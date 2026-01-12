Česká debata o duševním zdraví dětí... Hlavně máme tiskovky
Nejdříve odkaz na článek, který ukazuje celou řadu reálných problémů.
Problém první
„Děti mají problémy.“ – Šok století. Každý rok se o
bjeví nový průzkum, který nám s dramatickým tónem oznámí, že děti nejsou v pohodě. A každý rok na to reagujeme stejně překvapeně, jako kdyby nám někdo právě sdělil, že voda je mokrá.
Problém druhý
- „Učitelé by měli víc pomáhat.“ – protože kdo jiný má čas?
Učitelé už dnes zvládají být:
- pedagogové,
- psychologové, sociální pracovníci,
- krizoví interventi,
- administrativní síly,
- a občas i náhradní rodiče.
Tak proč jim nepřidat ještě zvyšování odolnosti celé generace? Vždyť mají přece dvě volné minuty mezi třídnicí a suplováním.
Problém třetí
- „Chybí psychologové.“ – ale jinak je systém skvělý
Rodiče shánějí odborníka týdny až měsíce. Psychologové jsou přetížení. Školy je nemají. A stát?
- Ten vydá brožuru.
- Dvě brožury.
- Barevné.
Vize krásná
Mobilní týmy duševního zdraví“ – česká verze superhrdinů
- Zní to krásně: tým psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků přijede, kam je potřeba. Panečku, americký Marvel v české praxi. Tak to tu ještě nebylo! Věru, věru to efektivní řešení pro každičkou školu v Horní Dolní od pondělí do pátku a pak pořád dál.
Realita:
- třetina týmů zatím „rozjednaná“,
- další „se rýsují“,
- odborníci „by se i našli“, jen to celé ještě musíme nějak vymyslet.
- Ale jinak super, už to skoro máme.
- Tak za dva roky.
- Možná tři.
až bude další grant.
Povinnost to napraví
- „Od září 2027 to bude povinné.“ – klasické české řešení
- Když něco nefunguje, uděláme to povinné.
- A hned to fungovat BUDE. A basta!
- Protože povinnost je přece kouzelná hůlka, která automaticky vytvoří kapacity, odborníky, čas i peníze.
- A když ne?
- Tak vydáme další metodiku.
- „Děti neumí zvládat neúspěch.“ – kdo by to byl řekl
V systému, kde: chyba = selhání, selhání = ostuda, ostuda = pětka,
pětka = konec života,
je opravdu překvapivé, že děti mají problém s chybami.
Ale neboj, inspekce radí:
- rozložte úkol na části a ukažte slepé uličky.
- To je přesně to, co učitelé potřebují – další metodický manuál, jak vysvětlit, že chyba není tragédie.
Tak proč o tom pořád mluvíme a nic se neděje?
- Protože mluvit je levné.
- A hezky to vypadá v médiích.
- A dá se to spojit s konferencí, kulatým stolem nebo tiskovkou.
A hlavně:
řešení by stálo peníze, lidi a odvahu změnit systém.
A to je v Česku něco jako jednorožec – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Milan Hausner
- Počet článků 278
- Celková karma 8,50
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.