.
Milan Hausner
Bez myšlení nejsou koláče
Dnešní úvaha vznikla na základě tří dokumentů, sdělení O.Neumajera k výsledkům zprávy ICILS, studie Memory paradox a dalších odborných studií.
Milan Hausner
Výkladový slovník bez AI
Terminologie v pedagogice a politice se v mnohém překrývá. Známe ale význam všech slov opravdu dokonale? A mnohdy nám ani AI, když zrovna nehalucinuje, nepomůže. (vlastní koláž)
Milan Hausner
„Děti nadšeně přivítaly inovativní oběd podle nové metodiky“
„Děkuji škole, že moje dcera dnes poznala, jaké to je být celý den jen oduševnělá. Škoda, že to nebylo dobrovolné.“ „Dcera řekla, že omáčka z řepy chutná, jako když olízneš pastelku. Nechci vědět, jak na to přišla.“ ---
Milan Hausner
Vědomí a svědomí v průsečíku historie
Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...
Milan Hausner
Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu
Vítejte v digitálním ráji, kde učitel už není jen průvodcem vzděláním, ale také nadšeným distributorem dat, ale nejen svých. Svými kroky přispívá i k sdílení dat svých nezletilých žáků.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky
KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému...
Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí
Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela...
Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů
Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo...
Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy
Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 67
- Celková karma 7,85
- Průměrná čtenost 212x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.