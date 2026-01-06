Člověčenství v době dvojkové
Mnozí rodiče a politici v jejich šlépějích instinktivně sahnou po striktních pravidlech, zákazech sítí a trestech, abychom dítě ochránili. Nesmíš, zákazuju...to jsou slova středověkého heretika, nikoli slova z dnešní doby. Přílišná restriktivnost může být zrádná – dítě se pak s technologiemi seznámí tajně, bez našeho vedení, a ztratíme tak šanci být mu oporou a průvodcem. Ano, tato věta zní jako klišé, ale v zásadě shrnuje to podstatné.
Cesta nespočívá v tom jej digitální světu zcela uzavřít, ale v tom, vybudovat v něm tak pevný vnitřní základ, že se v té záplavě informací a lákadel neztratí, neutopí, ale bude umět vybírat to, co jej obohatí.
Tato otázka – jak připravit dítě na svět, do kterého vstupuje – je jádrem obav mnoha rodičů. Odpověď, jak ji nabízí Mo Gawdat, není seznamem rychlých tipů, ale ucelenou filozofií výchovy. Jeho youtube dialog je inspirujícím klipem právě pro sílu etického vyznání, která předurčuje možná vývoj digitálního světa v krátké době. Možná, že jeho myšlenky samy o sobě nepředstavují odchýlení se od toho, co podvědomě víme, ale vzájemné propojení do uceléného textu dává všem kazatelům AI doslova povinnost s těmito myšlenkami pracovat. Přitom ona filozofie začíná tam, kde začíná skutečné lidství: v bezpodmínečné lásce a bezpečném vztahu. Dítě, které je jisté naší láskou a podporou, má vnitřní kotvu. Necítí potřebu hledat naplnění a uznání pouze ve světě lajků a online úspěchů. Tato emoční odolnost je první a nejdůležitější linií obrany.
Mo Gawdat je egyptský technologický expert, autor a bývalý šéf obchodního rozvoje v Google X – tedy v tzv. „moonshot“ laboratoři Googlu zaměřené na radikální inovace. Je známý nejen svým působením v technologickém světě, ale i jako hlasitý zastánce etického přístupu k umělé inteligenci a lidskému štěstí.
Vytvářejme proto kulturu otevřenosti, ne trestů. Ať za námi dítě může přijít s čímkoli, co online vidělo – ať to bylo trapné, děsivé nebo matoucí – a najde u nás vysvětlení, ne hněv. Tato důvěra je cennější než ten nejdokonalejší rodičovský filtr.
Láska je zdrojem odolnosti, která dělá i těžký digitální svět snesitelnějším.
Na tomto pevném základě lásky pak můžeme stavět. S dítětem nejprve objevujeme technologie přirozeně a bezpečně. U dvouletého dítěte je naším hlavním nástrojem vlastní příklad. Když s ním jsme, odkládáme telefon a jsme plně přítomni. Později, když přichází čas na první obrazovky, zavádíme je jako společný, řízený prostor – „koukáme se spolu“, „hrajeme si spolu“. Technologie není zakázané ovoce, ale nástroj, který objevujeme. Jasná a předvídatelná pravidla vytvářejí bezpečný rámec, ne vězení. Tím budujeme první návyky pro pozdější mistrovství v AI.
Jak roste, naše role se mění z ochránce na průvodce a spolutvůrce jeho digitálních kompetencí. Přichází čas na první pilíř praktických dovedností: Učme je skutečné inteligenci, ne jen povrchnímu používání AI. Dnešní hype tuto rovinu opustil, nadšeně se vrháme do světa jedniček a bul doslova bez přemýšlení. Nejde o to, aby dítě umělo co nejdříve ovládat aplikace, ale aby rozvíjelo kritické myšlení a hloubavost. Ano, i jeden ze zakladatelů říká, že AI není digitální gramotnost. Metodici ve školách, prosím zapište si to za uši. AI je fenomén občanské a mediální gramotnosti. Učme jej klást otázky: „Proč ti toto video YouTube tak vehementně nabízí? Co tím ten autor sleduje?“
Později, až přijde čas na práci s umělou inteligencí, bude tato dovednost klíčová. Místo toho, aby AI používalo jen pro rychlé odpovědi, naučme jej využívat ji pro „hluboké rešerše“ – pro získání komplexních znalostí a porovnávání různých pohledů. Naučme jej nedůvěřovat jedinému zdroji, ať už jde o médium nebo jeden AI model. Toto je dovednost znalostí, která z něj udělá chytřejšího a nezávislejšího jedince. Diverzifikace zdrojů je i zde jedinou správnou cestou. Zkuste porovnat jednotlivé nástroje podle provenience a sami poznáte ten rozdíl? Americký všechno great a třeba i ten čínský či evropský? Právě z kontextu a srovnání se rodí pravé kritické myšlení.
Druhý pilíř, který stavíme, je lidské spojení. Technologie může replikovat informace, ale ne autentický vztah, důvěru a pocit sounáležitosti. Cíleně proto posilujeme to, co AI nikdy plně nenahradí. Čas strávený hrou v blátě, společným vařením, četbou nebo prostým povídáním si je investicí do dovednosti navazovat vztahy, číst emoce a být empatický. I v budoucnosti, kde stroje vytvoří dokonalá umělecká díla, budou lidé nenahraditelní na pódiu živého vystoupení. Nejlepšími obchodníky nebudou ti s nejlepšími daty, ale ti s nejhlubšími vztahy. Tato deviza bude stále vzácnější a cennější.
Třetím pilířem je etické jádro. Naše rozhodnutí ve světě nejsou řízena jen inteligencí, ale etikou, která je inteligencí informována. Vštěpujme dítěti jednoduchá pravidla slušnosti, empatie a osobní odpovědnosti – v reálném světě i v tom online. Vysvětlujme, že i za anonymním profilem je člověk, že šířit nenávist je špatné a že pravda má často více podob. Etika není romantická představa, ale základní operační systém pro život v propojeném světě. A v širším měřítku platí: etické děti vychovají etickou AI. A etická AI, na které bude svět závislý, může být zárukou, že zkorumpovaní vůdci nebudou moci svět ničit. Výchova k etice je tak přímou investicí do bezpečnější budoucnosti.
Všudypřítomná média a sociální sítě, posílené AI, se staly „strojem na manipulaci mysli“ nebývalé síly. Proto je součástí výchovy k mistrovství v AI i aktivní hledání pravdy. Naučme své děti (a sebe) zpochybňovat každou informaci. Ptejme se: „Co na tom může být špatně? Chybí zde nějaká část? Existuje jiný pohled?“ Tato schopnost aktivní skepse je nejlepší obranou proti dezinformacím.
Toto je architektura odolného a moudrého člověka pro budoucnost. Není to o jednotlivých tricích, ale o uceleném přístupu, kde vše vychází z bezpodmínečné lásky a vzájemné důvěry. Silný emocionální základ umožňuje rozvoj hlubokých praktických dovedností – mistrovství v AI, schopnosti autentického lidského spojení a etického úsudku – které jsou všechny ukotveny v odvaze hledat pravdu.
Nevychováváme tedy dítě, které má před digitální džunglí utéct nebo být v ní zamčeno v bezpečné kleci. Vychováváme průvodce, který tu džungli zná, umí se v ní orientovat, rozpozná pasti, ocení její krásy a dokáže jí projít, aniž by ztratil sám sebe. Dáváme mu do výbavy nezávislost myšlení, sílu charakteru a schopnost hlubokého lidského spojení. Naším cílem není jej ochránit před AI, ale vychovat generaci, která bude natolik milující, propojená, moudrá a etická, že dokáže nástroje jako AI využít k vytvoření lepšího světa pro všechny. S touto výbavou nejen že v tom digitálním guláši neutone či se těmi dezinformacemi nezadáví , ale může jednou pomoci vytvořit svět, kde technologie slouží k prohloubení lidskosti, ne k jeho apokalypse.
