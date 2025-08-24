Co má vědec společného s politikem?
Ve skutečnosti pod tím pláštěm věda nosí v kapse zmizítko, gumu, ostrou tužku a předkládá spoustu kreativní pravdy. A veřejnost? Ta vědu miluje, dokud jí někdo neukáže, že i tahle dáma někdy hraje špinavou hru. Nic nového pod sluncem. Jen pár příkladů.
V roce 1912 vládla světu antropologie, a to by bylo, aby Anglie, ta matka všeho pokroku, nebyla také zdrojem původu člověka. Kolébka života přece musí ležet na britské půdě. A jak se říká: když důkaz nemáš, vyrob si ho. Čelist orangutana, lebka moderního člověka, pár šikovných chemických úprav – a ejhle, nový „druh“ byl na světě. Trvalo desítky let, než se přiznalo, že slavný Eoanthropus dawsoni je jen frankesteinův brácha.
Ve 30.–50. letech se v SSSR pěstovala víra, že genetika je buržoazní pavěda. Trofim Lysenko znal vědečtější a lepší řešení – a tak se šlechtění rostlin a zvířat opřelo o ideologii místo o geny. Pamatujete ta super obrovská vemena? A jaký to mělo důsledek? Miliony mrtvých z hladomoru. A že jim ta teorie tak dlouho vydržela… Nebylo by asi správné také nezmínit některé malthusiánské teorie sociální eugeniky, které přenášejí Darwinovy teorie do lidské society, což vedlo k některým teoriím nadřazenosti jedné rasy druhé.
V roce 2009 unikly e-maily klimatologů. Pár nešťastných formulací se stalo jaderným palivem pro konspirační teorie o globálním oteplování. Oficiální vyšetřování? Zdálo se, že text mailů zahříval sociální sítě víc než to pověstné CO2 v atmosféře. Z hlediska odbornosti sice vyšetřování vědecké lhaní nepotvrdilo, ale záměrné utajování dat a zřejmé manipulace například s obsazováním postů v různých komisích byly nepochybné. Když už nejde popřít data, zpochybnilo je vlastní chování nositelů.
Zdravotnický výzkum? Farmaceutické firmy už dávno ovládají umění, jak publikovat jen ty studie, které jejich produktům svědčí. Negativní výsledky se jednoduše „někam zašantročí“. Podle logiky: co se nepublikuje, to nikoho nebolí. A když ano, strč hlavu do písku... Mnozí si určitě budou pamatovat skandál firmy Theranos, za který byla majitelka firmy v roce 2022 odsouzena na 11 let za vylhané (kreativně upravené) výsledky krevních laboratorních testů.
V odborném tisku nedávno vyšel článek pana B. V. E. Hydea, který mne vlasně k napsání této studie inspiroval. Dá se označit jako teorie selektivní pravdy. Vytvořte nablýskanou fasádu úspěchu tím, že zveřejníte pouze studie, které potvrzují vaši geniální hypotézu. Zbytek – tedy ten obrovský hřbitov neúspěšných experimentů, rozporuplných výsledků a nepohodlných dat – se nekomentuje. Ten se zamkne do sklepa, ztratí se při „selhání hardwaru“ nebo se elegantně přejmenuje na „pilotní studii bez statistické významnosti“.
Mnohé vědecké studie se podezřele podobají marketingové kampani na lék s velmi dlouhým seznamem vedlejších účinků, který je ale vytištěn miniaturním písmem. Honba za granty, prestiží a nesmrtelností v citačních indexech zplodila obludné potomky: „salámové krájení“, kde se jeden chudokrevný výzkum naporcuje na deset článků, a „citační kartely“, kde si vědecké gangy navzájem lajkují své práce, aby uměle nafoukly svůj význam...
Transparentnost? Samozřejmě. Ale v našem podání je to spíš jednosměrné zrcadlo – vy vidíte jen náš oslnivý úsměv, my za ním tiše masírujeme data.
Ne, věda není takto zlá. Jen není ta svatá ikona, na kterou si ráda hraje, není to svatý obrázek, ke kterému bychom se měli modlit. Rozdíl mezi vědou a politikou se totiž smrskl na minimum:
- politik slíbí cokoli za váš hlas
- vědec taky za váš grant.
A tak vlastně mezi vědou a politikou je jen jeden rozdíl.
Připojená bibliografie na konci.
Milan Hausner
Když AI bude hodnotit žáky
O nespravedlnosti, subjektivním hodnocení, dětských slzách toho byl už toho napsáno mnoho, na pergamen, papír, neviditelným inkoustem i na ten digitální. Tak nechme tuhle roli umělé inteligenci...
Milan Hausner
Stávající školskou politikou sem a tam...
Pan Petr Every ve svých článcích nastiňuje celou řadu palčivých problémů, které trápí současnost a snaží se najít jejich příčiny. Před průnikem oblastí, spoustou faktů a předložených faktů mi nezbývá než smeknout.
Milan Hausner
V předvečer nového školního roku - zdravice
Všichni hráči, kteří vstupují do procesu vzdělávání. mají teď napilno. Minimálně se zamýšlejí, co ratolestem říct na počátku školního roku. (hmm, psal jsem sice, že nepíšu o politice, ale holt...)
Milan Hausner
Prohlášení ÚZAS z (blízké budoucnosti)
Pevně doufám, že moje dnešní predikce se v případě budoucích regionálních školských správ nenaplní. Pevně věřím, že může opravdu přinést do škol trochu méně byrokracie a efektivního řízení. Což by bylo opravdu velmi přínosné...
Milan Hausner
Tři zkratky, co jsou s nimi zmatky
Někde mezi účetními tabulkami, divadelními scénami a geopolitickými šachy žijí tři kombinace písmen, které formují naši realitu: RUD, RUR a RUS.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách
Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu....
Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník
Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo...
SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace
Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia...
Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů
Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 47
- Celková karma 7,10
- Průměrná čtenost 214x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.