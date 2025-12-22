Cholesterol, glykemie...ale kdepak hypotéka
Že nám srdce stárne s námi, je asi každému zřejmé. Jenže podle jednoho erudovaného výzkumu srdce stárne nejen podle hladiny biomarkerů, ale také podle výše hypotéky, předplatných a dalších finančních výdajů a také podle toho, zda vůbec máme něco na talíři. Prostě srdce stárne předčasně, a to nejen kvůli nedostatku pohybu, ale i díku nedostatku peněz. To by jeden zaplakal, kdyby na to měl energii a kdyby slzy nebyly tak drahé.
Velká studie z Mayo Clinic, která zapojila téměř tolik lidí, kolik se vejde na všechny letní festivaly dohromady (280 323 duší od 18 do 90), došla k závěru, že srdce má rádo pohodu. A to ne tu pohodu v huňatých ponožkách, ale tu, kdy nemusíte v noci přemýšlet, jestli vyjde nájem, a kdy lednička nevrčí chlazením prázdna. Vědci použili umělou inteligenci, která z EKG pozná věk srdce s přesností ±7 let; pořád je to přesnější než cokoli jiného.
A výsledky jsou možná trochu šokem. Málo platné, holt ten stress.
První šok: Sociální podmínky čili to, jestli žijete v domě s růžovou zahradou, nebo v bytě, kde soused cvičí heavy metal na foukací harmoniku – mají na stárnutí srdce větší vliv než vaše diagnózy. Lékařský záznam může hlásit „hypertenze, zvýšený cholesterol, mírná nadváha“, ale váš bankovní výpis kvičí „finanční stres, nedostatek jídla, existenční úzkost.“ Srdce prý raději poslouchá ten bankovní výpis. Konkrétně: finanční stres má na svědomí vyšší koeficient predikce, zatímco hypertenze si musí vystačit s mnohem menším číslem. Srdce prostě nechce žít na dluh, ani na kontokorent.
Druhý šok: Když se pak vědci podívali, co předpovídá riziko úmrtí, vyšlo najevo, že finanční stres je horší než prodělaný infarkt. Ano, čtete správně. Mít za sebou infarkt zvyšuje riziko úmrtí s koeficientem 1.1. Mít finanční stres dává koeficient 1.6. Jinými slovy: bankovní účet v červeném je pro vaše srdce nebezpečnější než vlastní zástava. Já vím, tohle tvrzení musíme brát hodně obrazně. To by pak měl každý bankéř za přepážkou oznamovat s tónem vážnosti kardiologa: „Pane Nováku, musím vás varovat. Váš kontokorent je v kritickém stavu. Doporučuji okamžitý finanční bypass.“
Nedostatek jídla se umístil na čestném druhém místě v soutěži „Faktor, který nejvíc dodá vašemu srdci vrásky“. Koeficient B = -0.74. Srdce zkrátka nemá rádo, když mu vynecháte snídani, oběd a večeři, a místo toho mu nabídnete jen intenzivní prožitek z pročítání účtenek. Je to jako byste řekli motoru auta: „Dneska benzin nebude, ale můžeš se kochat tou krásnou cestou prstem po mapě.“
A co na to AI-EKG, ten nový technologický jasnovidec? Ten jen potvrzuje, co tušíme: srdce zestárlé předčasně je unavené, otrávené a trochu naštvané. Je to jako zaměstnanec, který dělá přesčasy, ale dostává výplatu v poukazech do nedoplatkové kavárny. Jsou to věru zajímavá čísla...úplně nevím, jak je interpretovat, moje biologická podstata se trochu vzpírá tento závěr přijmout...
Co z této studie plyne? Příště na konzultaci o svého lékaže nenoste jen seznam léků, ale taky výpis z účtu, nájemní smlouvu a jídelníček. Protože zatímco léky na tlak se dají sehnat na předpis, lék na život v nejistotě zatím v lékárnách nemají. Určitě ale platí, že zdraví není jen otázkou vůle, ale i podmínek. Že nejde jen o to „se sebrat a jít cvičit“, když se člověk bojí, že mu ten zbytek „seberou“ exekutoři. Že by naše nová vláda viděla tak daleko a hluboko zároveň, když máme na to ministra?. Ne, ne, já scifi moc nemusím..
Když se vám příště rozbuší srdce, bude to radostí? Nebo buší na poplach? A pokud je to alarm, tak to může souviset s amortizací? Protože jak ukazuje tato studie, docela podstatným rizikovým faktorem pro srdce dnes možná není jen to kouření, ale taky vichr v peněžence.
PS: Jako vždycky, když narazím na nějakou „novinu“, konzultuji s hlavou rodiny. I tentokrát se mi dostalo náležité odpovědi. „Tak si pamatuj, že ti ten stres, co ho kvůli tobě prožívám, aspoň pořádně spočítám.“ ... Abych se snad začal o své srdce bát...
Milan Hausner
- Počet článků 237
- Celková karma 8,47
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
