Co mi AI prozradila o Mendelovi
Genetiku jsem vždycky učil nejraději. Věda, která mne ohromuje svoji neúprosnou logikou, nádhernými poměry... že ale může za těmito objevy stát tak trochu „upravená realita,“ mne věru nikdy nenapadlo, natož abych se o tom z nějaké učebnice dozvěděl. Když jsem si ale ověřoval fakta poté, co mi to AI vyklevetila, tak opravdu má ten příběh má v sobě docela hodně pravdy. AI tentokrát nic nemanipulovala...
Pojďme tedy na pohádku:
O géniovi, který měl možná docela štěstí
Tak, milí čtenáři, dnes si povíme příběh o otci genetiky, Gregoru Mendelovi. Znáte ho všichni: mnich, co pěstoval hrášek v klášterní zahradě a objevil zákony dědičnosti. Byl to rozhodně velmi chytrý a vzdělaný pán, to nikdo nezpochybňuje. Ale do učebnic se prostě z různých důvodů nevešlo jeho jedno malé, o to více pikantní tajemství. A ... už zase jde o data. Příběh o tom, jak byl možná tak trochu... hrachový kouzelník? Ale ouha, tak to určitě není.
Představte si to: je rok 1865. Mendel roky pečlivě sází, kříží a počítá tisíce hrášků. Trpělivě zapisuje, kolik je hrášků hladkých a kolik vrásčitých, kolik žlutých a kolik zelených. A pak to přijde: jeho výsledky jsou dokonalé. Až neuvěřitelně dokonalé.
A teď ta záhada: Když hodíte mincí, občas padne panna, občas orel. Když ji hodíte tisíckrát, nepadne vám přesně 500:500. Vždycky tam je malá odchylka. To je zákon statistiky. Příroda je stejná – je trochu nepořádná a nepředvídatelná.
Ale Mendelův hrášek? Ten poslouchal na slovo. Jeho poměry (3 hladké : 1 vrásčitý) vycházely s přesností, která by lidského matematika přiměla plakat štěstím. Bylo to, jako by příroda najednou zapomněla na chaos a řekla si: „Pro pana Mendela uděláme výjimku a budeme se plodit přesně, jak si spočítal.“
O století později si toho všiml matematik a statistik Ronald Fisher. Podíval se na Mendelova čísla, protřel si brýle a pravil si: „No to je ale náhodička!“ Spočítal, že šance, že by takhle dokonalá data vznikla jen tak, je asi taková, jako že vyhrajete v loterii poté, co vás trefí blesk. Dvakrát.
A tak vyvstala velká otázka: Podváděl tedy Mendel?
Většina historiků vědy se shodne: pravděpodobně ne. Byl to poctivý mnich, který zákony opravdu objevil či spíše správně předpověděl. Přesto je to příběh plný „kdyby“:
1. Kdyby měl lepšího asistenta: Ten možná, v nadšení pro věc, trochu „zaokrouhloval“ výsledky. Třeba když byl hrášek na pomezí, řekl si: „No, ten je tak trochu hladký, to panu Mendelovi udělá radost.“
2. Kdyby nebyl tak přemýšlivý: Znal svou teorii a jeho mozek mohl nevědomky upřednostňovat data, která do ní pasovala. Tomu se říká „potvrzovací závora“ a jsme jí ovlivněni všichni. Kolikrát jsme my sami upravili realitu k obrazu svému, že?
3. Kdyby měl smůlu: Měl prostě neuvěřitelné štěstí! Vybral si takové znaky hrášku, které se opravdu dědily podle jasných pravidel, a vyhnul se všem složitým výjimkám.
4. Kdyby vyřazoval rostliny, co zrovna nerostly podle předpokladů a do výsledků je nezahrnul.
Mendel rozhodně nebyl podvodník. Byl to génius, kterému se snad až příliš dařilo. Jeho zákony jsou platné a od jeho publikace nesčíslněkrát ověřené. Jen ta jeho původní data jsou prostě tak trochu... až příliš přesná...
A nejlepší na celém tom příběhu je vlastně pro mne objevený zdroj? I zdánlivě neotřesitelná fakta mohou dostat úplně jiný nádech. Umělá inteligence ve své vlezlosti hrabat se v načtených datech mi předložila věru zajímavou historku. Možná, že jste ji znali, já ale ne.
Dostal jsem zas větší chuť i v čase skoro před hrobem se dál dozvídat věci, které v učebnicích nenajdete a které ukazují život, jaký je i tam, kde jsme žili s představou téměř dokonalého človíčka, který po sobě zanechal vpravdě unikátní odkaz.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.