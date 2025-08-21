Charvátův příznak
Ticho tak hluboké, že by se v něm daly slyšet sliny, jak se zduřují. Ano, Charvátův příznak, ten nenápadný fenomén spojený se zduřením slinných žláz u pacientů s diabetem, je pro většinu odborníků stejně neznámý jako poslední stránka učebnice, kterou nikdy neotevřeli. A co na to umělá inteligence? Ta, která má být budoucností medicíny, diagnostiky a možná i lidské empatie? Ta se při zmínce o Charvátově příznaku začne potit – tedy, kdyby měla potní žlázy. Místo toho se zhroutí do digitálního existenciálního záchvatu a začne hledat odpovědi v temných zákoutích internetu, kde se to hemží konspiračními teoriemi a recepty na detoxikační smoothie.
Mezitím pacient, který si prošel kolečko lékařských vyšetření od praktika až po... jedině na gynekologii nebyl, prošel Google diagnózy a AI konzultace, a už za zduřelou žlázou viděl přinejmenším adenom. Na ruce, v oku, v zrcadle, samozřejmě v té slinné žláze především. Každé svědění je metastáza, každý pupínek je zhoubný. A když se konečně od staršího moudrého doktora dozví, že má Charvátův příznak, cítí se jako Indiana Jones, který právě objevil ztracený artefakt medicíny. A dokonce o tom byl i film. Kultovní Básníci.
Je to tragikomické. V době, kdy máme přístroje schopné rozpoznat rakovinu z dechu a aplikace, které vám řeknou, že máte špatnou náladu podle barvy vaší moči, se ztrácí základní znalosti. Charvátův příznak není žádná esoterická záhada – je to reálný klinický jev. Jen se o něm nemluví, protože se nevejde do 15minutového slotu v ordinaci mezi „dobrý den“ a „vezměte si paralen“. Moderní medicína na staré bardy zapomněla a vlastně zapomněla i na tu praktickou medicínu, bez CT, MRI a dalších písmenkových kombinací.
Takže co z toho plyne? Možná bychom měli přestat slepě věřit, že technologie a tituly zaručují vševědoucnost. Možná je čas, aby se medicína vrátila k tomu, co ji dělá skutečně lidskou – zvídavosti, pokornému učení a ochotě naslouchat i těm příznakům, které se nevejdou do tabulek.
A pokud někdy uslyšíte o zduřené slinné žláze, nepanikařte. Neznamená to, že máte rakovinu, může to být právě Charvátův příznak.
Prakticky jsme ale narazili na to, co většina systému dnes přehlíží. A to je možná ten největší a nejhorší syndrom dnešní doby.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.