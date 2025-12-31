Čeština v tavícím kotlíku - kdyby rozum povznášel (alespoň někdy) - část I.

Žijeme ve zlatém věku slov. Slova jsou všude, tryskají z obrazovek, valí se v notifikacích, šumí z reproduktorů v kavárnách. Máme jich tolik, že jimi třikrát vyplníme vesmír. A přesto, paradoxně, nikdy jsm neřekli míň.

Vítejte v éře verbálního bezpředmětnosti: aneb jak se z našich úst stala pouhá ozvěna. Vítejte v éře bezmyšlenkovitého přebírání slov, kde se význam vypařuje dřív, než stačí dopadnout na zem, a my, jako opilí papoušci, bezmyšlenkovitě opakujeme fráze, jejichž smysl dávno zmizel v propadlišti digitálního šumu.

Tento fenomén není pouhým jazykovým lenošením. Je to kolektivní abdikace na myšlení, pohodlný úkryt v prefabrikovaných výrazech, které nás zbavují odpovědnosti říct cokoliv skutečného. Proč riskovat vlastní myšlenku, když můžete vypustit bezpečnou, zajetou stopu zázračných slov, která všichni znají a nikdo neposlouchá?

Galerie prázdných slov: Příklady z první linie nesmyslu

Inovace/Disrupt/Revoluce

Kdysi slova popisující převratné změny (kolo, tiskařský stroj, internet). Dnes jimi označujeme novou příchuť brambůrků (“Inovativní citrónová-bazalková revoluce!“), aplikaci na objednání hot dogu (“Disruptujeme trh s donáškami!“) nebo krabici na předplatné ponožek (“Měsíční revoluce pro vaše chodidla!“). „Inovativní“ znamená „existuje“, „disruptivní“ znamená „máme aplikaci“, „revoluční“ znamená „mírně odlišný od konkurence“. Všechno je tak převratné, že už není co převracet.

Sustainability/Eko/Greenwashing

Nejposvátnější kategorie. „Udržitelný“ již nepopisuje komplexní systém dlouhodobé rovnováhy, ale jakýkoliv produkt, který má na obalu zelený lísteček nebo je z 5% z recyklátu (zbylých 95% je čerstvý plast). Letecká společnost láká na „eko-let“ (jako by existoval), fastfood prodává „udržitelný hamburger“ (kráva prý meditovala nad nízkou uhlíkovou stopou). Slovo se vyprázdnilo do té míry, že jeho použití často signalizuje opak – snahu zakrýt neudržitelnost.

Kancelářské newspeak: Proaktivně, Synergie, Brainstorming, Mindset

Tato slova jsou zombifikována v nekonečných meetingových sálech. „Musíme být proaktivní“ znamená „někdo už něco podělal a my to teď musíme hasit“. „Hledejme synergii“ znamená „nikdo neví, co má dělat, tak to hodíme na společnou hromadu“. A „brainstorming“ je rituál, při kterém se 20 lidí snaží vymyslet jednu použitelnou myšlenku, zatímco tajemně kouká do svých notebooků. Výsledek? „Proaktivně synergizujeme výstupy z brainstormu.“ Přeloženo: děláme, co můžeme.

Emocionální inflace: Úžasný/Děsivý/Traumatizující

Jazyk emocí je zcela znehodnocen. „Tenhle dort je úžasný!“ (je sladký). „Ten film byl děsivý!“ (byla v něm jedna nahodilá smrt). „Mám z té zprávy trauma!“ (článek mě naštval). Když je všechno „úžasné“, nic už údiv nevyvolá. Když je každá nepříjemnost „trauma“, ztrácíme slova pro skutečné utrpení. Žijeme v křiku superlativ, který přehluší jakoukoliv skutečnou nuanci citu.

Politický a společenský slovník: Fake news, Deep state, Woke

Slova, která přestala popisovat a stala se zbraněmi. „Fake news“ neznamená dezinformaci, ale jakoukoliv zprávu, která se mi nehodí do krámu. „Deep state“ je univerzální strašák pro jakoukoliv byrokracii, která mi nevyhovuje. A „woke“, termín s původně silným sociálním významem, je nyní házen na cokoliv od požadavku na spravedlnost po snídaňové cereálie s duhou na obalu, čímž se z něj stal prázdný posměšek i prázdné marketingové heslo zároveň.

Proč to děláme? Z hlouposti?

Je to pohodlné. Používat hotové fráze je jako stavět ze slovních prefabrikátů – rychle, bez rizika, bez nutnosti přemýšlet o architektuře věty. Značí to ono správné přiřazení k elitám. Opakování správných (čti: módních) slov nás zařazuje do správné skupiny – byznys, aktivisté, „cool“ rodiče. A především je to důsledek informačního tsunami. Když se na vás valí milion slov denně, mozek si vytváří zkratky. A tyto zkratky se stávají jedinými cestami, které v jazyce používáme.

Návod k přežití v linguistické poušti

Co s tím? Nabízím ironický, ale upřímný manifest:

  • Zaveďte si „slovní půst“. Jeden den v týdnu nepoužijte slova „inovace“, „udržitelný“ nebo „proaktivní“. Uvidíte, jak se vám myšlenky najednou budou rodit obtížněji... a možná původněji.
  • Ptejte se. Když někdo řekne „budeme disruptovat trh“, zeptejte se: „Jak konkrétně? A kolik lidí k tomu potřebujete vyhodit?“
  • Vraťte slovům důstojnost. Říkejte „dobrý“, když je něco dobré. „Skvělý“ si schovejte na skutečně výjimečné okamžiky. A „trauma“ na věci, které si to skutečně zaslouží.
  • Buďte nekorektní. Myslím jazykově. Riskujte vlastní formulaci, i když bude kostrbatá. I ta nejvlastnější, neohrabaná věta má větší hodnotu než nejhladší, vypůjčené klišé.

Hloupé přebírání slov není jen fenoménem doby. Je jejím symptomem. Svědčí o lenosti myslet, strachu z originality a únavě z vlastního názoru. Možná je čas udělat tu nejrevolučnější, nejdisruptivnější a nejvíce inovativní věc, jakou můžete: Přestat papouškovat. A začít znovu mluvit.

I když to bude znít trapně. I když to bude znít jinak. Bude to znít po vašem.

Autor: Milan Hausner | středa 31.12.2025 14:34

Další články autora

Milan Hausner

Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“

Tak tedy, usedněme hlouběji do tohoto podivného rozhraní mezi nadějí a realitou, mezi vážností a fraškou, mezi českou kotlinou a globálním vědomím.

1.1.2026 v 10:30 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Suppportni svou manželku II.

Jazyková džungle 2025: mezi „gender priority success“ a „OMG GREAT“ se ztrácí čeština i trpělivost. Profesor s flipchartem bojuje o gramatiku, zatímco mladík v mikině lajkuje park — v každé době.

31.12.2025 v 16:00 | Karma: 7,67 | Přečteno: 132x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

AI trendy na prahu roku 2026

Co se děje a proč by vás to mělo zajímat. A je toho věru dost... Zveřejněná trendová zpráva předkládá vizi budoucího světa z více pohledů.

30.12.2025 v 9:31 | Karma: 5,09 | Přečteno: 75x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak jsem se málem stal astronautem

Tak jsem si zas přečetl, jaký že je člověk bloud, když nepíše své životopisy a motivační dopisy s pomocí chatbota... Ach...jak dojemný příběh mezi vánoční...úžasné příležitosti na vás s Aičkem v hlavě už čekají...

29.12.2025 v 11:51 | Karma: 5,34 | Přečteno: 67x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

AI tygr nebo rak poustevník?

Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.

29.12.2025 v 9:02 | Karma: 5,83 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Milan Hausner

  • Počet článků 251
  • Celková karma 8,15
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

