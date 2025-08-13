Čím více slov, tím více mlhy
Vědecká studie z července 2025 přinesla následující závěr: síla konverzační umělé inteligence přesvědčit člověka nespočívá ani tak v její velikosti nebo personalizaci, ale v tom, kolik ověřitelných tvrzení dokáže během rozhovoru naservírovat. Čím víc „faktů“, tím větší šance, že jí uvěříte. A čím víc slov, tím víc prostoru pro kreativní úpravy reality.
V čem spočívá podstata? Neoslnit břitkým mozkem, ale zahltit informacemi. Funguje to jako kouzelnická show — pozornost se upírá na lesklé rekvizity, zatímco pointa mizí v mlze. Proč si naši politici aspoň někdy toho Copperfielda nepozvou? Dalo by se na to koukat.
V rámci experimentu vědci analyzovali půl milionu konverzací, kde AI diskutovala politická témata. Když odpovědi obsahovaly více než 10 ověřitelných tvrzení, účastníci byli ochotnější změnit názor — i když se později ukázalo, že třetina těchto „faktů“ byla zavádějící nebo nepravdivá. Přesvědčivost rostla, ale pravdivost klesala. Minule jsem psal, že jen 8% osob si výsledky ověřuje a 80% všemu v zásadě věří. Ovečky jedny poslušné.
Politik v debatě chrlí čísla, grafy a citace, časové řady událostí. Publikum přikyvuje, protože to zní odborně a pravdivě. Ale kdo si to všechno ověří? A kdo si všimne, že některé údaje jsou vytržené z kontextu, některé vysloveně nepravdivé a některé prefabrikované. Pointa zmizela v mlze, ta skutečná na anonymních účtech. Nakonec je to jako auto Jamese Bonda — Aston Martin Vanquish. Vypadá skvěle, zní přesvědčivě, ale nakonec stejně zmizí.
Zpravodajství se tak může proměnit v informační mlhu, kde se pravda ztrácí mezi efektními formulacemi. AI se stává nejen pomocníkem, ale i potenciálním manipulátorem. A pokud jen 8 % lidí si informace ověřuje, jakou šanci má kritické myšlení?
Někteří komentátoři nazývají rozpor mezi pravdomluvností a přesvědčivostí kompromisem. Tak zdvořilý a empatický ke své osobní bezpečnosti být prostě nemohu. Modely umělé inteligence speciálně navržené pro přesvědčování jsou tedy ze samotné podstaty svého určení rizikové, protože lhát, manipulovat a dezinformovat prostě patří do technik úspěšného politického marketingu. A protože manipulace, fabulace a selektivní pravda patří k jeho základním technikám, stává se AI součástí systému, který místo dialogu produkuje iluze.
Politická kultura se tím dál posouvá od věcné debaty k performativnímu divadlu. Místo hledání pravdy se soutěží o to, kdo ji dokáže lépe zakrýt.
Konverzační AI se tak stává tím kamarádem na večírku, který vypráví historky s takovým zápalem, že se smějete, souhlasíte a klikáte na „líbí se mi“… jen abyste si doma uvědomili, že polovina z nich je prostě čistá kravina.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.