Tento post není kritikou notebooku, ale vlastně sebekritikou. Co se stane, když veskrze ironický text necháte zpracovat téměř bezchybným nástrojem do audiopodoby. Co se stane, když do této posvátné říční nádrže nahážete jiná zaklínadla (čti: data)? Výsledkem je ...ryze alchymistické pravidlo, které platí od nepaměti „Co do křivule vložíš, to se v ní uvaří.“ Takže ze švestek bude slivovice, nikoli zlato- nemluvím o tom tekutém.
A právě zde začíná ta pravá verbální alchymie. Není to o promptech. To zní příliš technicky. Je to o čarování se slovy, o tom šeptání do ucha džinovi AI, který sice rozumí každému slovu, ale naprosto postrádá kontext naší lidské komedie. Nadhled schovaný mezi řádky, které ve formě slov se uštěpačně posmívají. Jenže AI chápe naše slova téměř doslova a ten skrytý význam tam prostě nevidí – a vidět opravdu nemůže.
Alchymista (já, váš vypravěč) přijde s nápadem: „Což takhle požádat tohoto vážného mudrce o esej na téma ‚verbální alchymie‘? Téma, které je ze své podstaty hravé, trochu mystifikační a lehce (tedy hodně) sebespasitelské.“
A Notebook, ten vzorný, pilný a nesmírně vážný učeň, se chopí pera.
A nastane... kabaret.
Představte si scénu: Já, alchymista v županu, házím do kotlíku slova jako „kouzlo“, „zaklínadlo“ a „džin“. A z kotlíku se ozve dokonalý, akademicky strukturovaný výklad o historických kořenech slova „zaklínadlo“ v indoevropských jazycích, doplněný o třicet odkazů a naprosto vážnou úvahu o psycholingvistických aspektech přesvědčování. Džin mé metaforické přirovnání pochopil doslova a servíruje mi dokonalou, leč dokonale akademickou esej, která postrádá jedinou jiskru, jediný záblesk ducha, o který jsem cíleně stál.
A v tom je ten vtípný paradox. Nástroj, který dokáže generovat dokonalý smysl, nerozumí nesmyslu. Nerozumí hře, nadsázce, ironii, pokud není explicitně označena tagy jako [MARASMUS]. Je to jako hrát šachy s géniem, který nechápe, proč byste najednou chtěli udělat salto místo tahu pěšcem.
Není to jeho chyba. To je ta pointa. Je to dokonalé zrcadlo. „Co AI dáš, tak to zpátky máš.“ Když do něj vložíte suchý, faktografický popis, vrátí vám encyklopedické heslo. Když do něj vložíte básnický obrat, pokusí se o poezii. A když do něj vložíte esej o verbální alchymii, bere to jako téma k serióznímu zpracování, nikoli jako pozvánku k jazykové cirkusové artistice.
Tento „kabaret“ je tedy tím nejcennějším poučením. Nutí nás přemýšlet nejen nad tím, Co říkáme, ale hlavně JAK to balíme do slov. Nutí nás být lepšími kouzelníky, přesnějšími alchymisty. Protože ten nejúžasnější trik neprovádíme my s ním, ale on s námi – donutí nás kouzlit se svým vlastním myšlením. A to je, vážení, verbální alchymie té nejvyšší třídy.
