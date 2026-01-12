Česká debata o duševním zdraví dětí... Hlavně máme tiskovky

Dnes vyšel další z nekonečných vyjádření k duševnímu zdraví dětí. Aniž bych chtěl tuto věc jakkoli znevažovat, dávám do úvahy jen tento mírně jeduplný komentář. Moc slov totiž umořilo osla.

Nejdříve odkaz na článek, který ukazuje celou řadu reálných problémů.

Problém první

„Děti mají problémy.“ – Šok století. Každý rok se o

    • Mobilní tým školní psychologie opět vyjíždí. Tentokrát na urgentní zásah:
      ve 3.B se objevily dvě čtyřky z matematiky a jedna paní učitelka, která „už to prostě nedává“. V autě to páchne laminovanými metodikami a studenou kávou.
      Na zadním sedadle se houpe kufřík s diagnostickými testy, které pamatují ještě předvstupní jednání do EU.
      Tým je připraven.
      Tým je odhodlán.
      Tým má razítko.
      Jejich mise:
      Zachránit dítě před „blbou známkou“, i kdyby měli provést terapeutický rozhovor s celou třídou, třídní knihou a třemi generacemi rodiny.
      Jejich strategie:
      Vstoupit do školy jako do krizové zóny.
      Identifikovat viníka (většinou systém, někdy rodiče, občas počasí).
      Vyplnit tři formuláře, které nikdo nečte.
      Odejít s pocitem, že „jsme to zase zachránili“.

      Až se prach usadí, zůstane po nich jen jemná vůně fixy na flipchartu a lehce traumatizovaný školník.

bjeví nový průzkum, který nám s dramatickým tónem oznámí, že děti nejsou v pohodě. A každý rok na to reagujeme stejně překvapeně, jako kdyby nám někdo právě sdělil, že voda je mokrá.

Problém druhý

  • „Učitelé by měli víc pomáhat.“ – protože kdo jiný má čas?

Učitelé už dnes zvládají být:

  • pedagogové,
  • psychologové, sociální pracovníci,
  • krizoví interventi,
  • administrativní síly,
  • a občas i náhradní rodiče.

Tak proč jim nepřidat ještě zvyšování odolnosti celé generace? Vždyť mají přece dvě volné minuty mezi třídnicí a suplováním.

Problém třetí

  • „Chybí psychologové.“ – ale jinak je systém skvělý

Rodiče shánějí odborníka týdny až měsíce. Psychologové jsou přetížení. Školy je nemají. A stát?

  • Ten vydá brožuru.
  • Dvě brožury.
  • Barevné.

Vize krásná

Mobilní týmy duševního zdraví“ – česká verze superhrdinů

  • Zní to krásně: tým psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků přijede, kam je potřeba. Panečku, americký Marvel v české praxi. Tak to tu ještě nebylo! Věru, věru to efektivní řešení pro každičkou školu v Horní Dolní od pondělí do pátku a pak pořád dál.

Realita:

  • třetina týmů zatím „rozjednaná“,
  • další „se rýsují“,
  • odborníci „by se i našli“, jen to celé ještě musíme nějak vymyslet.
  • Ale jinak super, už to skoro máme.
  • Tak za dva roky.
  • Možná tři.

až bude další grant.

Povinnost to napraví

  • „Od září 2027 to bude povinné.“ – klasické české řešení
  • Když něco nefunguje, uděláme to povinné.
  • A hned to fungovat BUDE. A basta!
  • Protože povinnost je přece kouzelná hůlka, která automaticky vytvoří kapacity, odborníky, čas i peníze.
  • A když ne?
  • Tak vydáme další metodiku.
  • „Děti neumí zvládat neúspěch.“ – kdo by to byl řekl

V systému, kde: chyba = selhání, selhání = ostuda, ostuda = pětka,

pětka = konec života,

je opravdu překvapivé, že děti mají problém s chybami.

Ale neboj, inspekce radí:

  • rozložte úkol na části a ukažte slepé uličky.
  • To je přesně to, co učitelé potřebují – další metodický manuál, jak vysvětlit, že chyba není tragédie.

Tak proč o tom pořád mluvíme a nic se neděje?

  • Protože mluvit je levné.
  • A hezky to vypadá v médiích.
  • A dá se to spojit s konferencí, kulatým stolem nebo tiskovkou.

A hlavně:

řešení by stálo peníze, lidi a odvahu změnit systém.

A to je v Česku něco jako jednorožec – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.

Autor: Milan Hausner | pondělí 12.1.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Milan Hausner

  • Počet článků 278
  • Celková karma 8,50
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

