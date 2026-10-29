Chytrý stroj, líná hlava
Číst esej Lukáše Plachého je fascinující disciplína. Nejen proto, že trefně pojmenovává naši digitální lenost, ale především proto, že sám text občas trpí přesně tím neduhem, který vytýká umělé inteligenci: ráčí se točit v kruzích, vracet se k témuž a zhruba po čtvrté odbočce k nadzvukovému Concordu, proudovým motorkám a vesmírným letům má čtenář neodbytný pocit, že sleduje model, který zrovna zapomněl, co psal o tři odstavce dříve.
Když ale z téhle vší košaté redundance osekáme vatu, zůstává skvělá, břitká a děsivě trefná diagnóza.
1. Doba „taky“ aneb Když je padesát procent nový etalon
Pan Plachý zcela správně odmítá hollywoodské vizionáře strašící Terminátory s vlastní duší. Skutečná katastrofa nevypadá jako rudé oči stroje, ale jako unavený člověk, který s vděkem u kafe přijme fakt, že mu AI vygenerovala text sice plný bludů, ale zato s perfektní gramatikou a za desetinu vteřiny.
Vytvořili jsme armádu oborů s předponou „taky“ takyprogramátory, takylékaře, takyprávníky, takydemokraty a já nevím koho ještě. Lidé, kteří sice nic do hloubky neumí, ale zato umí zběsile klikat. A společnost to s pokorou bere. Dřív by se za padesátiprocentní úspěšnost a neustálé popírání vlastní logiky stavěly gilotiny; dnes z toho děláme nový standard inovativního pracovního postupu.
Proudová turbína na kolečkové židli
Přirovnání s motorkou, do které někdo namontuje proudovou turbínu jen proto, že může, trefuje hřebíček na hlavičku. Vyrábíme gigawatty gigantického plýtvání energií, abychom dostali výstup, který by průměrně nadaný žák zvláštní školy zvládl s větší vnitřní integritou a menší stopou uhlíku.
Slavný pákový efekt funguje skvěle: ovšem s tím drobným detailem, že jsme zapomněli vyrobit tu páku. Místo ušetřeného času sedíme jako přepracovaní dozorci v autonomním metru bez brzd, s lupou v ruce zkoumáme, zda model v osmé větě popřel sám sebe, a trávíme hodiny „buzerováním“ softwaru, který si žije vlastním životem.
Zacyklený kontext, aneb kdo tady po sobě uklízí
A tady se obloukem vracíme k samotnému autorovi. Zatímco AI trpí pozornostní vrstvou a kvůli přetíženému kontextu zapomíná, co bylo před chvílí, pan Plachý své argumenty o neudržitelnosti, marnosti a technologické přemrštěnosti pro jistotu zopakuje v průběhu eseje hned několikrát.
Je to vlastně dokonale příznačné: text varující před neefektivitou a plýtváním je sám napsán s takovou marnotratností, že by uživil dvě menší datová centra. Ale budiž: k hutné filipice nějaká ta rétorická vata tak nějak patří.
Závěrem: Být tím, čím jsme
Esej Lukáše Plachého je navzdory své ukecanosti osvěžující ranou bičem. AI není ani spasitel, ani hrobař – je to jen velmi rychlé reflektivní odražeč ukazující naši vlastní ochotu vyměnit myšlení za polovičatý balast.
Největší nebezpečí umělé inteligence tak nespočívá v tom, že by přemýšlela za nás, ale v tom, že kvůli ní sami přestaneme přemýšlet, zatímco s pokorou budeme tleskat padesátiprocentnímu šlendriánu.
Jak by to celé shrnul Jan Werich, když už se v tom našem pokroku pokoušíme být něčím, čím ve skutečnosti vůbec nejsme:
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a ne být to, co není, jak tomu často bývá.“
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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