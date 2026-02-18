Co nemá školství a medicína společného? Odpovědnost a řízené experimenty.

V medicíně bychom to okamžitě poznali jako selhání systému. Vysokorizikový lék schválený na základě nedostatečných studií. Výrobce skrývající nežádoucí účinky za clonou obchodního tajemství.

Pan Sedlák zrovna dnes publikoval článek, jak jsou školy zaostalé, a já tu dneska budu málem horovat více pro tradiční školu :) :) :) Protože tvrdím, že některé nasazované metody, zejména v souvislosti s AI, mohou žáky kognitivně poškodit...

Lékaři, kteří vědomě předepisují něco, o čem vědí, že může ublížit. Výsledek? Tragédie s osobními a společenskými následky na desetiletí.

Ve vzdělávání právě procházíme podobným experimentem, jen místo těla ohrožujeme mysl a budoucnost celých generací. Nasazujeme algoritmy, které kategorizují žáky, doporučují jejich vzdělávací dráhy, personalizujeme výuku – často bez dostatečných důkazů, bez dohledu a s iluzí technologické neomylnosti. Riziko zde není okamžité fyzické poškození, ale dlouhodobá, plíživá tragédie vzdělávacích drah: ztracený potenciál, prohloubené nerovnosti a žáci odsouzení k nízkým očekáváním systémem, který měl pomáhat.

Jak zabránit tomu, aby se škola stala laboratoří nekontrolovaných experimentů na dětech? Inspiraci hledejme právě v těch nejpřísnějších medicínských regulacích, adaptovaných na svět tužek, sešitů a rozvíjejících se identit.

Požadavek na důkaz: Ne jen „neškodí“, ale prokazatelně pomáhá

Představte si, že by se v nemocnici používal nový přístroj jen proto, že „hodí víc než ten starý“. To by byl skandál. Ve školách se to děje běžně. EdTech firmy často prodávají „inovativní“ AI nástroje s jediným argumentem: žáci si s nimi hrají a není to horší než frontální výuka. Musíme požadovat víc. Před zavedením systému, který ovlivňuje výuku (adaptivní učebnice, chatboti-tutoři, systémy včasného varování před neúspěchem), musí poskytovatel v robustní, nezávislé studii prokázat významné a měřitelné zlepšení. Zlepšení v čem?

V hlubokém porozumění , v kritickém myšlení, v motivaci k učení, v překonávání vzdělávacích handicapů. Ne v pouhém zrychlení drilu na násobilku. Schvalovatelem by neměl být pouze nákupčí z magistrátu, ale pedagogicko-psychologický tým s mandátem požadovat důkazy.

Trvalý dohled: Žádný systém není schválen navždy, pouze do první známky selhání

Léky mají farmakovigilanci – nepřetržité sledování nežádoucích účinků v reálném světě. AI ve škole musí mít pedagogovigilanci. Schválení k použití musí být podmíněno průběžným auditem reálného dopadu na konkrétní žáky v konkrétní škole. Zavedeme-li algoritmus, který doporučuje budoucí studijní obor, musíme automaticky sledovat, zda:

  • systematicky podhodnocující dívky v matematice?
  • neposílá děti ze sociálně slabších rodin vždy na „praktické“ školy?
  • jeho predikce se naplňují, nebo vytváří sebenaplňující se proroctví?

Při překročení definovaných prahových hodnot biasu nebo chybovosti musí dojít k automatickému pozastavení používání. A zde platí stejné pravidlo jako v medicíně: obchodní tajemství končí tam, kde začíná bezpečnost dítěte. Inspekce, výzkumníci a etické komise musí mít plný přístup k datům a algoritmickým pravidlům, která o dětech rozhodují. „Černá skříňka“ je ve třídě nepřijatelná.

Osobní odpovědnost: Rozhodnutí mají tváře, ne jen logaritmy

Pokud ředitel školy vědomě koupí a nasadí systém, o kterém ví z nezávislých testů, že má rasový nebo sociální bias, a přesto jej použije k „objektivnímu“ rozdělení žáků – je to jen technologická chyba? Nikoliv. Je to vědomé rozhodnutí, které změní životy.

Manažeři škol, zřizovatelé a vývojáři musí nést osobní odpovědnost za vědomé uvedení škodlivého nástroje do vzdělávacího prostředí. Nejde primárně o kriminalizaci, ale o jasné správní, pracovněprávní a občanskoprávní následky. Pokud tvůj produkt poškozuje vzdělávací šance, poneseš následky. Pokud jako ředitel ignoruješ varování, tvůj profesní postup bude trvale poznamenán. Tato osobní zodpovědnost je nejmocnější brzdou proti lajdackemu experimentování, kterého jsou dnes školy plné a metodici tomu tleskají a píší doporučení.

Vysvětlení jako základní právo učitele

Lékař musí rozumět, proč mu systém doporučuje určitou léčbu. Učitel je v podobné pozici. Požadavek na vysvětlitelnou AI (XAI) musí být zákonem.

Systém, který řekne: „Žák Novák má přejít do nižší skupiny matematiky,“ je nebezpečný. Systém, který řekne: „Doporučuji přeřazení, protože žák dosahuje nízké úspěšnosti v těchto typech úloh (uvede příklady), zatímco jeho spolužáci v cílové skupině je zvládají na 80%. Moje jistota v toto doporučení je 67%,“ je nástroj, ne pán. A hlavně – umožňuje učiteli kvalifikovaně rozhodnout. Stejně tak systém musí umět říct: „Zde si nejsem jistý, potřebuji více dat.“ Tato nejistota není chyba, je to kritická funkce.

Proočkování proti techno-naivitě: Vzdělání o AI jako základní gramotnost

Největší riziko není zlý algoritmus, ale bezmezná důvěra v něj. Vedle každého nasazeného systému musí běžet rozsáhlá kampaň demystifikace.

  • Pro učitele: „Toto je nástroj, který doplňuje tvůj úsudek, nenahrazuje jej. Zde jsou jeho známé limity a možné chyby.“
  • Pro rodiče: „Škola používá tento systém k podpoře. Máte právo vědět, jak je využíván, a právo požadovat lidské přehodnocení jakéhokoli zásadního doporučení.“
  • Pro žáky: „Algoritmus ti nabízí cestu. Nezná tvůj vnitřní oheň, tvou vytrvalost po neúspěchu, tvůj jedinečný talent, který se do dat nevešel. Ty sám jsi architekt svého vzdělání.“

Tragédie v medicíně vedou k přísnějším regulacím, protože cena lidského zdraví je nezměrná. Cena lidského potenciálu, intelektu a sebevědomí dítěte je stejně nezměrná. Nenechme vzdělání, které by mělo být motorem spravedlnosti a rozvoje, pohřbít pod vrstvou nekriticky přijímaného kódu.

Nejde o to zastavit pokrok. Jde o to zajistit, aby každý krok technologií ve třídě byl krokem k žákovi, k větší spravedlnosti a k hlubšímu porozumění. Aby se budoucí generace nedívaly zpět na naši dobu jako na období „tiché tragédie ve vzdělání“, kdy jsme svěřili jejich budoucnost systémům, které jsme se báli pořádně prozkoumat a regulovat. Systémům, ke kterým někteří moderní kazatelé vzhlížejí jako k spáse všehomíra.

Právě takové osoby však v samotném důsledku vzdělávacímu systému SYSTÉMOVĚ ubližují...Bez odpovědnosti, bez zkušeností, bez znalosti důsledku svého konání. A to je přesně ten moment, který dnes školství vládne.

Autor: Milan Hausner | středa 18.2.2026 11:30

Milan Hausner

  • Počet článků 358
  • Celková karma 9,34
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

