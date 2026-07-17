Co vlastně ti rodiče chtějí?
Chcete vědět, co v Česku znamená „progresivní inkluze“ v podání moderní střední třídy?
Tato studie představuje nesmírně cenný a osvěžující příspěvek do debat o směřování českého školství, protože se nebojí demaskovat to, co lidé z pedagogické praxe zažívají na denní bázi. Studie „Co vlastně chtějí? Limity výzkumu zjišťujícího požadavky rodičů na kvalitní základní vzdělávání“ od Radky Smith Slámové a Jany Strakové kombinuje data z plošných dotazníkových šetření s hloubkovými rozhovory se středostavovskými rodiči. Zkoumá, jaké mají rodiče požadavky na vzdělávání a proč je výzkumně tak složité tyto preference přesně změřit.
V čem je studie tak skvělá:
- Boří mýtus „osvíceného spotřebitele“ na trhu se vzděláváním: Studie exaktně dokládá, že rodiče při výběru školy nejednají jako racionální aktéři, kteří by si na základě pevných pedagogických hodnot analyzovali školní vzdělávací programy. Výběr je naopak řízen silnými emocemi, dojmy, sociálním statusem a snahou patřit k určité komunitě.
- Odhaluje metodologickou slepotu dotazníků: Jasně ukazuje, že když se rodičů ptáme na obecné fráze (individuální přístup, zajímavá výuka), všichni s nimi nadšeně souhlasí, ale v realitě si pod nimi každý představuje něco naprosto jiného (od absolutní svobody po tichý dril).
- Pojmenovává pokrytectví střední třídy: Studie excelentně nasvěcuje rozpor mezi tím, co rodiče z vyšší střední třídy deklarují (že jim nezáleží na etnickém a sociálním složení třídy), a tím, co skutečně dělají (cíleně vyhledávají elitní bubliny zbavené dětí z méně podnětného prostředí). Pojmenovává fenomén kódového jazyka, kdy se elitářství schovává za termíny jako „zajímající se rodiče“.
- Chrání školy před nesmyslným tlakem: Práce poskytuje pádné argumenty proti tomu, aby se školy snažily za každou cenu zalíbit flexibilním a často iracionálním požadavkům rodičů, protože ty se mohou změnit doslova ze dne na den (např. když obavy o duši dítěte převálcuje touha po tom, aby mělo náskok ve čtení).
Závěr je jasným varováním pro tvůrce vzdělávacích politik: Nelze budovat systémová opatření a reformy na základě domnělých požadavků rodičů, protože tyto požadavky jsou povrchní, proměnlivé a často neodpovídají skutečnému rozhodování. Další diferenciace a rozvolňování společného vzdělávání (např. otevírání specifických tříd, které mají údajně vyhovět různému vkusu) nepovede ke zvýšení kvality školství. Ve skutečnosti to povede pouze k legitimizaci segregace, prohlubování socioekonomických nerovností a vytváření státem dotovaných elitních „ostrovů“ pro dobře situované rodiny.
Notebook LLM a vlastní prompt
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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