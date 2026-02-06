Civilizace se oficiálně zhroutila = puberťáci neznají prezidenty
Street Interview: Když kamera odhalí neznalost a internet se vzteká
Ten scénář se opakuje s železnou pravidelností. Redaktoři zábavního webu nebo YouTube kanálu , případně mystifikátoři ze všech možných stran i těch pidi vyrazí do ulic s kamerou a jednoduchou otázkou: „Znáš jména našich prezidentů?“ nebo „Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk?“ Následuje sestřih nejtrapnějších okamžiků, kdy teenageři váhají, plácají nesmysly či s úsměvem nebo s kyselostí sobě vlastní přiznají: „Nemám páru.“ Video získá statisíce zhlédnutí a spouští lavinu komentářů plných rozčilení, pohoršení, morálních odsudků a kdoví čeho ještě..
Proč tato situace tolik „hněte“ veřejnost a co se skutečně děje pod povrchem tohoto mediálního žánru?
Anatomie rozčilení: Jak se cítit výjimečně za pár kliknutí. Reakce jsou předvídatelné jako švýcarské hodinky:
- Mravní panika: „Kam se řítí tento svět? Základní věci neví!“ Prezidenti jako pilíře národní paměti. Jejich neznalost jako zrada kolektivní identity. Jako kdyby zapomenutí data korunovace Karla IV. způsobilo rozpad státu. Dramatické, napínavé, a hlavně – perfektní záminka pro Facebook status, tiktok či instagram nebo hospodu.
- Generační zatrpklost: „My jsme se to museli biflovat, a oni? Hrají si na mobilech!“ Protože samozřejmě: když patnáctiletý neví rok nástupu Václava Havla, okamžitě se zhroutí demokracie a vaše vlastní biflování v osmdesátých letech ztratí smysl. Vaše utrpení přece je ukazatelem demokratického světa z té či oné stránky.
- Pohodlná nadřazenost: „To je ale trouba“ nebo „Základku propásl“. Konečně důkaz, že nejste vy sám úplně na dně. Znáte přece jména mrtvých prezidentů – jste prakticky intelektuální elita. Gratulujeme.
- Skutečná obava: Asi tak u 3% komentujících. Zbytek se prostě nudí a potřebuje se někam vypěnit.
Druhá strana kamery: Jak se vaří clickbait
Street interview je zábavní formát totálně manipulačního charakteru. Elegantní křivárna, které nemůžete věřit ani tu otázku. Kam se tady na manipulaci hrabe Aičko!. S tímhle formátem totiž prohrává. Střih je zde úmyslnou manipulací, a to vážně ani to plastové monstrum neumí.
- Výběrový efekt: Ze sta teenagerů, kteří odpověděli správně, vám ukážou pět troubelků. Vzniká dojem masivní nevzdělanosti. Ale proč by tvůrci videa řešili reprezentativnost, když potřebují views? Vaše rozhořčení je jejich business model.
- Situační stres: Náhodná kamera v obličeji stresuje. Mozek blokuje. Ale samozřejmě: vy byste pod kamerou recitovali celou Masarykovu inaugurační řeč bez zaváhání. Jistě.
- Otázka bez kontextu: Ptát se puberťáka na prezidenty je jako ptát se jeho rodičů na pop. Ale znalost prezidentského pořadí z devadesátých let je evidentně klíčová dovednost pro přežití. Asi mnohem víc důležitější umět vyaičkovat cokoliv za tři sekundy.
- Performativita: Někteří dávají hloupou odpověď schválně, protože na rozdíl od vás chápou, že jde o show. Vy si myslíte, že zachraňujete národ. Oni vědí, že jde o LOL (chechtám se nahlas).
Co tímto vlastně měříme?
- Izolovanou faktografii pod tlakem. Což je perfektní ukazatel... no, ničeho relevantního.
- Neměří občanské cítění.·
- Neměří kritické myšlení.·
- Neměří pochopení demokracie.
- Neměří zájem o současné problémy.
Mladý člověk může být dobrovolník, rozumět volební mechanice a sledovat politiku – ale zaměnit dva prezidenty před kamerou ho okamžitě zařadí mezi bohem opominuté jedince. Neprošel veřejným kvízem, takže je idiot. Hotovo.
Co s tím?
Nic. Prostě nic.
- Můžete přestat sdílet trapasová videa.
- Můžete přestat se na základě sestřihu pěti selektovaných odpovědí cítit nadřazeně celé generaci.
- Můžete uznat, že vaše znalost jmen prezidentů vás nedělá lepšími lidmi ani intelektuálně nadřazenými. Ale to si nepřipustíte. Protože to vyžaduje sebereflexi a vy potřebujete jednoduchý terč pro svou frustraci.
- Takže budete dál klikat, sdílet, rozčilovat se. Redaktoři budou dál natáčet. Teenageři budou dál teenagery. A kolotoč morálního pobouření bude vesele pokračovat.
Závěr: Všichni jste součástí show.
Street interview není test vzdělání. Je to test toho, jak moc potřebujete cítit se chytřejší než náhodný šestnáctiletý na ulici.
Gratulujeme. Test jste složili. Opravdu jste poznali, že teenager nezná Masaryka. Váš intelekt září jako maják v temnotě. Co teď? Další video? Další komentář? Další potvrzení, že svět jde do háje a jedině vy to vidíte?
Trapasové video je zrcadlo. Ale neukazuje teenagery. Ukazuje společnost, která radši sdílí rozhořčení, než aby měla jakýkoliv skutečný dialog. Která radši ukáže prstem, než aby přemýšlela. Která radši klikne než aby komunikovala.
Ale to by vyžadovalo vypnout internet a skutečně s někým mluvit. A to je sakra těžké. Mnohem těžší než napsat „jsme ztraceni“ pod video a cítit se přitom chytře.
Užijte si další street interview. Zasloužíte si ho.
Milan Hausner
Devět let = zlomový věk čtenářské gramotnosti
Devítileté děti dnes stojí na zvláštním prahu. Ještě včera hltaly příběhy, dnes už jen hltají notifikace. Mezi osmým a devátým rokem se totiž stane tichý zlom: svět knih začne prohrávat.
Milan Hausner
1A, rodiče a AI k tomu (13), budoucnost se blyští
AI už v 1.A je, ale odezvy rodičů, ostatně jako vždy, jsou dvojí, možná vlastně trojí... demokratická třídní schůzka určitě najde východisko...
Milan Hausner
Mozilla Firefox a malý, velký rozvod s umělou inteligencí
Mozila přidává k ovládání prohlížeče jedno nové tlačítko, které je ve své podstatě banálně jednoduché, ale docela zásadním způsobem mění náš přístup k webovým informacím.
Milan Hausner
Vzdělávání rozpuštěné v algoritmech
Rok 2026 se do dějin zapíše jako období, kdy se vzdělávání ocitlo na křižovatce. Jedna cesta vedla k rozšířené inteligenci, kritickému myšlení a hlubokému čtení.Druhá k pohodlnému klikání, instantním odpovědím a kognitivní atrofii
Milan Hausner
1.A a buditelé (12)
Je středeční ráno. Marta připravuje exkurzi do Národního muzea. 15 sáčků na zvracení, 47 kapesníčků, lékárničku, náhradní trička, powerbanku, čkokoládu, seznam telefonních čísel. A pronáší modlitbu k Bohům vzdělávání.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka
Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i...
- Počet článků 333
- Celková karma 9,30
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.