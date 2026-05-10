Co je v DNA psáno, je i dáno
Odborně sarkastická studie o včerejším derby
Po včerejším večeru, kdy se fotbalový trávník proměnil v bitevní pole u Edenu (nezaměňovat za Verdun), kdy světlice nesloužila k orientaci v nouzi, nýbrž jako přesná zbraň proti soupeřově tváři, a kdy pivo dosáhlo svého nejvyššího poslání, nikoli jako osvěžení, nýbrž jako projektilu druhé kategorie, vedení Slavie se až z nepochopitelnou lítostí znovu nepřihlásilo se svým oblíbeným argumentem: “Naši fanoušci mají svou DNA.
Po včerejším průběhu jsme ovšem viděli manifestací tohoto genotypu. A já se jako řádně rozhořčený (nebo pobavený, jak se to vezme), pozorovatel pokusím s veškerou odbornou jízlivostí dekódovat, co že to v té slávistické dědičné výbavě vlastně je.
Gen primitivního okamžitého uspokojení (POUS-1)
Na chromozomu číslo 7, kousek vedle genu pro neschopnost udržet pozornost déle než tři vteřiny, se nachází úsek, který bychom mohli nazvat lokus fotbalového vzteku. U běžné populace způsobuje tento gen při gólu soupeře mírné mrazení v zádech. U jedinců s posílenou slávistickou mutací však vyvolává neodolatelnou potřebu opustit vyhrazený prostor, přelézt plot jako čivava na pervitinu a vrhnout se na cizí lidi s tím, co právě padne pod ruku. Pokud je v dosahu světlice, tím lépe. Pokud není, stačí i lahev s něčím, co by normální člověk pil, nikoli metal.
Alela „Hrdost na debilitu“ (HD-1)
Klub se holedbá, že fanoušci jsou věrní. Ano, jsou. Věrní své neschopnosti odlišit sportovní rivalitu od pokusu o ublížení na zdraví. Věrní tradici vyhazování zápasů, které jejich tým vyhrával. Věrní tomu, že o nich budou večerní zprávy mluvit jako o zvířatech, nikoli jako o dvanáctém hráči. Tato alela je velmi resistentní vůči sebereflexi , vědecky řečeno, nositel ji má pevně zabetonovanou tam, kde by u člověka mělo být svědomí.
Supresor mozkové činnosti při vzpomínce na pravidla
Překvapivý objev: u slávistického agresora dochází při vstupu na hrací plochu k okamžitému útlumu všech oblastí mozku zodpovědných za pochopení základních společenských norem. Zmizí pojem napadení, trestný čin, násilí i zpackaný večer pro 20 000 lidí. Zůstává jen jaderný instinkt: „Vidím cizí dres, hodím po něm blyštivou věc. Když jiskří, ještě lépe.“ Odborně tomu říkáme syndrom vykastrovaného hlodavce. Jádrem ovšem zůstává, že v týmu jsou hráči, u kterých se tato hormonální porucha objevuje s vysokou frekvencí manifestace. Otázkou je zda zde nedošlo k objevu nového genetického fenoménu, na který nepřišel ani Mendel, ani Crick. Přenos hormonální agrese z vnějšího prostředí...jaksi samo od sebe.
Gen věrnosti vlastnímu provinění (VVP)
Nejzajímavější na celé té dědičné výbavě je však schopnost okamžitě po činu prohlásit: “Tak to k derby patří.“ Tento gen nedovolí svému nositeli pocítit stud. Místo toho produkuje sladce toxické množství sebeuspokojení z toho, že zase vyhnal ten zápas do kopru. Genetická predispozice k tomu, být hrdý na to, že jsme zpackali práci desítkám lidí, zranili cizího sportovce a vlastnímu klubu akorát tak přilepili další pokutu a odebrání bodů.
Závěr: Diagnóza
Milý slávisto, tvá DNA není výbava pro věrného fanouška, jak si namlouváš. Tvá DNA je chronická porucha, která čeká na svůj záznam v lékařské literatuře pod názvem delirium slavisticum vulgare – stadium finále. Znaky: vběhnutí na hřiště, útok pyrotechnikou, stříkání piva jako pozdrav civilizace, následné vítězoslavné pokřikování o věrnosti a sdílení twiterových (X) fotografií.
Děkujeme za ukázku, že i člověk může mít v DNA napsáno totéž co hladový v útulku. A že věrnost je v tom vašen slovníku jenom módní slovo pro neochotu se nikdy, ale vůbec nikdy nepoučit.
S odborným pozdravem a přáním, aby vám příště ta světlice vybuchla v s patřičnou hrdostí, nikoli ve vaší ruce, dřív než ji stihnete hodit.
PS: Milí fandové a hlavně fanynky, i ti binární fans..z jiných klubů, klubíčků i pofiderních družstev z vidlákova...DNA je obecným základem života, a tak nepochybujte, že tam dřímají ty samé geny.... Takže prosím bacha na ně.
PS2: Zdá se, že se v české kotlině našel nový CRISPR...molekulární nůžky, které možná v delším horizontu přepíšou ty vadné lokusy...a jmenuje se... TVRDÍK. Však to má taky ve jménu, ne?
Milan Hausner
„My Evropané fotbal milujeme,"
„My Evropané fotbal milujeme,“ řekla dnes Ursula von der Leyen ke Dni Evropy. Ano, milujeme. Nemůžeme se titulu dočkat a tak prostě dáme své dojetí okázale najevo. A my jsme k oslavě tohoto dne k tomu přidali opravdovou korunu.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.