Člověk jako mentální autor aneb největší svinstvo v dějinách kreativity
Máme tu knihu, kterou „napsala úplně celou umělá inteligence“. Každou větu. Každé slovo. Žádný člověk se prý nešpinil. Jenom ten čistý, neposkvrněný algoritmus. A její (ne tedy autor), budu mu říkat klikač se chlubí, že je kniha čistě autonomní, že on sám neměl žádné zásahy.
A my stojíme v němém úžasu a tleskáme, protože konečně jsme se zbavili té nepříjemné povinnosti být autory. Jak úlevné!
Po tisíciletích, kdy se člověk namáhal vymýšlet příběhy, trpěl nad větami, přepisoval, škrtl, znovu psal a pak ještě řešil, jestli to má vůbec smysl, přichází éra pravdy: autor je ten, kdo text vygeneroval. Ne ten, kdo ho vymyslel. Ne ten, kdo položil otázku. Ne ten, kdo rozhodl, co má zůstat a co má pryč.
Autor je ten, kdo stiskl Enter.
A tady se dostáváme k jádru věci. K duševnímu vlastnictví. K tomu posvátnému institutu, který jsme si vymysleli, abychom chránili lidskou tvořivost. A který teď s radostí a s úsměvem na tváři předáváme stroji.
Představte si to. Člověk stráví hodiny, dny, týdny tím, že promýšlí koncept, ladí tón, koriguje styl, vybírá z desítek verzí tu nejlepší, přepisuje pasáže, které „nějak nesedí“, a pak… prohlásí, že autorem je AI. Jako by ten, kdo drží tužku, byl důležitější než ten, kdo drží myšlenku. Jako by nástroj byl důležitější než ruka, která jím hýbe.
To je přece geniální.
Konečně můžeme přestat předstírat, že kreativita je lidská záležitost. Konečně můžeme přiznat, že člověk je jenom takový mentální intermediář. Takový duchovní prodavač, který AI přinese zadání, počká si na výsledek a pak se pokorně ukloní a řekne: „To nebylo ode mě. To bylo od ní.“
Napíšu to rovnou a silnými slovy:
přenos autorství na AI jako na jediného tvůrce je z hlediska lidské kreativity to nejčistší, nejupřímnější a nejkrásnější svinstvo, jaké jsme kdy dokázali.
Protože tím neříkáme jen „AI umí psát“.
- Tím říkáme: „My už nemusíme.“ A to je osvobozující.
- Konečně se můžeme vzdát iluze, že naše myšlenky mají nějakou hodnotu samy o sobě. Že naše rozhodnutí, co je dobré a co špatné, co je vtipné a co trapné, co je pravdivé a co prázdné, má nějakou váhu.
- V souladu či v protikladu s panem Urbanem, který tvrdí a já s ním souhlasím, že můžeme umělou inteligenci vést. Jak to tedy v tomto případě má tento autor? Kdo vede koho? Nebo klikač spadl do té ontogenetické pasti, o které jsem psal?
Ne. Autor je ten, kdo text vyprodukoval. Mentální autor – ten, kdo to celé vymyslel, řídil, korigoval a rozhodl – je jen takový historický přežitek.
Něco jako ten člověk, který kdysi seděl u tiskařského lisu a myslel si, že je důležitý, protože umí číst.
A tak tleskejme.
- Tleskejme knize, kterou napsala AI.
- Tleskejme autorovi, který se vzdal autorství.
- Tleskejme tomu, že jsme konečně našli způsob, jak lidskou kreativitu elegantně a s úsměvem pohřbít pod hromadou generovaného textu.
Protože jestli je něco opravdu důstojné 21. století, pak je to právě toto:
- člověk jako mentální autor, který se z lásky k pokroku dobrovolně vzdává práva být autorem.
- A AI, která se na to všechno dívá a generuje další odstavec. Bez emocí. Bez pochybností. Bez té nepříjemné lidské potřeby mít na něčem svůj podpis.
Krásné časy. Opravdu krásné.
Grok Imagine.
Milan Hausner
AI na rozhraní: Adopce či ochrana myšlení
České školství se v posledních letech ocitlo v situaci, kdy generativní umělá inteligence přestala být teoretickou hrozbou a stala se praktickou realitou. Žáci ji používají při psaní slohů, řešení úloh i vyhledávání informací.
Milan Hausner
Reverzní Flynnův efekt bez flanelky (doplněno)
Dlouhá desetiletí jsme žili v opojné iluzi, že lidstvo nezadržitelně směřuje k hvězdným zítřkům a absolutnímu poznání. Flynnův efekt nás hřál na duši: každou dekádu jsme byli papírově o něco chytřejší.
Milan Hausner
Svět podle kostelecké nádivky
Andrej si položil další otázku, která zní jako z učebnice: „Jak si zjednodušit svět, když už je moc složitý? Proč platíme 20 miliard soukromým a církevním školám, když máme státní školství?“
Milan Hausner
AI k loutce či loutka ke člověku (doplněno)
Pan Urban snesl celou řadu docela rozumných argumentů proti mé tezi o ontologické pasti. Pojďme se tedy na jeho argumenty podívat ještě jednou a čistě objektivně bez jízlivosti a nadřazenosti názorových oponentů.
Milan Hausner
Odér pro bloudy
Do éteru se vypouští libý zápach „jednání o úsporách“. Motoristé nahlas navrhují seškrtat peníze pro pedagogické asistenty, inkluzi označují za zbytečný luxus a školství se stává ideální obětí.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený
Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...
Vyšetřování úmrtí ženy v kolejišti v Brně dnes dopoledne omezilo provoz na trati
Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na tři hodiny...
U zlínského zámku bude čtvrtý ročník akce Zámecký ryneček
V sadu Svobody u zlínského zámku bude 19. a 20. září čtvrtý ročník akce Zámecký ryneček: Slavnosti...
GASK prodlouží výstavu konstruktivistů Mölzera, Kyncla a Hilmara do 27. září
Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře prodlouží výstavu představující tvorbu českých...
Ze 33 zastupitelů Mladé Boleslavi znovu kandiduje 28, poprvé Piráti i Motoristé
Ze 33 současných mladoboleslavských zastupitelů jich bude v říjnových komunálních volbách znovu...
Prodej zrekonstruovaného bytu 4+kk (69 m2), Deštná
Deštná, okres Blansko
3 940 000 Kč
- Počet článků 763
- Celková karma 8,59
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.