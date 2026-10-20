Chtěli se jen vzít. Pak přišly sociální sítě
To je nespravedlivé. Svatební průmysl je především charitativní organizace.
- Vezměte si například obyčejnou bílou stuhu. Ve všední den stojí třicet korun. Ve svatební den stojí čtyři sta padesát. To není zdražení. To je emocionální příplatek za štěstí.
Když vám prodavačka vysvětluje, že jde o svatební stuhu, nepředává vám kus látky. Prodává vám pocit výjimečnosti. A výjimečnost je dnes drahá komodita. Téměř stejně drahá jako parkování v centru Prahy.
Stejně funguje fotograf. Jako běžný člověk umí zmáčknout spoušť za dvě sekundy. Jako svatební fotograf zmáčkne tutéž spoušť za šedesát tisíc.
Rozdíl je v tom, že tentokrát zachycuje lásku. A láska, jak víme, je sice nevyčíslitelná, ale překvapivě často se oceňuje přesným ceníkem.
Celý svatební průmysl je vlastně velkolepý sociologický experiment.
Dva lidé si řeknou: „Máme se rádi.“ A systém odpoví: „Výborně. Budete potřebovat čtyřiasedmdesát dodavatelů, šest tabulek, tři psychické kolapsy a speciální vonnou svíčku pro nevěstinu ranní energii.“
Do hry vstupují floristé, koordinátorky, dekoratéři, cukráři, vizážistky, kameramani, fotografové, DJové, výrobci jmenovek, specialisté na slavobránu, odborníci na svatební bublifuky a konzultanti pro správné držení ubrousku během třetího chodu.
Najednou zjišťujete, že svatba není životní událost. Je to středně velký průmyslový projekt. Mírně menší než stavba dálnice. Výrazně složitější než reforma školství. V určité fázi už nikdo neví, proč se vlastně bere.
Nevěsta řeší odstín eukalyptu. Ženich zkoumá sklady skládacích židlí. Tchyně vede partyzánskou válku o zasedací pořádek. Svědek studuje krizové scénáře pro případ deště, větru, požáru nebo útoku vos.
A někde uprostřed toho všeho sedí dva lidé, kteří se před dvěma lety chtěli jen vzít.
Největším mistrovským dílem svatebního průmyslu však není prodej šatů. Je to prodej katastrof. Každému neustále naznačuje, že pokud nekoupíte ještě jednu službu navíc, všechno se zhroutí. Nebudou jmenovky? Hosté zabloudí. Nebude fotokoutek? Nikdo si nebude pamatovat vlastní existenci. Nebude ledová socha labutě? Manželství pravděpodobně skončí rozvodem.
Svatební průmysl vytváří fascinující svět, kde je každý detail prezentován jako kritická infrastruktura státu.
Přitom většina manželství našich prarodičů vznikla zhruba následovně:
Přišlo se. Podepsalo se. Snědl se řízek. Konec.
A přesto vydržela padesát let.
Dnes potřebujeme webové stránky svatby, QR kódy, dronové záběry, hashtag, koordinátorku koordinátorek a aplikaci, která upozorní hosty, že za čtyři minuty začne emotivní část programu.
Pokrok nezastavíš. Přesto musím svatební průmysl obdivovat.
Dokázal proměnit jednu větu:
„Máme se rádi.“ v ekonomický ekosystém, který uživí armády profesionálů, vyrobí tuny dekorací, spotřebuje kilometry stuh a vytvoří takové množství stresu, že by z něj šlo napájet menší město.
A to všechno pod praporem lásky. To chce talent..
Možná je jen poslední obětí systému, který jí dva roky šeptá do ucha, že bez zlatých ubrousků ve správném odstínu šampaňského nebude její štěstí legislativně platné.
Až příště uvidíte nervózní nevěstu, neodsuzujte ji. Možná nebojuje s rodinou. Možná nebojuje sama se sebou.
Možná právě svádí svůj poslední, zoufalý boj s příšerou, která se živí Pinterestem a platební kartou.
Ta příšera se jmenuje Svatební průmysl.
Milan Hausner
Proč dnes umíme lépe komunikovat se slony než s politickými blogery
Při pohledu na současný pokrok v oblasti umělé inteligence si člověk musí položit zásadní otázku: Jak je možné, že s divokým africkým slonem dnes dokážeme navázat smysluplnější dialog než s průměrným politickým blogerem?
Milan Hausner
Kdo je odpovědný za budoucnost dítěte? (Nebo obecněji za dítě)
Poznámka k jedné nepříjemné otázce, kterou se moderní společnost bojí položit. Občas stačí jediný komentář pod článkem, aby člověk narazil na téma, které není ani pedagogické, ani zdravotnické, ani politické. Je mnohem hlubší.
Milan Hausner
Benchmark konfiskace
Pan Navrátil vznáší ve svých přemýšlivých úvahách celou řadu opravdu myšlenkových podnětů a je radost číst jeho blogový obsah a o něm přemýšlet. Dnes zkusím reagovat na jednu zdánlivě smysluplnou otázku.
Milan Hausner
Knižní veletrh Havlíčkův Brod a dialýza
“Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Tato kniha vychází nejen jako e-book, ale i v tištěné podobě s podporou České nadace pro nemocí ledvin.
Milan Hausner
Možná, že by to s podvodníkem bylo jednodušší
Internetová seznamka s reálným člověkem z jiného koutu Evropy dokáže člověka vyléčit z mnoha představ. Především z té, že někde za hranicemi čeká dokonalejší verze života, dokonalejší vztah nebo snad dokonce dokonalejší manželka.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Tábor připravil schodkový rozpočet, ale návrh bude posuzovat nové vedení města
Tábor připravil pro příští rok rozpočet se schodkem 24 milionů korun. Návrh předpokládá příjmy a...
V Blansku skončila modernizace hřiště u školy Salmova, jinde vzniká nové
V Blansku u Základní školy Salmova skončila modernizace hřiště. Stavební práce zahrnovaly i úpravu...
Jedno Ústí půjde ve dvou městských obvodech v Ústí nad Labem do opozice
Ve dvou ze čtyř městských obvodů v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí v opozici,...
Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho
V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 843
- Celková karma 8,55
- Průměrná čtenost 188x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.