Chvála svatým kverulantům. Další hrdinové online prostoru.
Je tu mezi námi nová rasa nesmrtelných. Zapomeňte na influencery s dokonalými životy, fitness guruy nebo vizionáře AI. Skuteční proroci naší doby, ti praví strážci lidského ducha, jsou neochvějní, neomylní a neuvěřitelně zapálení kverulanti. Tito světci digitálního věku nešíří naději, šíří posvátný oheň nekonečné kritiky. Jejich přístup si zaslouží ten největší obdiv.
Jejich poslání je vznešené a jednoduché: cokoli se objeví, musí to být rozbito na atomy, zesměšněno a odplaveno virtuálním sirným deštěm. Nová píseň? Hrozná. Buď je příliš komerční, nebo příliš funky, nebo prostě „jako za starých časů nic takového nebylo“. Nový film? Samozřejmě, že hrozný. Herci neumějí hrát, zápletka je děravá a CGI je očividně made in ...China. A když vyjde slunce, určitě je něco špatně s jeho spektrem... včetně chemtrails.
Je fascinující pozorovat jejich tvůrčí proces. Nepotřebují fakta, stačí jim neotřesitelné přesvědčení o vlastní neomylnosti. Jejich hlavní rétorické nástroje?
1. „Já jenom říkám…“: Magická formule, která okamžitě promění osobní stěžování v objektivní analýzu. Velmi účelné v oblasti politiky.
2. Vytržení z kontextu: Najít jedinou chybu v tisíc stránek majícím díle a na tomto základě odsoudit celek jako naprostý brak. Což v době překladu AI vlastně není až takový problém. Vytržení z kontextu je ovšem také výsadou postaviček zcela jiných, o nic méně důležitých, že?
3. Nostalgie jako zbraň: „Za mých mladých let se takhle hrozné věci nedělaly!“ (Spoiler: dělaly. Vždycky se dělaly.)
Tito mudrci jsou hybnou silou pokroku. Když anonymní uživatele pod videem o záchraně medvěda napíše „ten chlap má hroznou mikinu“, určitě přispěje k objektivnímu odsouzení toho blázna, co pro toho medvěda chyceného v tenatech do hlubokého lesa šel, Jejich neustálé reptání je ta nejčistší forma lásky k světu – lásky tak hluboké a náročné, že se projevuje neustálým znechucením. A když k tomu přidáme politické téma, ach, to teprve dostávají tito mudrlanti grády!!!
Jsou to mučedníci. Trpí za nás. Zatímco my, prostý a lehkomyslný lid, se dokážeme radovat z blbosti, jako je hezký západ slunce nebo dobré kafe, oni nesou břemeno věčného poznání, že vše je vlastně trochu (ne ne... úplně) na houby. Jejich práce je nevděčná. Když mlčí, znamená to, že je svět zase o kus horší a oni jsou z toho tak zklamaní, že ani nemají sílu psát.
Takže příště, až narazíte na komentář, který pětiset slovně rozebírá, proč je tahle konkrétní odrůda avokáda morálním úpadkem západní civilizace, neměli byste se autorovi pošklebovat. .. Skloňte hlavu. Stali jste se svědky neúnavné práce strážce humanity, moderního proroka, jehož jediným proroctvím je, že všechno dnešní je strašné a vždycky lepší bylo. Vlastně, když to tak vezmu, V zemi, kde zítra znamenalo včera by se mohlo stát jejich novodobým heslem... ach ta nádherná budoucnost...
Ať žijí kverulanti! Ať žijí spokojeně a a v plné síle. Nebojte se, ani si nepochybně i na tomto přání něco hrůzostrašného najdou.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.