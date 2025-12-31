Čeština v tavícím kotlíku - kdyby rozum povznášel (alespoň někdy) - část I.
Vítejte v éře verbálního bezpředmětnosti: aneb jak se z našich úst stala pouhá ozvěna. Vítejte v éře bezmyšlenkovitého přebírání slov, kde se význam vypařuje dřív, než stačí dopadnout na zem, a my, jako opilí papoušci, bezmyšlenkovitě opakujeme fráze, jejichž smysl dávno zmizel v propadlišti digitálního šumu.
Tento fenomén není pouhým jazykovým lenošením. Je to kolektivní abdikace na myšlení, pohodlný úkryt v prefabrikovaných výrazech, které nás zbavují odpovědnosti říct cokoliv skutečného. Proč riskovat vlastní myšlenku, když můžete vypustit bezpečnou, zajetou stopu zázračných slov, která všichni znají a nikdo neposlouchá?
Galerie prázdných slov: Příklady z první linie nesmyslu
Inovace/Disrupt/Revoluce
Kdysi slova popisující převratné změny (kolo, tiskařský stroj, internet). Dnes jimi označujeme novou příchuť brambůrků (“Inovativní citrónová-bazalková revoluce!“), aplikaci na objednání hot dogu (“Disruptujeme trh s donáškami!“) nebo krabici na předplatné ponožek (“Měsíční revoluce pro vaše chodidla!“). „Inovativní“ znamená „existuje“, „disruptivní“ znamená „máme aplikaci“, „revoluční“ znamená „mírně odlišný od konkurence“. Všechno je tak převratné, že už není co převracet.
Sustainability/Eko/Greenwashing
Nejposvátnější kategorie. „Udržitelný“ již nepopisuje komplexní systém dlouhodobé rovnováhy, ale jakýkoliv produkt, který má na obalu zelený lísteček nebo je z 5% z recyklátu (zbylých 95% je čerstvý plast). Letecká společnost láká na „eko-let“ (jako by existoval), fastfood prodává „udržitelný hamburger“ (kráva prý meditovala nad nízkou uhlíkovou stopou). Slovo se vyprázdnilo do té míry, že jeho použití často signalizuje opak – snahu zakrýt neudržitelnost.
Kancelářské newspeak: Proaktivně, Synergie, Brainstorming, Mindset
Tato slova jsou zombifikována v nekonečných meetingových sálech. „Musíme být proaktivní“ znamená „někdo už něco podělal a my to teď musíme hasit“. „Hledejme synergii“ znamená „nikdo neví, co má dělat, tak to hodíme na společnou hromadu“. A „brainstorming“ je rituál, při kterém se 20 lidí snaží vymyslet jednu použitelnou myšlenku, zatímco tajemně kouká do svých notebooků. Výsledek? „Proaktivně synergizujeme výstupy z brainstormu.“ Přeloženo: děláme, co můžeme.
Emocionální inflace: Úžasný/Děsivý/Traumatizující
Jazyk emocí je zcela znehodnocen. „Tenhle dort je úžasný!“ (je sladký). „Ten film byl děsivý!“ (byla v něm jedna nahodilá smrt). „Mám z té zprávy trauma!“ (článek mě naštval). Když je všechno „úžasné“, nic už údiv nevyvolá. Když je každá nepříjemnost „trauma“, ztrácíme slova pro skutečné utrpení. Žijeme v křiku superlativ, který přehluší jakoukoliv skutečnou nuanci citu.
Politický a společenský slovník: Fake news, Deep state, Woke
Slova, která přestala popisovat a stala se zbraněmi. „Fake news“ neznamená dezinformaci, ale jakoukoliv zprávu, která se mi nehodí do krámu. „Deep state“ je univerzální strašák pro jakoukoliv byrokracii, která mi nevyhovuje. A „woke“, termín s původně silným sociálním významem, je nyní házen na cokoliv od požadavku na spravedlnost po snídaňové cereálie s duhou na obalu, čímž se z něj stal prázdný posměšek i prázdné marketingové heslo zároveň.
Proč to děláme? Z hlouposti?
Je to pohodlné. Používat hotové fráze je jako stavět ze slovních prefabrikátů – rychle, bez rizika, bez nutnosti přemýšlet o architektuře věty. Značí to ono správné přiřazení k elitám. Opakování správných (čti: módních) slov nás zařazuje do správné skupiny – byznys, aktivisté, „cool“ rodiče. A především je to důsledek informačního tsunami. Když se na vás valí milion slov denně, mozek si vytváří zkratky. A tyto zkratky se stávají jedinými cestami, které v jazyce používáme.
Návod k přežití v linguistické poušti
Co s tím? Nabízím ironický, ale upřímný manifest:
Hloupé přebírání slov není jen fenoménem doby. Je jejím symptomem. Svědčí o lenosti myslet, strachu z originality a únavě z vlastního názoru. Možná je čas udělat tu nejrevolučnější, nejdisruptivnější a nejvíce inovativní věc, jakou můžete: Přestat papouškovat. A začít znovu mluvit.
I když to bude znít trapně. I když to bude znít jinak. Bude to znít po vašem.
Milan Hausner
Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“
Tak tedy, usedněme hlouběji do tohoto podivného rozhraní mezi nadějí a realitou, mezi vážností a fraškou, mezi českou kotlinou a globálním vědomím.
Milan Hausner
Suppportni svou manželku II.
Jazyková džungle 2025: mezi „gender priority success“ a „OMG GREAT“ se ztrácí čeština i trpělivost. Profesor s flipchartem bojuje o gramatiku, zatímco mladík v mikině lajkuje park — v každé době.
Milan Hausner
AI trendy na prahu roku 2026
Co se děje a proč by vás to mělo zajímat. A je toho věru dost... Zveřejněná trendová zpráva předkládá vizi budoucího světa z více pohledů.
Milan Hausner
Jak jsem se málem stal astronautem
Tak jsem si zas přečetl, jaký že je člověk bloud, když nepíše své životopisy a motivační dopisy s pomocí chatbota... Ach...jak dojemný příběh mezi vánoční...úžasné příležitosti na vás s Aičkem v hlavě už čekají...
Milan Hausner
AI tygr nebo rak poustevník?
Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.
