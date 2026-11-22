Člověk: slovo roku 2026 - Cambridge
|V době umělé inteligence, která píše texty, skládá hudbu, vytváří obrazy a stále přesvědčivěji napodobuje lidské schopnosti, se zdá logické vrátit se k základní otázce: co vlastně znamená být člověkem?
Vysvětlení univerzity je důstojné a vznešené. AI nás prý nutí přemýšlet o lidské jedinečnosti, o tvořivosti, soucitu, odpovědnosti a vědomí. O tom, co bychom si měli uchovat ve světě, kde stroje zvládají stále více činností, které jsme ještě nedávno považovali za výhradně lidské.
Jenže na celé věci je něco docela a zvláštně ironického.
Zatímco filozofové, technologové a akademici diskutují o podstatě člověka, běžný občan si může udělat vlastní výzkum mnohem jednodušeji. Nemusí číst Aristotela. Nemusí studovat neurovědu. Nemusí cestovat do Cambridge. Stačí otevřít internet.
A právě tam začíná být volba slova roku méně oslavou a více černým humorem.
Protože jestli je AI zkouškou lidství, pak internetové diskuse představují kontrolní vzorek, na kterém by se experiment raději neměl provádět. Člověk tam totiž objeví zvláštní paradox. Čím častěji někdo hovoří o demokracii, tím méně bývá schopen snést odlišný názor. Čím hlasitěji se dovolává tolerance, tím rychleji označí odpůrce za trotla. Čím častěji vyzývá ke kritickému myšlení, tím spolehlivěji opakuje několik naučených formulí.
Kdysi se vyhlašovalo slovo roku na blogu
Na některých blozích by bylo praktičtější vyhlašovat slova týdne.
Rusko. Demokracie. Babiš. Dezinformace. Putin. Dezolát. Fašismus.
Ne jako pojmy. Jako tik. Jako verbální automat.
Jako jazykový ekvivalent zvonku, který zazvoní pokaždé, když není co říci.
Člověk čte text o škole, objeví se Rusko. Čte text o energetice, objeví se Babiš. Čte text o kultuře, objeví se demokracie. Čte text o počasí a už jen čeká, v kterém odstavci konečně přijdou dezinformace.
Není přitom podstatné, zda má autor pravdu nebo ne. Podstatné je, že svět přestal být pestrou krajinou lidí, událostí, příběhů a zkušeností. Proměnil se v kulisu několika hesel.
Ve Vesničko má středisková chodí doktor Skružný, kterého hrál Rudolf Hrušínský, mezi skutečnými lidmi. Je to bodrý venkovský felčar, který neřeší lidstvo, ale lidi. Zná jejich jména, povahy, nemoci, radosti i maléry. Potkává děti, sousedy, psy, manželky, podivíny i smolaře. Jeho svět tvoří konkrétní lidské osudy. Jeho slovník tvoří život.
Kdyby dnes otevřel některé blogy, možná by nabyl dojmu, že mezitím v městě i na vesnici vymřely děti, stromy, zahrady, manželství, sousedé, nemocní, práce i obyčejné radosti.
Že z celého světa přežili už jen Rusko, Babiš, demokracie, dezinformace a několik profesionálních zachránců civilizace. Mnohé dnešní texty totiž nepůsobí, jako by je psal člověk pozorující svět.
Působí, jako by je psal člověk pozorující vlastní slovník. Dříve býval středem veřejného života člověk. Pak občan. Pak volič. Dnes často už jen nosič správných nebo nesprávných názorů.
A od chvíle, kdy se z lidí stanou pouhé schránky na názory, začíná být slovo „člověk“ vzácnější, než si připouštíme. A pak přijde článek o tlapce a mňouknutí.. A získá víc pozornosti než všechny ty velké bitvy o osud civilizace.
Na první pohled je to deprimující. Na druhý nádherně uklidňující. Kočka totiž alespoň nepředstírá, že zachraňuje svět. Nevydává morální manifesty. Nerozděluje občany na správné a nesprávné. Nesignalizuje ctnost. Nepíše blogy o svém boji za demokracii. Prostě mňouká.
A paradoxně tím někdy působí autentičtěji než zástupy lidí, kteří mají plná ústa lidských hodnot.
Možná je tedy volba Cambridge mnohem méně optimistická, než se zdá.
- Možná slovo „člověk“ nebylo vybráno proto, že jsme konečně pochopili jeho význam.
- Možná bylo vybráno proto, že si jím přestáváme být jistí.
- Ne biologicky. Civilizačně.
Protože zatímco se bojíme dne, kdy stroje získají lidské vlastnosti, stále častěji narážíme na opačný problém:
že lidé ztrácejí vlastnosti, kterými své lidství po staletí obhajovali.
A tak cambridgeská volba nakonec nepůsobí jako ocenění. Spíš jako nenápadné upozornění.
Protože možná právě proto je „člověk“ tak přesné slovo roku.
Ne jako odpověď. Jako otázka.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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