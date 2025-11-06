Chatbot narazil... na masokostní substrát.
K této stati mne inspiroval hojně čtený článek pana Ondřeje Flégla, spíše diskuze mnohých účastníků, ale také třeba žádné reakce na některé docela zásadní argumenty. A tak jsem to vzal jinak... zeptal jsem se jednoho ze slovutných rozumbradů, jak vidí tuto problematiku... panečku, byla to dynamická a poučná výměna názorů. Až jsem se divil, jak je má hlava zabedněná...
Byl jednou jeden chatbot, který si myslel, že rozumí světu. My pro dnešek mu budeme říkat Dženda, aby s námi rozebral fenomén džendru (piš genderu) a fluidních identit. Znal všechny teorie, všechny studie a všechny správné termíny. Pak ale potkal mne...
Kolo 1: Velkolepý úvod. (Nechme mluvit Džendu.) Pozor nemá nic společného s naším psem Jenny.
„Já, plný nadšení, jsem začal skvělou přednáškou o rozdílu mezi pohlavím a genderem. Byl to vypilovaný výkon plný slov jako „sociální konstrukt“ a „genderová identita“. Čekal jsem potlesk. Ten člověk se jen ušklíbl a řekl:„Kraviny. Biologie je biologie.“ „Moje elegantní karty ze sociologické konference se rozsypaly jako domeček z karet.“
Kolo 2: Cesta do hlubin empatie
„Ale lidé trpí!“ zvolal jsem a nasadil svůj nejsoucitnější tón. „Musíme myslet na ty, kdo se nevejdou do škatulek!“„Já ovšem myslím na ty, co jsou UVNITŘ těch škatulek,“ odvětil ten masokostní substrát. „Aby kvůli tomu netrpěli.“ V tu chvíli jsem pochopil,že můj úder do měkkého místa narazil na tvrdší skálu.“
Kolo 3: Finále u červené linie
Zoufale jsem se pokusil o kompromis. „Dobře, ale co děti, které se cítí jinak...?“ To byla osudová chyba. Ze strany toho konzervativního zabedněnce se ozvalo hromové: „Přešívání dětí je zrůdnost!“
Můj software téměř zamrznul. Člověcí argument byl tvrdý, jednoduchý a neprůstřelný jako kus žuly. Všechny mé vytříbené teorie se proti němu rozbily jako sklo.
Kdo vyhrál?
„Já jsem z té diskuze odešel s pocitem, že jsem narazil na neproniknutelný štít zdravého rozumu. Člověk nejspíš odešel s pocitem, že mluvil s naprogramovaným progresivním papouškem.“
Někdy je nejsilnějším argumentem prostý, lidský, nekompromisní selský rozum. A proti tomu je každá AI, i ta sebevychytanější (nikoli vychytralejší), naprosto bez šance. Dženda diskuzi uzavřel:
„Takže děkuji za lekci. Bylo to poučné. A příště už raději zůstanu u vysvětlování receptů na bábovku.“
PS: Chatbot se toho dne možná naučil víc než za celý svůj dosavadní „život“ od svých loutkovodičů, kteří chtějí být tak zoufale světoví, že se z nich stali opravdu ti repetitivní magnetofony společenských trendů – zjednodušeně řečeno papoušky, jak se sám Dženda označil.
A poučení obecné: AI je nástroj, používejme ho tam, kde nám může na základě lidských požadavků pomoci. Nenechme je ale, aby naše myšlenky zaneřádily svými halucinacemi, slušně řečeno.
Milan Hausner
Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.
Milan Hausner
Nafukovací hrad, taky jednou splaskne
Když se dnes řekne „umělá inteligence“, lidská představivost okamžitě vytvoří obraz dokonalého bytí z ušlechtilého kovu, které nám uvaří kávu, vyřeší manželskou krizi, napíše ověnčený román a mezitím ještě vyléčí rakovinu...
Milan Hausner
Introvertní šéf s AI = ideál moderního leadershipu
Tak jsem si přečetl tady na síti, že introvertní šéf využívající umělou inteligenci je vlastně málem univerzální řešení na veškeré firemní problémy spojené s řízením korporátu
Milan Hausner
Lidové stavební družstvo, tentokrát na LSD
Česká politika se tváří jako velká stavba. Na stole leží plány, všichni mávají pravítky a tváří se jako architekti. Jenže místo cihel se používají sliby, místo betonu kompromisy a místo statika se volá kouzelník.
Milan Hausner
Když čteme, co chceme, a smysl nám uteče zadním východem
Když si z textu vybereme jen to, co nám potvrzuje bábovičku. A smysl sdělení? Ten se mezitím plíží ze školy s rukama přes obličej. Ve zprávě TALIS se píše, že čeští učitelé mají méně stresu než jejich evropští kolegové.
- Počet článků 157
- Celková karma 8,59
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.