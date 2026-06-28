Chráním národní zájmy
Všichni víme, jak to dneska chodí. Zkuste někde nahlas pronést, že existuje něco jako „typicky africký fotbal“, a do pěti minut máte na krku disciplinární komisi, zrušené účty na sociálních sítích a doživotní nálepku rasisty. Zato „typicky český fotbal“? To není žádný sprostý stereotyp. To je hrdá definice naší státnosti, rodinné stříbro a nedotknutelná ochrana národních zájmů před zhoubnými vlivy západní civilizace! Otázkou dokonce zůstává, zda by neměl jet do Ankary také nějaký jeho zástupce.
Zatímco zbytek fotbalové Evropy naprosto naivně podléhá šíleným moderním trendům: jako je snaha běhat (a považte, rychle) , napadat rozehrávku, nebo nedejbože dát víc gólů než soupeř; my si pevně držíme svou unikátní strategickou linii. Neuhneme ani o píď. Typicky český fotbal se totiž nehraje nohama. Nohy jsou jen na to, aby se hráč mohl opřít o trávník, když rozhazuje rukama směrem k rozhodčímu. Skutečný český fotbal se hraje hubou. A to výhradně v pozápasovém studiu. Snad to admin přežije. Hrát ústy totiž umí někdo jiný. Fotbalisti to alespoň hrajou na plnou hubu.
Těch devadesát minut na hřišti je jen taková nutná, trochu otravná předehra k tomu hlavnímu: k mistrovskému okecání toho, jak jsme vlastně byli morálními vítězi.
Jak tedy vypadá ten náš chrám národní hrdosti v praxi? Je to taktický koncert.
- Míč se elegantně posouvá mezi stopery a brankářem tak dlouho, dokud divák na tribuně neupadne do milosrdného kómatu.
- Přechod do útoku je vnímán jako zbytečné hazardérství, které by mohlo narušit náš pověstný „hluboký blok“.
- Pokud se náhodou některý ze záložníků nedopatřením ocitne s míčem za polovinou hřiště, okamžitě hru taktickým faulem na sebe sama zpomalí, abychom dali soupeři férovou šanci zformovat obranu. My přece nebudeme útočit do rozhozené obrany, nejsme barbaři!
- A když nakonec prohrajeme 0:3 s týmem, jehož hráči se sešli ráno před zápasem na autobusové zastávce? Nevadí!
- Zásadní je, že jsme poctivě plnili taktické pokyny, trenér viděl v naší hře „zajímavé věci a spoustu pozitiv“ a chybělo nám jen to pověstné „štěstíčko“, protože terén byl příliš zelený a míč nečekaně kulatý.
Je naprosto logické, že s tímto přístupem se nikdy nikam nedostaneme. Ale o to tady přece celou dobu jde! Kdybychom náhodou začali vyhrávat a nedejbože někam postoupili, hrozilo by, že budeme muset hrát těžké zápasy s týmy, které u fotbalu běhají. Takhle máme svou jistotu. Zůstaneme u svého, hezky v teplíčku naší kotliny, a budeme si donekonečna, ale s noblesou vysvětlovat, že svět naší genialitě prostě ještě nedorostl.
Budeme v tom s nezměrnou pýchou pokračovat. Protože kdo nehraje alibi dozadu, není Čech!
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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